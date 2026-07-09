그 많던 호랑이는 다 어디로 갔을까

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

호랑이

- 이병일

호랑이, 어슬렁어슬렁 꼬리 흔들면서 꽃나무 속으로 들어간다, 아니 꽃나무를 찢고 나온다

심심치 않게 얼룩무늬 들고 일어서는 호랑이, 아가리를 벌리고 간헐적으로 잔기침을 뱉는다

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호랑이의 뻣뻣한 수염이 잠들면, 꽃잎이 벌렁벌렁 공중에 드러눕고 만다 그러나 낮잠에서 깬 호랑이는 더 깊숙이 봄산 속으로 들어간다

후미진 꽃나무에게 흘깃흘깃 들키는 호랑이, 제 피가 비치는 샅을 씻고 봄산 구석구석에 호랑이 눈동자를 박는다

큰 산모퉁이와 작은 산모퉁이를 친친 감은 호랑이, 양미간에 꽃물인지 핏물인지 뒤범벅일 때, 호랑이는 어디로 흩어져 갈까? 빽빽해지는 꽃눈이 녹는다, 꽃눈이 떨어진다

큰사진보기 ▲꽃속으로 들어갔다가 핏빛 봄을 끌고 나오는 호랑이처럼 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <아흔아홉개의 빛을 가진> 창비, 2016시인_이병일: 2007년 <문학수첩> 신인상에 시, 2010년 <조선일보> 신춘문예에 희곡이 당선되어 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <옆구리의 발견> <아흔아홉개의 빛을 가진> <나무는 나무를>이 있다.그 많던 호랑이는 다 어디로 갔을까요? 그림 속에서, 전설 속에서, 꿈속에서 호랑이는 여전히 건재한데 말입니다. 꽃나무 속으로 들어가는가 하면 꽃나무를 찢고 나오는 호랑이. 들어갈 때 꽃물 뒤범벅이던 양미간이 나올 때는 핏물 범벅입니다. 꽃눈 따라 이끌리듯 봄 산에 들던 마음도 나올 때는 꽃눈 떨구게 한다는 걸 호랑이는 진즉에 알아서 제 피가 비치는 샅을 씻습니다. 우리가 알던 그 많던 사람들은 다 어디로 갔을까요? 사진 속에서, 기억 속에서, 꿈속에서 여전히 생생한데 말입니다. (신준영 시인)