계간 '한국문학평론' 창간사

이 혼탁한 미학적 무정부상태 속에서, 활자매체 시대에 인류 문화 예술의 왕자인 문학 전체가 예술의 궁전으로부터 추방당할 위기를 맞고 있는 후기 산업사회의 물신화 풍토 아래, 문학 장르의 맨 늦둥이인 문학평론은 무엇이 될 수 있을까.



90년대 이후 한국 평단은 미학적 사법(司法)의식의 상실로 독자 대중으로 하여금 문학 예술에 대한 백치화와 색맹화를 강요하는 것은 아닐까 하는 비관론이 제기되기도 한다. 한국문학 평단은 80년대 이후 외형적으로는 고학력의 양산으로 '평론(criticism)'에서 '이론(theory)'으로 그 구조를 바꿨으나, 그 '이론'들이 가치중립적인 객관성 있는 대중의 수요에 따른 것이기보다는 문화산업체의 상품공급을 위한 선전 논리에 따른 편의주의에 치중하지는 않았을까.



이에 한국문학평론가협회는 비평정신의 회복을 위하여 <한국문학평론>을 창간한다. 우리 시대의 바람직한 비평의식을 소생시키기 위해서는 무엇보다 먼저 메타비평이 선행되어야 한다는데 우리는 견해를 함께한다.



이데올로기의 종언이 가져온 문학작품의 상품화 논리에 영합하는 오늘의 일부 비평문학은 문학 그 자체의 위기의식으로까지 치달아 결국 문학평론의 약화를 초래하여, 자신의 무덤을 파는 비평에 대하여 냉철한 반성을 요구하기에 이르렀다. <한국문학평론>은 이 요구에 부응하여 비평문학의 기본적인 사명을 충실히 이행코자 한다.



오늘의 한국 문단과 문학의 흐름을 반영해주는 각종 단체와 문예지는 몇몇 예외가 있지만 근대 문학사적 개념으로 볼 때 가히 '동인지'시대로 접어든 느낌이 강한데, 그나마도 예외 없이 출판문화산업과 연계되어 있다. 문화 산업체 단위로 형성되어 있는 기본 골조 속에서 비평문학은 냉혹하게 말하면 그 구성체의 대변이나 선전 역할이 곧 평론활동의 전부를 이루고 있는 경우가 허다하다 하겠다.



엄밀한 의미에서 문학운동이란 '동인지'적 성격에서 출발하는 것이기에 오늘의 한국문학은 가치의 무정부상태 속에서 새로운 가치 추구와 과도기적 현상을 나타내는 것으로 풀이할 수 있다. 그러나 80년대까지의 문학단체가 일정한 미학적 가치관의 변별성을 바탕으로 이룩된 시대의 산물이었다면 90년대 이후에는 그 '동인화'의 기준마저 사라져가고 있는 특징을 보여주고 있다.



<한국문학평론>은 어떤 문학관도, 특정한 동인지도, 미학적 가치도, 상업주의적 야망도 옹호 또는 반대하지 않는다. <한국문학평론>은 기존 문단의 각종 유파나 동인지적 문화 산업체를 전면 수긍하려는 것이 아니라 각 단체와 잡지의 개성과 특성을 조화시켜 우리 문학의 풍요화에 기여하고자 할 따름이다. 다만 우리는 각종 유파를 객관적으로 조명함으로써 연구자와 독자 대중에게 오늘의 우리 문학이 지닌 여러 스펙트럼을 정확히 인식시켜주고자 한다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

범우사가 1997년 봄 계간 <한국문학평론>을 창간했다. 발행인 윤형두, 편집인 장병희, 주간 임헌영, 편집기획위원 이인복·이유식·조동일·이명재·오양호·우한옹·김종희, 창간호 특집으로 '이 시대의 비평이란 무엇인가', '평론가 163명에게 듣는다'는 설문조사, '이 계절의 문학' 등 다양한 소재를 다루었다.'편집기획위원 일동' 명의의 '계간 <한국문학평론> 창간에 부쳐'란 창간사 앞 대목이다.