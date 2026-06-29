안민석, 모교 서울대 사범대 찾아 교사·예비교사와 대화

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감 당선인, 서울대 사범대 토크 콘서트 ⓒ 안민석 관련사진보기

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안민석 경기도교육감 당선인인 취임을 앞두고 29일 모교인 서울대 사범대학을 찾았다.안 당선인은 교사와 예비교사 대상 토크콘서트에서 스마트폰을 내려놓고 교육의 본질을 회복해야 한다며 자신의 공약인 LAS 교육 방향을 설명했다.LAS 교육은 문해력(Literacy), 문화예술(Arte), 스포츠(Sports)를 의미한다. 스마트폰을 내려놓는 시간에 책 읽기와 토론, 예술 활동, 운동과 놀이로 채워 학생들의 사고력과 감수성, 체력을 함께 기르자는 것이다.토크콘서트에서는 교권 보호와 폰프리 스쿨, AI교육, 학계·현장 협력 방안 등이 다뤄졌다. 학생 대표는 스마트폰 사용 조절과 학생 자율성의 균형 문제를 제기했고, 현장교사 출신 대학원생은 폰프리 스쿨 추진 과정에서 교사 부담을 줄일 지원책이 필요하다는 의견을 전했다.안 당선인은 폰프리 스쿨에 대해 "단순한 사용 제한이 아니라 학교가 학교 다운 기능을 회복하기 위한 교육적 전환"이라고 설명했다. 이어 "강제로 빼앗지는 않을 것"이라며 "학생, 학부모, 교사에게 충분히 설명하고 교육한 뒤 학생자치회가 스스로 결정하도록 하겠다"고 밝혔다.또한 미국 UC버클리 방문학자 시절 실리콘밸리 인근 학교를 둘러본 경험을 소개하며 "AI 중심 지역의 학교들이 오히려 고등학교까지 스마트폰 사용을 엄격하게 제한하고 있었다"고 전했다. "AI 시대일수록 단순한 기기 활용보다 문해력과 감수성, 사회성, 자기관리 능력을 키우는 교육이 중요하다"고 강조했다.교권 회복과 교육활동 보호에 대한 논의도 있었다. 안 당선인은 "교육의 문제는 현장에 답이 있다"며 교사의 정당한 교육 활동과 학생의 학습권을 함께 보호하는 체계가 필요하다고 설명했다.안 당선인은 "학교 현장과 학계가 함께 스마트폰 과의존 문제를 풀고, LAS 교육을 통해 교육의 본질을 회복하겠다"며 "경기교육대전환의 출발은 아이들의 시간을 되찾고 학교를 학교답게 만드는 일"이라고 말했다.