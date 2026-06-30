내 명의도용 막고, 범죄 악용 대포폰 줄인다... '안면인증' 도입

큰사진보기 ▲최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책실장이 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 안면인증시스템 도입 등 휴대전화 부정사용 방지 대책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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휴대전화 개통 절차가 달라진다. 앞으로 신규 개통이나 번호이동 과정에서 '안면인증'이 단계적으로 도입되고, 타인 명의를 도용한 이른바 '대포폰' 개통 차단 장치도 강화된다.과학기술정보통신부는 30일 범정부 보이스피싱 근절 대책의 후속 조치로 '휴대전화 부정사용 방지 종합대책'을 발표했다. 휴대전화가 단순 통신수단을 넘어 금융거래와 본인인증의 핵심 수단으로 자리 잡은 상황에서 명의도용과 명의대여, 법인 명의 악용 등 부정 개통 전반을 사전에 차단하겠다는 취지다.정부가 내놓은 대책은 크게 '3+1 구조'다. 사전 예방 중심의 ▲명의도용 차단 ▲명의대여 방지 ▲법인폰 관리 강화와 함께, 사후적으로 통신사와 유통망에 대한 단속·제재를 강화하는 방식이다.이번 대책의 핵심은 휴대전화 개통 단계의 신원 확인 강화다. 과기정통부에 따르면 오는 7월 6일부터 이동통신 3사와 알뜰폰 사업자의 모든 개통 채널(대면·비대면)에 안면인증 절차를 단계적으로 적용한다.과기정통부는 그동안 시범 운영 기간에 관련 시스템을 구축하고 선도 대리점을 통해 운영 체계를 점검했다고 설명했다. 개인정보 유출 우려를 줄이기 위해 안면정보 원본은 저장하지 않고 즉시 폐기하는 구조로 설계했다고 덧붙였다.다만 초기 시행 과정에서 이용자 불편을 줄이기 위해 안면인증에 실패하더라도 다른 방식으로 본인 확인이 가능하면 개통을 허용하는 '조건부 개통' 방식을 함께 운영한다.대체 인증 수단도 마련했다. 스마트폰 이용자는 행정안전부의 모바일 신분증 앱 인증을 활용할 수 있고, 스마트폰이 없거나 단말 분실·생애 최초 개통 이용자는 당일 발급한 주민등록초본 확인 방식으로 본인을 증명할 수 있도록 했다.또한 과기정통부는 8월까지 금융권의 비대면 실명확인 사례 등을 참고해 다중인증 체계를 보완하고, 9월에는 주민등록초본 진위 확인 시스템을 연계할 계획이다. 이어 10월에는 전기통신사업법 시행령 개정을 통해 안면인증의 법적 근거를 명확히 한다는 방침이다. 11월부터는 이용자가 직접 신청해야 했던 가입제한서비스를 기본 제공 형태로 전환해 원치 않는 개통 자체를 차단하는 방안도 추진한다.과기정통부는 명의를 빌려 휴대전화를 개통하게 한 뒤 범죄에 활용하는 '내구제 대출' 문제에 대한 대응 수위를 높인다. 내구제 대출은 신용불량자나 취약계층에게 대출이나 고수익 아르바이트를 미끼로 휴대전화를 개통하게 한 뒤 이를 범죄 조직에 넘기는 방식이다.이를 막기 위해 과기정통부는 통신사에 대포폰의 불법성과 처벌 가능성을 고지하도록 의무를 부여하고, 범죄 예방 책임도 강화할 계획이다. 또 단기간에 고가 단말기를 여러 대 할부 개통하는 등 대포폰 위험군으로 판단되는 경우 개통 자체를 제한하는 방안도 추진한다.법인 명의를 이용한 부정 개통에도 제동이 걸린다. 과기정통부는 위·변조 서류를 통한 법인폰 개통이나 실제 사용자가 불분명한 회선 운영 사례를 막기 위해 법인 제출 서류의 진위 확인 체계를 개선하기로 했다.아울러 부도율이 높은 사업자에 대해서는 실사용자 등록제를 도입하고, 신규·해지 회선을 모두 포함해 일정 기간 개통 가능한 회선을 제한하는 '다회선 총량제'를 도입한다. 기준은 180일 내 4회선 원칙이다.통신사와 유통망에 대한 사후 관리도 강화한다. 과기정통부 중앙전파관리소는 방송통신위원회, 경찰청과 함께 지난해 10월부터 올해 6월까지 합동 점검을 진행해 왔으며, 부정 개통이 확인된 일부 사업자에 대해서는 영업정지 또는 등록취소 절차를 진행 중이다. 하반기에는 취약 분야를 중심으로 집중 단속을 이어가고, 대포폰 신고포상제 도입도 검토한다.최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "대포폰이 각종 민생범죄의 핵심 수단이 되고 있는 상황에서 개통 단계의 본인 확인 강화는 국민의 재산과 신원을 보호하는 가장 효과적인 사전 예방책이 될 수 있다"면서 "이용자의 선택권과 편의성이 보장되며 대포폰이 효과적으로 방지될 수 있도록 대국민 홍보, 관계기관과의 협력 등을 통해 최선을 다하겠다"고 말했다.