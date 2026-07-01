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사회

연재잡지 창간사  |  32화
26.07.01 15:40최종 업데이트 26.07.01 15:40

무크 '역사문화논총' 창간사

[잡지 창간사 32] "그간 추진해 온 기획 연구와 기타 연구의 성과를 학계와 공유하고자"

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2005년 5월 무크 <역사문화논총>이 창간되었다. 사단법인 역사문화연구소(소장 유봉학)가 그동안 한국학 연구의 성과물을 <한국학연구총서>로 간행해오다 아예 무크로 전환한 것이다. 편집위원은 정제훈(위원장), 장관식·김문식·박재우·신광철·유봉학·이남돈·이종석·임기환·김승모다.

창간호에는 특별기획으로 '율곡 이이 연구'가 비중 있는 필진으로 정리되었다. 유봉학 소장이 쓴 창간사이다.

뜻 있는 이들의 합심으로 역사문화연구소가 창설되어 한국학 연구지원 사업을 시작한 것은 2001년부터였다. 한국 역사와 전통문화의 실상을 올바로 파악하는 것이야말로 우리 사회와 문화 발전의 초석이 될 것이며 그런 까닭에 한국학 연구의 활성화가 시급하다고 생각했기 때문이다.

그 결과 지난 몇 년간 본 연구소가 지원해 온 연구 사업은 이미 일부의 결실을 맺기에 이르렀다. '한국학 고문헌 종합목록'이 완성되어 본 연구소 홈페이지를 통해 연구자들의 고문헌 검색에 도움을 주고 있으며, 무게있는 한국학 연구서들이 <역사문화연구총서>로 간행되고 있는 것이다.

본 연구소의 지원으로 현재 진행 중인 연구는 한국학의 기초 분야와 연구의 사각지대에 집중되고 있다. 퇴계, 율곡과 같은 전통시대 인물에 대한 기획 연구 및 고문헌과 유물 유적 자료에 대한 정리 작업은 관련 분야 연구에 자극을 주고 연구의 수준을 높이고자 하는 의도에서 진행되고 있다.

이제 본 연구소는 그간 추진해 온 기획 연구와 기타 연구의 성과를 학계와 공유하고자 학술논문집인 <역사문화논총>을 창간한다.

본 <논총>의 발간이 한국학 기초 분야에 대해 관심을 불러일으키고 아직 미진한 연구를 활성화하여 우리 사회와 문화의 발전에 이바지하기를 기대하는 바이다.

덧붙이는 글 |
김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.


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군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다. ---------------------------------------------

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