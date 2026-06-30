'죽미령 전투' 설명하는 청소년 도슨트의 정체... 놀랍다

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"선생님, 학교 밖 청소년 센터에서 의뢰가 들어왔어요. 아이들에게 도슨트가 어떤 일인지 알려주고 실습도 진행해야 할 것 같아요."

큰사진보기 ▲오산시 청소년 지원센터 꿈드림 전경학교 밖 청소년들의 자립을 돕는 오산시청소년지원센터 꿈드림 전경. 올해는 이곳 아이들이 오산 유엔군초전기념관에서 도슨트 체험 프로그램에 참여했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그림으로 그린 전시실 큰 종이에 전시실을 그리고 전시물과 내용을 적게 했다. 머릿속에서 전시실을 걸어 다니듯 기억하게 하려는 방법이었다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

큰사진보기 ▲오산 유엔군 초전기념관 동판 전시실이제 아이들은 기념관을 모두 떠났다. 하지만 전시실 모퉁이마다 대본을 외우던 아이들의 실루엣과 초여름의 웃음소리가 여전히 남아있다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.기사에 등장하는 청소년들의 이름은 모두 가명을 사용했습니다. 프로그램을 함께 준비해주신 학예사 선생님과 꿈드림 센터 선생님들께도 감사드립니다.

올해 초 출근하니 학예사 선생님이 상의할 일이 있다며 말문을 열었다.오산 유엔군초전기념관에서 6년째 해설사로 일하면서 관람객에게 해설을 제공하는 일 외에는 해본 적이 없었다. 아이들에게 죽미령 전투를 알려주고 청소년 도슨트를 육성하는 일이라니, 해보지 않은 일이라 오히려 재밌을 것 같았다. 다만 그 대상이 '학교 밖 청소년'이라는 점이 낯설었다. 그런 기관이 있다는 것조차 몰랐던 나는, 아이들이 왜 학교를 떠났는지, 어떤 아이들일지 궁금해지기 시작했다.아이들을 지원하는 곳은 '꿈드림 센터'였다. 학교를 떠난 청소년들이 교육과 상담, 진로 지원 등을 받으며 자신의 길을 찾도록 돕는 곳이다. 도슨트 프로그램도 그런 과정 가운데 하나였다. 올해 아이들은 여러 활동 가운데 도슨트를 선택했고, 우리는 아이들에게 죽미령 전투와 그것을 전달하는 일도 가르치게 되었다.청소년 도슨트 프로그램은 4월 28일, 열 명의 아이들과 시작됐다. 아이들은 정해진 요일에 맞춰 일주일에 한 번씩 왔다. 나는 목, 금, 토에 두 명씩 여섯 명을, 동료 해설사는 화요일과 수요일에 두 명씩 네 명을 맡았다. 학예사 선생님은 죽미령 전투 자료와 책자를 준비했고, 아이들이 그것을 바탕으로 자신만의 대본을 만들어 발표하는 것을 목표로 세웠다. 하지만 계획은 오래가지 못했다.아이들은 자료를 읽고 자기만의 대본을 만드는 일을 무척 어려워했다. 역사라고 하면 시험이나 암기부터 떠올릴 아이들에게 처음부터 대본을 쓰게 한 것은 우리의 욕심이었다. 결국, 학예사 선생님은 아이들의 눈높이에 맞게 대본을 새로 만들었고, 우리는 그 대본으로 함께 공부한 뒤 전시실에서 조금씩 해설을 연습했다.수업이 자리를 잡아갈 즈음 또 다른 어려움이 생겼다. 세 명의 아이가 결석하기 시작했다. 도슨트라는 직업에 대한 호기심이나 센터 선생님들의 기대감으로 시작했겠지만, 죽미령 전투와 전시 내용을 익히는 일은 십 대 아이들에게 절대 쉽지 않았을 것이다. 결석이 잦아지자, 나는 남은 아이들의 부담을 줄여야겠다고 생각했다. 외워야 할 내용을 과감히 줄였다. 큰 종이에 전시실을 그리고 전시물과 내용을 적게 했다. 머릿속에서 전시실을 걸어 다니듯 기억하게 하려는 방법이었다. 이 과정을 끝까지 해낸 아이는 예지(가명)였다.토요일마다 오던 형제 승현, 승윤(가명)은 또 다른 방식으로 배웠다. 대본을 정리하거나 그림을 그리지는 못했지만, 전시실에서 내가 설명하는 말을 그대로 듣고 외워 자신의 것으로 만들었다.프로그램이 막바지에 이르자 나는 세 아이에게 일반 관람객 앞에서 직접 해설해 보자고 권했다. 예지는 중년 부부에게, 승현이는 초등학생 두 아들과 함께 온 아버지에게, 승윤이는 부모님 앞에서 해설했다. 아이들은 긴장한 기색이 역력했지만, 끝까지 설명을 마쳤다. 해설이 끝나자 관람객이었던 한 아버지가 말했다."우리 아들도 청소년 도슨트처럼 이런 일에 도전한다면 좋겠어요." 그는 내게 승현이와 사진을 찍어달라고 부탁했다. 전시실에서 사진을 찍어주는 동안, 승현이는 부모님 앞에서 환한 표정을 지었다.6월 16일, 수료식이 열렸다.동료 해설사가 가르친 네 명과 내가 가르친 세 명, 모두 일곱 명의 아이들과 꿈드림 센터 선생님들, 기념관 직원들이 함께 모여 그동안의 활동 영상을 보았다. 이어 아이들은 자신이 가장 자신 있는 전시 구역을 맡아 해설 시연을 했다.가장 먼저 나선 아이는 열네 살 승윤이었다. 스미스 부대가 오산 죽미령에 오기까지의 과정을 쑥스러운 듯 시종일관 웃으며 설명했다. 승윤이는 처음에는 역사에도, 도슨트 수업에도 별 흥미가 없어 보였다. 형이 연습하는 것을 간식을 먹으며 무심히 구경하거나 강의실 바퀴 의자를 타고 장난을 치던 아이였다. 그런데 어느 순간 형보다 더 유창하게 해설해서 우리를 놀라게 했다. 안 듣는 척, 안 본 척해도 다 알고 있던 영민한 아이였다.예지는 전투 영상과 죽미령 전투의 의미를 또랑또랑한 목소리로 막힘없이 설명했다. 늘 왼쪽 뺨을 머리카락으로 가리던 단발머리 소녀 예지는 수업이 끝나도 쉽게 집에 가지 않았다. 내 옆에서 게임을 하거나 간식을 먹으며 시간을 보내던 아이였다. 어떤 숙제도 빠뜨리지 않던 예지는 미술에 더 집중하기 위해 학교를 그만두었다고 했다.마지막은 가장 긴 구간을 맡은 승현이었다. 동생을 잘 챙기고 늘 웃는 얼굴로 인사하던 아이였다. 어느 토요일 내가 해설하는 모습을 유심히 듣더니 새로운 내용을 무척 흥미롭게 받아들였다. 수료식에서 그 내용을 자신의 언어로 자연스럽게 풀어냈다. 열일곱 살이라고는 믿기 어려울 만큼 차분한 어조로 끝까지 해설을 마쳤다.수료식이 끝난 뒤 일부 아이들은 실제 관람객을 대상으로 해설 봉사에도 참여했다. 동료 해설사가 가르친 영빈이(가명)와 호진이(가명)는 봉사 기간에 어린이집 아이들과 군인 등 단체 해설을 해냈다.나는 아이들에게 도슨트 체험 프로그램을 마친 소감을 물어봤다. 호진이는 사람들과 말하는 게 어려웠는데 지식까지 전달해야 하는 말하기를 해내니 소통 능력과 성취감이 생겼다고 했다. 영빈이는 군인들을 그렇게 자세히 본 게 처음이라고 했다. 가까이서 보니 다들 자신과 또래처럼 어려 보였다고 말했다. 그러고 보니 76년 전 죽미령으로 왔던 스미스 부대원들도 비슷한 나이였을 것이라는 생각이 들어 마음이 무거웠다고 말했다.처음에는 '학교 밖 청소년'이라는 말이 낯설었다. 지금은 그 아이들의 이름이 먼저 떠오른다. 꿈드림 센터 아이들은 저마다의 다양한 이유로 학교를 떠났지만, 센터의 도움으로 자신을 발견하고 조금씩 세상과 연결되고 있었다.이제 아이들은 기념관을 모두 떠났다. 하지만 전시실 모퉁이마다 대본을 외우던 아이들의 실루엣과 초여름의 웃음소리가 여전히 남아있다. 내년에도 이 공간에서 또 다른 아이들이 자신만의 가능성을 발견하길 바란다. 그때는 더 쉽고 흥미로운 대본과 맛있는 간식으로 아이들을 맞이해야겠다.