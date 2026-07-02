무크 '시와 시인' 창간사

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동구 변혁의 세계사적 물결을 충격과 기대로서 받아들이고 있는 한국 사회에는 아직 이렇다 할 구체적인 변화의 흔적들은 나타나고 있지 않다. 다만, 그 어느 때보다 통일에 대한 열망과 기대가 한껏 부풀어 있고, 현실에 덧씌운 온갖 이데올로기적 도그마들로부터 깊이 있게 성찰하는 분위기가 조성되고 있는 듯하다. 그러나 여전히 여기저기에 드러나는 징후들은 불길하고, 희망들은 불안하다. 한쪽은 오늘날과 같은 세계사의 자연스런 물결에 거역하여 그 물꼬를 계속 틀어쥐려고 하고, 다른 한 쪽은 그 물꼬를 트려고 한다.



우리의 희망은 허위 이데올로기로부터 삶과 의식과 정서의 물꼬를 트게 하는 것이다. 그러나 그러한 억압으로부터의 물꼬 트기가 이루어지기 위해서는 우리들 삶의 진실성에 눈떠야 하고, 그 진실성에 눈뜨기 위해선, 우리 삶 속에 들어와 복잡하게 어우러져야 뒤섞인 온갖 생명적인 것과 반생명적인 것에 대한 깊은 자기 성찰을 수행해내지 않으면 안될 것이다. 억압은 단지 우리들 삶의 외부로부터만 주어지는 것이 아니라, 우리 삶의 내부에도 그 원인이 있는 것이다.



달리 말하자면, 이데올로기의 억압구조는 삶의 내부에 깊숙이 각인되어 있어서 억압의 현실을 넘어서기 위해선 삶의 안과 밖이 서로 한몸이라는 사실을 받아들여야 하고, 그런 인식에 바탕할 때, 자기 삶의 내부로부터의 쇄신이 곧 이데올로기적 억압구조로부터 해방의 물꼬를 트는 첫걸음임을 알게 된다.



따라서 우리가 수행해야 할 것은, 삶의 안과 밖에 대한 동시적 성찰 행위라고 할 것이다. 그런 성찰을 통해서라야 더 날 더 나은 삶은 형성되어 갈 것이고, 그 형성되는 삶의 나날의 실천을 통해서 이데올로기적 억압의 삶으로부터의 진정한 해방의 삶이 기약될 수 있을 것이다.



시인은 근본적으로 성찰하는 사람인 한편, 꿈꾸는 사람이다. 이때, 성찰하기와 꿈꾸기는 상호 단절된 범주가 아니라 오히려 그 둘은 상호 포괄의 범주이다. 삶의 현실에 대한 성찰만이 바른 꿈꾸기를 약속하며, 꿈꾸기야말로 성찰의 내용을 완성시킨다. 시인의 성찰과 꿈은 오늘날 같은 이데올로기적 억압성이 구조화되어 있는 현실 속에서 새로운 삶의 양식에로 나아가는 길을 열어 줄 것이다.



시인은 그러한 성찰과 꾼 꿈을 토해 해방의 삶을 만들어간다. 우리가 오늘의 시와 시인들을 주목하는 이유는 우선적으로 여기에 있다. 왜냐하면 '오늘의 시인'들을 통해, 우리는 거꾸로 한국 사회의 억압의 실상과 그 증상들을 파악하게 되는 한편, 억압의 현실을 넘어서는 꿈 꾸기의 명민하고도 인간적인 모습들을 접할 수 있기 때문이다. <시와 시인>을 펴내기로 한 가장 큰 배경은 여기에 있다.



우리는 한국 사회가 길러온 시인들의 시와 삶을 통해 궁극적으로는 삶과 사회의 동시적 쇄신을 꾀하는 길을 찾고, 모두가 공유하는 기반을 마련하고 싶다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

도서출판 정민이 1990년 12월, 하반기 무크 <시와 시인>을 창간했다. 발행 겸 편집인 송은범, 편집위원 곽재구·이재무·임우기·현준안, 편집장 백운학이다.'오늘의 시인'에 신경림, '시와 시인을 찾아서'에는 '중국 백의동포 시문단'과 '금강의 시인들'을 찾는 등 공력을 들였다. 읽을거리로 '시인의 고향', '집중수록시인'등 다양한 내용을 담았다.창간사 '억압으로부터의 물꼬트기'는 5쪽 분량이어서 여기서는 중간부분이다.