계간 '농민문학' 창간사

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반만년의 유구한 세월을 농촌에 뿌리를 박고 살아가는 농경민족인 우리가 아직까지 농민문학을 제대로 형성도 발전도 시키지 못했을 뿐만 아니라 현대문학 80년 동안 등한시되어 정립도 못한 것이 사실이다.



이제 우리는 이점을 유의하여 농촌문학의 재조명과 재정립의 기초를 가지고 농민문학을 건전하게 육성시키며 우리농민의 인식을 새롭게 도출하고 동시에 농촌문학의 중흥을 기하고저 하는 것이다.



오늘날까지 우리 농민생활은 단순히 생산적 수단에 불과한 위치에서 생활을 영위해 왔기 때문에 대부분 농민들은 자연 현상의 일부분처럼 보아왔고 그로 인하여 공순과 인종의 삶이 몸에 배어 스스로 개척의 영역을 넓히지 못하고 오직 지배계층의 선정에만 그들의 가치를 기대해 온 것이 사실이다.



이제 이런 바탕에서 벗어나기 위해 우리 농민이 민족 존재의 주체적 실체임을 자각 그들 스스로 탈각의 기회를 문화를 통하여 이룩하고저 하는 것이다.



그렇다고 우리는 프로문학에 영합하거나 농민계층을 선동하여 투쟁을 일삼거나 그들을 계급화 내지 수단화하여 이데올로기 논쟁의 대상에 동원하려는 것은 절대 아니다.



어디까지나 순수한 흙의 문학을 창조, 농민의 아픈 삶을 위로하고, 보다 잘 살 수 있는 농촌, 보다 행복해질 수 있는 농민, 그리하여 미래를 지향하는 이상을 심어 농촌에 살고 있음을 자랑스럽게 생각하고 그들 자신이 보람과 긍지를 지닐 수 있도록 사랑과 애정을 함께 하려는 것이다.



또한 문단의 지맥적 성향을 초월, 소외된 문인들의 동참의 기회를 넓히고 특히 농촌 출신 문인들을 대거 참여케 하고자 하는 것이다.



뿐만 아니라 농민문학에 관심을 가지게 하기 위하여 비농민문학도 매호마다 게재할 것이며 아동문학도 적극 권장 할 예정이다. 그리고 읽을 거리가 없는 농촌 어린이들에게도 사랑을 받을 수 있는 일종의 "어린이 문학지"구실도 하도록 노력할 것이며, 또 전원생활을 주제로 한 한시(漢詩) 발표의 장(場)도 만들어서 상고시대부터 한국을 비롯한 동양3국에서 꽃피워 나온 한시의 전통을 계승시켜 나가고자 한다. 이렇게 함으로써 농민문학지라는 한정된 좁은 영역을 탈피해 넓혀 나가면서, 농사에 관한 농학자들의 글도 실어 선진 농촌의 새 시대에 부응할 수 있는 농민이 되는데 이바지 하고, 농촌 문제에 대하여 권위있는 전문가들의 논문도 발표토록 해 농촌 진흥책에 보탬이 되게 하면서 농촌 부흥에 일익을 담당하고자 계간 (농민문학)을 창간하는 바이니 강호 제현들의 성원과 뜨거운 협조를 바라는 바이다.

덧붙이는 글 | 김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1989년은 잡지계의 르네상스였다.독재의 아성이 뚫리면서 각종 잡지와 무크가 쏟아져 나왔다. 이 해 9월 계간 <농민문학>이 창간되었다. '순수 농민 종합 문예지'를 지향했다. 발행인 이용주, 주간 권순하, 편집부장 박문호, 발행처 농민문학사이다.창간특집 '오늘의 한국농촌을 진단한다', 기획시리즈 '한민족 농촌문학의 연구', 르포 '민속놀이와 전설의 고장을 찾아서' 등이 실렸다.발행인 이용주의 '문학을 통한 탈각의 기회로'제목의 창간사이다.