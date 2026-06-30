지역 비하 논란 배재고, 사과문 올렸지만... 이번엔 AI 워터마크 논란

큰사진보기 ▲배재고 홈페이지에 게재된 사과문, 구글 AI ‘제미나이(Gemini)’에서 이미지를 생성할 때 삽입되는 워터마크가 있다. ⓒ 배재고등학교 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2024년 이사회에서 결정된 제재 조지 시행 심의안에는 과도한 응원 행위에 대해 추전 정지 제재를 할 수 있다고 명시돼 있다. ⓒ 대한야구소프트볼협회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

고등학교 야구 대회에서 상대 팀과 특정 지역을 비하하는 응원 구호가 나와 논란이 일고 있습니다.해당 사건은 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 1회전 배재고와 광주제일고의 경기에서 발생했습니다. 배재고가 6-2로 앞서던 8회 초, 광주일고 투수가 투구를 준비하는 가운데 배재고 더그아웃에서 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라고 외치는 소리가 들렸고, 이어 한 선수가 "탱크데이!"라고 소리쳤습니다.여기서 언급된 '스타벅스'와 '탱크데이'는 지난 5월 스타벅스코리아가 진행하다 논란을 빚은 마케팅 문구로 풀이됩니다. 당시 5·18 민주화운동 폄훼 논란과 함께 부적절한 용어 사용으로 비판이 일자, 정용진 신세계그룹 회장이 직접 사과한 바 있습니다.배재고 더그아웃에서 다수의 선수가 과도한 응원을 이어가자 주심이 직접 주의를 주기도 했습니다. 이에 광주제일고 측에서는 "적당히 하라"라며 "옆에서 뭐 하느냐"라고 질타했습니다. 아울러 "스타벅스는 왜 가는 건데"라며 큰 소리도 나왔습니다.이날 경기는 7-2로 배재고가 승리했지만, 배재고 코치진은 경기가 끝나자마자 곧바로 광주일고 측을 찾아가 사과했습니다.논란이 불거지자 배재고는 학교 홈페이지에 사과문을 게재하고 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점을 진심으로 사과드린다"라고 밝혔습니다. 이어 학교 측은 "해당 학생 선수를 즉시 제지하고 현장에서 필요한 조치를 취했다"라고 해명했습니다.학교 측의 사과문 게재에도 비판의 목소리는 계속 이어지고 있습니다. 우선 '일부 학생'이라는 표현이 적절하지 않다는 지적입니다. 실제 관련 영상을 보면 더그아웃에 있던 다수의 배재고 선수가 해당 응원에 동참한 모습을 확인할 수 있습니다.또한, 배재고가 올린 사과문 이미지에서 인공지능(AI) 프로그램 사용 흔적인 워터마크가 발견돼 진정성 논란까지 일었습니다. 학교 측이 사안의 중대성을 제대로 파악하지 못하고 안일하게 대처한 것 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다.이번 사태의 파장은 쉽게 가라앉지 않을 전망입니다. 당시 상황이 대한야구소프트볼협회 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계됐고, 해당 영상이 온라인상에 그대로 남아있어 잘못된 행적을 감추기 어렵기 때문입니다.앞서 대한야구소프트볼협회는 지난 2024년 보도자료를 통해 스포츠공정위원회 규정 및 기존 경기장 질서 문란 행위에 대한 징계 세칙 외에 별도의 기준을 마련했다고 밝힌 바 있습니다. 협회는 "상대 투수의 투구를 방해하는 말 또는 행위, 상대 팀 야유, 춤추기, 예의에 벗어난 말이나 행위 등 과도한 응원에 대해서는 위반자 또는 지도자를 퇴장 조치하고 1~3경기 출전 정지 제재를 즉시 내릴 수 있다"라고 명시했습니다. 이 규정을 엄격하게 적용할 경우, 응원에 가담한 배재고 선수 다수가 출전 정지 징계를 받아 남은 경기에 출전할 수 없게 됩니다.아울러 프로야구 신인 드래프트를 앞둔 3학년 학생들의 경우, 프로 구단이 이들을 지명해서는 안 된다는 야구팬들의 목소리도 커지고 있습니다. 과거 학교 폭력이나 사회적 물의를 빚은 선수의 지명이 철회됐던 선례를 고려할 때, 배재고 선수들의 프로 입단도 녹록지 않을 전망입니다.배재고 측은 "야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십, 인권 감수성, 공동체 의식 및 선수 윤리에 관한 특별 교육을 진행할 것"이라며 "재발 방지 교육을 지속해 같은 일이 다시는 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"라고 강조했습니다.그러나 일각에서는 이번 사안이 단순한 아마추어 야구의 응원 문화 문제를 넘어섰다는 지적이 나옵니다. 특정 지역 비하와 관련된 민감한 사안인 만큼, 배재고뿐만 아니라 다른 학교와 야구부 지도자들 역시 이를 심각하게 받아들이고 선수 교육과 관리를 철저히 점검해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다.