5개월째 보육 도우미로 일하다 퇴근 미룬 그날의 속사정

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큰사진보기 ▲걸음마 떼는 아가(AI 쳇지핏티가 그린 이미지)처음 어린이집에 올 때는 세 아가 모두 걷기 못하고 낯가림이 심해서 담임 이외 사람한테 아예 가지 않았다. 3~4개월 지나고 걸음걸이도 안정되고 낯가림이 없어졌다. 기어 다닐 때보다 탐색 범위가 넓어져 1:1로 돌봐야 한다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림책 다섯 권만2세아한테 읽어줬던 그림책 목록인데, 아직 발음이 정확하지 않고 말을 배우고 있어서 그림책 함께 읽기가 언어 습득에 많은 도움이 될 것이다. 아이가 그림책을 좋아하니 기특하여 틈날 때마다 읽어주고 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 도우미라는 직책 때문에 기자 마음대로 할 수 있는 것은 많지 않지만,새싹 같은 아가들이 날마다 자라는 모습을 보는 재미는 특별한 기쁨이 되고 있다.

6월 28일이면 5개월째다. 1일 3시간이긴 하지만 이른 아침부터 서둘러야 한다. 지난 2월부터 시작한 시니어 일자리 보육도우미 업무는 환경 정비, 장난감 닦기, 간식 지원이었다. 3~4개월이 지나서는 돌봄 보조도 했다. 이제 막 걸음마를 시작하는 영아반 아기들은 1대1로 따라다녀야 하기 때문이다.출근하면서 영아반에 귀를 기울이게 된다. 오후 2시면 낮잠 시간인데 거의 날마다 한, 두 명의 아기는 일찍 깨 교실을 돌아다니며 사방을 탐색하고 다닌다. 소리를 질러 다른 친구를 깨우기 일쑤다. 그때는 일찍 깬 아기들을 분리해서 돌봐야 한다. 처음에는 아기들이 낯가림을 울음으로 표현해 난처했다.걸음걸이가 안정을 찾아갈수록 낯가림이 덜해 아이도 친숙하게 느끼고 있다. 오후 간식 시간에는 자리에 앉아 먹여 주는 간식을 오물오물 받아먹기도 하지만, 자신이 싫어하는 간식은 아예 입을 벌리지 않기도 하고, 푸~우하고 뿜어 버려 융단폭격을 맞을 때도 있다.어느 날, 세 시간 근무가 끝나는 오후 다섯 시가 다 되었을 때다. 만 2세 어린이를 교사가 청소하느라 잠깐 돌보고 있었다. 친구들과 동생들이 귀가하고, 혼자 남은 2세아가 책꽂이에서 처음 읽어준 책 다섯 권을 기억해 냈다. 손가락으로 가리키며 그 책을 읽어 달라고 했다.너무 기특하고 반가워 퇴근 시간을 미루고 책을 읽어주기 시작했다. 신이 나서 처음보다 더 흥겹게 읽었다. '세어 보세요' 그림책은 기자가 손가락으로 짚어가며 읽고, 어린이한테 손가락으로 짚으면서 세어 보라고 했더니 10에 가까워지자 헷갈리는 듯 속도가 느렸다. 그래도 흥미로워하면서 10까지 세는 모습이 대견했다. 퇴근 시간이 지나서 다섯 권을 다 읽지 못해 우리 모두 아쉬워했다.처음 일을 시작할 때는 보육교사 이력을 묻어 둬야 하나 싶었다. 그런데 시간이 지나면서 시니어 보육도우미로서 정체성도 찾고, 기자의 이력을 발휘할 기회도 자연스럽게 얻었다. 지금 영아반 아기들도 후반기가 되면 보드북 형태의 그림책을 둘러앉아 같이 보게 되지 않을까 기대한다.시니어 일자리, 근로 계약서에 명시되어 있는 업무 내용은 '급. 간식 지원 및 보조, 환경 정비와 업무 보조'로 되어있다. 기자는 급식 보조를 제외 명시된 업무를 고루 하는 편이다. 그중 원했던 업무(보육) 보조라고 할 수 있는, 아이들과 교감하면서 책을 읽어 주기가 제일 즐거운 것은 사실이다.개인적인 경험으로 만 3세 미만 영아를 보육하는 어린이집에서 그림책을 매개로 '오감 놀이, 극놀이' 등을 자주 하기는 어려움이 있다. 품이 많이 들기 때문이다. 지금 다니는 어린이집은 원장님의 보육 철학에 따라 그림책도 다양한 주제로 많이 비치하고, '누가 내 머리에 똥 쌌어?' 그림책 등 여러 가지 책을 매개로 놀이를 많이 한다. 22년 전에 몰랐던 놀이법을 배우며 구경하는 재미가 쏠쏠하다.자녀를 키워 본 사람이라면 아이가 첫발을 뗐을 때의 감동을 경험했을 거다. 그 아이가 자라 부모가 되어 손주를 봤을 때의 감동은 사뭇 더 크다고 한다. 오죽했으면 60대 또래 30~40%가 메신저 프로필사진을 손주 사진으로 대신할까.시니어 보육도우미로서 촘촘한 돌봄을 위한 보육 환경 개선에 도움이 되었으면 싶다. 처음 가서 갖게 된 바람, 책 읽어 주기는 쉽게 이루어졌다. 남은 5개월도 지금처럼 기자도 아이들도 즐겁게 생활하기 위해 바삐 움직이는 아침은 당분간 계속 이어질 것 같다.