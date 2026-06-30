세월이 빚고 전설이 머무는 곳, 철원 한탄강의 매력

큰사진보기 ▲고석정 앞 한탄강가의 잔잔한 물결과 모래밭. 맑은 물에서 각종 물고기가 살기 좋은 환경을 만들었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"철원에 왔으니 얼큰한 매운탕에 막걸리 한잔해야지?"

"그야 두말할 필요가 없지."

큰사진보기 ▲고석정 인근 음식점에서 맛본 민물매운탕. 한탕강에서 잡은 생선으로 끓여 그 맛이 일품이었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲철원 오대쌀로 만든 쌀밥과 막걸리. 소박한 밑반찬이 맛깔스러웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"감자부침 한 접시 추가요."

큰사진보기 ▲고석정 입구에 있는 유네스코 세계지질공원 표지석. 이곳에서 내려가는 길이 생각보단 가팔랐다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여기까지 와서 고석정을 안 보면 섭섭하지."

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큰사진보기 ▲강물 한가운데 우뚝 솟은 거대한 고석 바위. 기기묘묘한 풍광을 선사했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲계단을 따라 내려가면 만날 수 있는 고석정의 고즈넉한 정자. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한탄강 물길과 고석정 주변의 험준한 바위 절벽이 만들어낸 절경. 명승지답게 참 아름다웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 관련기사 : 아찔한 절벽따라 협곡 탐방, 철원에서 해보세요(https://omn.kr/2ivbm)

한탄강은 강원도 철원과 경기 연천 일대를 흐르는 강이다. 우리나라에서 보기 드문 협곡과 주상절리가 발달한 곳으로, 화산지형이 만든 맑은 물과 여울, 깊은 소(沼)가 어우러져 다양한 민물고기가 서식하기 좋은 환경을 갖추고 있다. 메기와 쏘가리, 빠가사리를 비롯해 붕어 등이 많이 잡힌다.​그래서 한탄강 유역은 예로부터 민물고기를 재료로 한 매운탕 문화가 발달했다. 강에서 잡은 신선한 민물고기에 채소와 민물새우를 넣고 얼큰하게 끓여낸 매운탕은 철원을 대표하는 향토음식 가운데 하나가 되었다. ​모처럼 떠난 철원 여행. 한탄강 주상절리길 3.6km 구간을 두 시간 남짓 걸은 뒤 고석정 인근 식당을 찾았다. 금강산도 식후경이라 하지 않는가.우리가 찾은 식당의 냄비에는 메기와 빠가사리, 쏘가리는 물론 민물새우까지 푸짐하게 들어 있었다. 보글보글 끓어오르는 모습만으로도 군침이 돌았다.​강원도 감자로 부친 부침개는 쫀득한 식감이 일품이었다. 막걸리 한 잔을 곁들이니 걷느라 쌓인 피로도 어느새 풀리는 듯했다. 얼큰하면서도 깔끔한 국물은 입맛을 돋웠고, 든든한 한 끼가 되어 주었다.이제 고석정을 찾을 차례였다. 하지만 일부 일행은 여기서 그만 쉬고 싶다는 눈치였다. 음식점에서 고석정까지 가려면 가파른 계단을 내려갔다가 다시 올라와야 하기 때문이다.​우리는 서로를 독려하며 발걸음을 옮겼다.계단을 내려가자 나무 사이로 한탄강과 거대한 바위가 모습을 드러냈다. 이곳이 바로 한탄강 한가운데 우뚝 솟은 바위와 정자가 어우러진 철원의 대표 명승, 고석정(명승 제8호)이다.​고석정의 '고(孤)'는 외롭다는 뜻이고, '석(石)'은 바위를 뜻한다. 말 그대로 '외로운 바위 위의 정자'라는 의미다. 하지만 막상 마주한 풍경은 이름이 주는 쓸쓸함과는 사뭇 달랐다. 강물 한가운데 우뚝 선 거대한 바위는 오랜 세월 한탄강을 지켜온 수문장처럼 의연한 모습이었다. 바위 틈에 뿌리를 내린 노송들은 강인한 생명력을 보여주고 있었고, 주변의 절벽과 모래밭, 잔잔히 흐르는 강물은 서로 어우러져 한 폭의 산수화를 이루고 있었다.​가까이 다가가 바라본 고석정은 화려하기보다 묵직했다. 오랜 세월을 견뎌 온 자연의 힘이 그대로 느껴지는 풍경이었다.고석정은 임꺽정의 전설이 전해지는 곳으로도 유명하다. 조선 명종 때 활동했던 임꺽정이 이 일대의 험준한 협곡과 바위굴을 근거지로 삼았다는 이야기가 내려온다.​실제로 고석정 주변의 절벽과 바위지형을 바라보고 있노라면 왜 이런 전설이 생겨났는지 이해가 된다. 한탄강 협곡은 외부에서 접근하기 쉽지 않고, 곳곳에 바위와 동굴이 숨어 있어 몸을 숨기기에 적합했을 것이다. 실제 사실 여부를 떠나 험준한 자연환경은 전설을 낳고, 그 전설은 다시 풍경에 깊이를 더한다.잠시 정자에 올라 한탄강을 바라보았다. 강물은 말없이 흐르고, 협곡은 오랜 세월을 품은 채 묵묵히 자리를 지키고 있었다. 자연이 빚어낸 풍경과 그 속에 스며 있는 역사와 전설이 한데 어우러져 깊은 여운을 남겼다.​​철원의 한탄강 물줄기가 임진강과 만나고, 다시 한강과 합쳐져 서해바다로 흘러든다는 사실을 떠올리니 감회가 남달랐다. 아득히 멀게만 느껴졌던 철원의 자연이 내가 사는 강화도까지 도도히 이어져 가슴에 와닿는 순간이었다.​한탄강 주상절리길에서 만난 자연의 신비, 얼큰한 민물매운탕이 주는 식도락의 즐거움, 그리고 고석정에 깃든 역사와 전설까지. 짧은 시간 동안 철원이 가진 다채로운 매력을 오롯이 느낄 수 있었다.​아쉬움을 뒤로한 채 우리는 다음 목적지를 향해 길을 나섰다. 소이산으로 이동하기 위해 먼저 옛 노동당사가 있는 철원역사문화공원으로 발걸음을 옮겼다.​한탄강이 수만 년 세월이 빚어낸 자연의 이야기를 들려주었다면, 이제 철원은 분단과 전쟁이라는 또 다른 시간을 보여줄 차례였다. 전쟁의 상흔을 간직한 건물과 역사의 흔적이 남아 있는 공간이 우리를 기다리고 있었다.소이산 정상에서 바라보게 될 철원평야와 비무장지대의 풍경은 어떤 생각을 안겨줄까. 기대를 품고 다시 길을 나섰다.