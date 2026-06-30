간호조무사에서 간호사로, 방송대가 다리가 될 수 있을까

큰사진보기 ▲한국방송통신대학교 전경 ⓒ 한국방송통신대학교 관련사진보기

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한국방송통신대학교(총장 김종오, 이하 방송대) 간호학과가 중요한 전환점에 서 있다. 전문대 간호학과의 4년제 전환이 마무리되면서 이 학과가 오랫동안 담당해 온 RN-BSN(전문대학을 졸업한 간호사를 위한 학사학위과정)의 역할도 변화하고 있기 때문이다. 기존 수요가 점차 감소하는 상황에서 방송대 간호학과가 어떤 새로운 사회적 역할을 수행할 수 있을지 고민해야 할 시점이다.1992년 개설된 방송대 간호학과는 전문대 간호학과(3년제)를 졸업하고 간호사 면허를 취득했지만 학사 학위가 없는 간호사들에게 원격교육을 통해 학사 학위를 제공하기 위해 설립됐다. 당시에는 많은 간호사가 학사 학위 취득을 필요로 했고, 방송대는 그 요구를 충족시키는 중요한 교육기관이었다.그러나 2011년 이후 전문대 간호학과의 4년제 전환이 본격화됐고, 2022년에는 사실상 완전 통합이 이루어졌다. 이제 신규 간호사들은 대부분 학사 학위를 취득한 상태로 배출된다. 3년제 간호사를 대상으로 한 RN-BSN 과정의 신규 수요는 장기적으로 감소할 수밖에 없다. 방송대 간호학과 역시 변화된 환경에 맞는 새로운 역할을 모색해야 한다.우리 의료 현장에는 오랜 기간 환자 돌봄 경험을 축적해 온 간호조무사들이 있다. 이들 가운데는 이미 학사 이상의 학위를 보유한 사람들도 적지 않다. 수년에서 수십 년에 이르는 현장 경험을 갖추고 있음에도 불구하고, 현행 의료법 제7조는 간호사 국가시험 응시 자격을 간호학을 전공한 대학 또는 전문대학 졸업자로 제한하고 있다. 경험과 역량이 있어도 간호사 면허 취득을 위한 제도적 통로는 사실상 존재하지 않는다.이는 단순한 개인의 경력 개발 문제만은 아니다. 한국은 이미 초고령사회에 진입했으며 의료·돌봄 수요는 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 보건의료 인력 확보가 중요한 국가 과제가 된 상황에서 현장 경험이 풍부한 인력의 역량을 어떻게 활용할 것인지는 사회 전체가 고민해야 할 문제다.이 논의가 전혀 새로운 것은 아니다. 노인장기요양 분야에서는 이미 유사한 변화가 이루어진 바 있다. 방문간호는 오랫동안 간호사만 수행할 수 있는 업무였다. 그러나 일정 교육 과정을 이수한 간호조무사에게도 방문간호의 문이 열렸고, 현재 많은 간호조무사가 방문간호조무사로 활동하며 현장에서 역할을 수행하고 있다.방문간호조무사가 되기 위해서는 보건복지부가 간호학과가 개설된 전문대학 평생교육원에서 총 700시간의 교육과정을 이수해야 한다. 이론 360시간, 실습교육 100시간, 현장실습 240시간으로 구성되며 전 과정은 대면교육으로 진행된다. 교육 기간은 약 9개월에서 1년이며, 지원 자격 역시 간호조무사 자격 취득 후 3년 이상의 임상 경력을 갖춘 사람으로 제한된다. 경력만으로는 부족하고 반드시 추가 교육과 실습을 거쳐야 한다는 뜻이다.경력과 교육을 결합하면 제도의 문이 열릴 수 있다는 것을 우리 사회는 이미 경험했다. 간호사 면허는 이보다 훨씬 높은 수준의 교육과 국가시험을 요구하겠지만 방향은 같다. 현장 경험을 가진 사람이 추가 교육을 통해 더 높은 전문 자격으로 나아갈 수 있는 경로가 반드시 불가능한 것은 아니라는 점을 방문간호조무사 제도는 보여주고 있다.해외에서도 유사한 사례를 찾아볼 수 있다. 미국은 실무 경험을 가진 보조 인력이 추가 교육을 거쳐 간호사로 진입할 수 있는 다양한 브리지 프로그램을 운영하고 있으며, 영국 역시 경력 인정과 추가 교육을 결합한 간호 인력 양성 체계를 운영하고 있다.사회복지사 자격도 참고할 만한 사례다. 사회복지사 2급은 일반 대학 사회복지학과뿐 아니라 방송대와 학점은행제 등을 통해서도 취득할 수 있다. 취득 경로는 다르지만 자격의 효력은 동일하다. 현장에서 일하는 사람이 학업과 일을 병행하면서 전문 자격을 취득할 수 있도록 제도가 설계되어 있는 것이다.물론 간호사는 사회복지사보다 훨씬 높은 수준의 전문성과 책임을 요구하는 직종이다. 따라서 동일한 방식의 적용은 어려울 수 있다. 그러나 중요한 것은 자격 취득 경로의 다양성과 자격 수준의 엄격함은 반드시 충돌하지 않는다는 사실이다. 교육과 국가시험 기준이 동일하게 유지된다면, 다양한 교육 경로를 인정하는 것 자체가 전문성 저하를 의미하지는 않는다.이러한 흐름 속에서 방송대 간호학과에 새로운 역할을 부여하는 방안을 검토해 볼 수 있다. 학사 학위와 일정 기간 이상의 임상 경력을 갖춘 간호조무사가 편입하여 간호 이론 교육과 임상 실습을 이수한 뒤 간호사 국가시험에 응시할 수 있도록 하는 경력 전환 교육과정이다.이는 단순히 진입 장벽을 낮추자는 주장이 아니다. 간호사 면허는 국민의 생명과 안전에 직결되는 전문 자격이며, 교육의 질과 환자 안전은 결코 타협할 수 없는 가치다. 따라서 임상실습 시간, 교육과정, 인증평가 기준은 기존 간호대학과 동일한 수준으로 유지돼야 하며 국가시험 기준 역시 완전히 동일하게 적용돼야 한다.환자 안전과 교육의 질에 대한 우려는 충분히 타당하다. 따라서 경력 전환 과정이 도입된다면 단순한 온라인 강의만으로는 부족하다. 지정 의료기관과의 연계 실습, 충분한 임상교육, 엄격한 학사 관리와 평가 체계를 갖추어야 한다. 중요한 것은 진입 경로를 다양화하는 것이지 자격 기준을 완화하는 것이 아니다.또한 이 제도는 기존 간호대학의 신입생 모집과 직접 경쟁하는 구조도 아니다. 고등학교 졸업생을 대상으로 하는 일반 입시와 달리, 이미 의료 현장에서 근무하고 있는 성인 학습자를 대상으로 하기 때문이다.이러한 변화가 현실화되기 위해서는 제도적 검토가 선행돼야 한다. 의료법 제7조의 간호사 국가시험 응시 자격 규정, 방송대의 설치 목적과 운영 규정, 보건의료인력 정책 관련 법령 등이 종합적으로 논의돼야 한다. 무엇보다 중요한 것은 특정 직역의 이해관계를 넘어 국가 보건의료 인력 체계 전체의 관점에서 접근하는 일이다.지금 필요한 것은 간호조무사의 경험을 자동으로 면허로 인정하자는 것이 아니다. 오랜 현장 경험을 가진 인력이 엄격한 추가 교육과 평가를 거쳐 간호사로 성장할 수 있는 공식적인 경력 전환 경로를 마련하자는 것이다.방송대 간호학과의 미래를 논하는 일은 결국 한 학과의 존속 여부를 넘어서는 문제다. 검증된 현장 경험을 가진 인력을 국가적 인적 자원으로 어떻게 활용할 것인가, 그리고 변화하는 의료 환경 속에서 새로운 교육 모델을 어떻게 설계할 것인가를 묻는 일이다. 그 논의를 시작할 수 있는 곳은, 어쩌면 바로 방송대 간호학과일지 모른다.