영남 차별? 의원들이여, 이 질문에 답해 보라

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 손을 잡고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호남 반도체 투자에 반발하는 추경호-이철우추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

나만의 착각이었을까. 얼마 전 삼성전자와 SK그룹이 호남 지역에 대규모 반도체 클러스터를 조성한다고 발표했을 때, 여야를 막론하고 정치권에서 앞다퉈 환영의 메시지를 쏟아낼 줄 알았다. 특히 지방에 지역구를 둔 국회의원들은 한데 모여 만세삼창이라도 부를 걸로 예상했다.그러나 웬걸, 여당의 의원들은 쌍수를 들어 환영하고, 반대로 야당에선 '미래 산업을 볼모로 한 정치 도박'이라며 반대하고 나섰다. 기실 이는 여야가 갈릴 문제가 아니라, 수도권과 지방이 대척점에서 싸울 사안이다. 수도권과 지방의 극단적 격차가 국가의 존망까지 위협하는 지경에 이르렀음을 그들이 모를 리 없다.굴지의 두 대기업이 정부의 지역 균형 발전 전략에 부응하여 지방에 투자하겠다고 결정한 건 박수받을 만한 일이다. 그런데도 대기업이 정부의 겁박에 무릎을 꿇은 것인 양 말하는 건 억측을 넘어선 명백한 왜곡이다. 2026년의 대한민국을 세무 조사 운운하며 천문학적 정치 자금을 '삥 뜯던' 군사독재정권 시절로 여기지 않고서야 나오기 힘든 발상이다.대놓고 말하지 않을 뿐, 수도권에 기반을 둔 정치인들조차 이젠 기업의 대규모 투자는 지방의 몫이 되어야 한다고 생각한다. 이미 인구와 기반 시설이 포화 상태에 이르러 이른바 '집적 불이익'이 발생하고 있다는 걸 잘 알기 때문이다. 우리나라 제2의 도시인 부산광역시조차 '노인과 바다'라는 별칭이 생겨날 만큼 시민들이 일자리를 찾아 하릴없이 수도권으로 떠나고 있다.더는 새삼스럽지도 않지만, 수도권에 절반이 넘는 인구가 몰려 있고 지역 내 총생산 규모를 통해 알 수 있는 경제력 집중도는 그보다 더 높다. 여느 선진국들과 비교해도 수도권 집중도는 2위인 일본과도 두 배에 가까운 압도적 차이를 보인다. 학자들은 서둘러 대책을 마련하지 않는다면 지방의 소멸을 넘어 국가의 붕괴까지 우려된다고 입을 모은다.그런데 국민의힘 대구·경북 지역 의원 25명은 지난 25일 기자회견을 열고 "('광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 추진'은) 영남 지역에 대한 역차별"이라며 '원점 재검토'를 촉구한 바 있다. 이 기자회견을 듣고 귀를 의심했다. 호남과 영남을 갈라치기 해서 정치적 이득을 챙기려는 비열한 행태다. '영남 차별'을 직접 거론하며 노골적으로 지역감정을 부추긴 건, 정치인으로서 선을 넘은 발언이다.대구와 경북을 비롯한 영남 지역을 기반으로 한 의원들의 반대 의견은 되레 수도권 의원들보다도 더 강경하게 느껴진다. 시장경제의 논리와 배치되는 관치 경제나 정치적 외압 의혹을 제기하는 수준을 넘어서 해묵은 지역감정까지 꺼내 드는 모습이 답답하다. 대체 언제까지 '영호남 타령'을 들어야 하나.대통령까지 나서서 수도권 과밀화와 송배전망의 문제, 신재생 에너지의 발전 여력 등의 근거를 조목조목 제시하는 데도, 반론을 제시하기는커녕 '정치공학적' 대응만 일삼고 있다.기업과 정부가 논거를 제시하며 화두를 던지면, 반대의 논거를 찾아 설득력 있게 받아치며 여론을 형성해 가는 게 정치인들의 역할이다. 더욱이 이번처럼 전문적인 식견이 필요한 사안의 경우, 학계의 도움을 받아 내실 있는 숙의 과정을 이어갈 수 있다. 입지 조건에 관한 논쟁을 뜬금없이 지역감정을 꺼내 반박하는 상황이 참담할 따름이다.알다시피, 대한민국 현대사에서 호남에 대한 차별과 소외는 오랫동안 '고유명사'처럼 사용됐다. 온갖 억측과 편견이 작동했고, 다른 지역에 사는 사람들은 그걸 마치 사실인 양 믿게 됐다. 전라도에 가서 경상도 사투리를 쓰면 해코지당한다는 황당한 이야기가 떠돌고, 전라도에 가려면 <김대중 자서전>을 들고 가야 한다는 조롱까지 만연한다.온갖 차별과 멸시에도 호남 사람들은 제대로 된 저항 한 번 하지 못했다. 역대 독재정권은 소외되고 고립된 호남을 정치적으로 활용했다. 5.18이라는 불의한 국가 폭력에 의한 민간인 학살 사건조차 진실을 왜곡하는 일이 버젓하다. 심지어 고려 초 왕건의 '훈요 10조'까지 들먹이며 호남 차별이 유구한 역사적 전통이라며 헛소리를 하고 있다.유신 정권과 신군부는 평생을 그들에 맞서 싸운 정치인 김대중을 '빨갱이'로 낙인찍었다. 그를 오랜 지역 차별과 멸시의 '한'을 풀어줄 인물로 투사한 호남 사람들도 덩달아 '빨갱이'로 내몰리는 신세가 됐다. 그들은 어디서나 호남 출신임을 숨겼고, 동향 사람들과 엮이지 않기 위해 숨죽이며 지냈다. 전라도 사투리는 사실상 '금기어'였다.이젠 호남 사람들이 선택한 영남의 정치인들조차 '빨갱이'로 낙인찍히는 형국이다. 김해 사람 노무현 전 대통령도, 거제 사람 문재인 전 대통령도, 보수의 본향인 안동에서 나고 자란 이재명 대통령도 '빨갱이'가 됐다. 정치인 김대중의 적통을 계승한 민주당 소속의 정치인이면 묻지도 따지지도 않과 '빨갱이'인 셈이다.호남 사람들은 군사독재정권에 의해 들씌워진 '빨갱이' 낙인을 차별의 굴레에서 영원히 벗어날 수 없는 운명처럼 받아들였다. 일례로, 5.18 당시 신군부에 의해 모진 고문을 당한 피해자가 '빨갱이' 낙인이 무서워 타지로 도망치듯 떠난 경우가 숱하다. 가해자가 애국자로 둔갑하고 피해자는 되레 죄인처럼 숨어 사는, 지금껏 '가치관이 물구나무선' 사회였다.호남에 대규모 반도체 클러스터를 조성한다는 걸 두고 '호남 특혜'고 '영남 차별'이라고 부르대는 정치인들에게 묻고 싶다. 1970년대 박정희 정부의 경부고속도로 건설과 대규모 국가 산업단지 조성 등 이른바 '경부축 개발 전략'에 대해선 어떻게 생각하는가. 이후 지역 간 불균형으로 인해 영남으로 인구가 몰렸고, 호남은 대표적인 낙후 지역으로 전락했다.낙동강 변의 퇴락한 시골 마을이었던 구미에 대규모 전자 산업단지가 조성된 이유를 입지 조건을 들어 설명해 보라. 삼면이 바다인 우리나라에서 왜 대형 조선소가 굳이 거제에 자리하고, 세계에서 내로라하는 제철소가 포항에 세워졌는지도 답해 보라. 경쟁력의 약화로 인한 제조업의 위기라며 호들갑 떨지만, 당시 호남은 애초 위기를 경험할 제조업 자체가 없었다.그때 호남 사람들은 지금 영남 지역의 정치인들처럼 특혜와 차별을 입에 담지 않았다. 정확하게는, 분노는커녕 서운함조차 말할 수 없었다. 그랬다간 서슬 퍼런 정권에 치도곤당하기도 했으려니와 지역감정을 부추겨 정치적 이익을 도모하는 파렴치한 정치인들도 많지 않았다. 영남이 발전하면 호남도 살기 좋아질 거라고 철석같이 믿었던 시절이었다.과거 호남 사람들을 막무가내로 '빨갱이'로 내몰더니, 이젠 '빨갱이'가 사는 지역엔 그 어떤 경제적 혜택도 주어져서는 안 된다고 여기는 걸까. 아니라면, 낙후된 채 살아온 호남을 향해 특혜 운운하기보다 지역의 균형 발전을 위해 '수도권 일극 체제'를 혁파하는 데 매진하는 게 옳다.