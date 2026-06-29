'3대 메가프로젝트' 발표에 TK 반발 "국가 균열발전"

큰사진보기 ▲이철우 경북도지사와 추경호 대구시장 당선인이 29일 오후 국회에서 기자회견을 열고 정부가 이날 발표한 '3대 메가프로젝트'에 대구경북이 빠진 이유를 밝히라고 요구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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정부가 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 축으로 한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 발표하면서 호남권에 대규모 반도체 투자 계획을 포함하자, 대구·경북이 "특정 지역 편중"이라며 강하게 반발했다.추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 지역 국회의원들은 29일 오후 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 정부의 호남권 반도체 전·후공정 투자 발표와 관련 "국가전략산업 정책이 정치적 고려가 아닌 산업 경쟁력과 시장 원칙에 따라 추진되어야 한다"고 주장했다.이들은 이날 정부의 발표에 대해 '정치적 논리'로 결정된 것 아니냐는 강한 의구심을 나타냈다.추경호 당선인은 "오늘 발표는 국가균형발전이라는 이름을 달고 있지만 그 내용과 과정은 지역 간 갈등과 불신을 키우는 '국가균열발전'에 가깝다"라며 "정부와 기업이 결정 과정과 절차를 투명하게 설명하지 못한다면 영남과 호남을 갈라치는 정치적 결정이었다는 비판을 피하기 어려울 것"이라고 말했다.이어 그는 "반도체 팹은 안정적인 전력과 산업용수, 대규모 부지, 전문 인력, 소부장 생태계가 모두 갖춰져야 작동 가능한 최첨단 제조시설"이라며 "정권의 이해관계나 정치적 고려가 개입할 영역이 결코 아니다"라고 주장했다.그러면서 이재명 대통령과 기업 총수 독대에서 어떤 논의가 있었는지, 청와대는 입지 선정 과정에 언제부터 어디까지 관여했는지 평가표와 검토 결과를 국민 앞에 공개하고 대구경북은 왜 제외됐는지 명확히 밝히라고 요구했다.삼성전자와 SK하이닉스를 향해서도 "이번 투자 결정이 정치적 고려가 아닌 오직 시장과 경쟁력에 따른 판단이었다는 점을 증명해 달라"며 "대구경북이라는 확실한 대안을 두고 객관적인 경제성 비교조차 하지 않은 배경은 무엇이냐"고 따졌다.추 당선인은 "정부와 청와대가 떳떳하다면 결정 과정을 소상히 설명하고 관련 자료를 공개해야 한다"며 "국회는 관련 상임위를 열고 '첨단산업단지 입지 결정 검증 특별위원회'를 구성해 국회 차원에서 청와대와 관계 부처, 해당 기업의 입지 선정 과정을 철저히 검증해야 한다"고 주장했다.이철우 경북도지사도 "광주·전남의 첨단 패키징 시설 조성은 존중하지만 전공정 팹까지 지정한 것은 전력과 산업용수, 협력업체 생태계 등을 종합적으로 고려했는지 의문"이라며 "정치적 논리가 아니라 산업 경쟁력과 시장 원칙에 따라 정책이 추진돼야 한다"고 주장했다.이 도지사는 "정부 발표대로 광주·전남에 전공정 팹이 들어설 경우 대구·경북 소재 기업들마저 대기업을 따라 대거 이전할 가능성이 높다"며 "지역 경제를 지탱하고 있는 기업마저 떠난다면 대구·경북 지역경제는 사실상 초토화될 것"이라고 우려했다.그러면서 "대기업 이전은 단순히 공장 하나가 없어지는 문제가 아니라 지역 경제 전반을 뒤흔드는 무서운 연쇄 효과를 가져온다"며 "호남권에 전공정 팹까지 일괄 배치된다면 협력기업의 연쇄 이동으로 이어져 지역의 기술 자산과 산업 생태계 자체가 통째로 해체될 것"이라고 경고했다.이 도지사는 "지역을 차별하고 국민을 분열시키면서까지 내린 투자 결정이 수년 뒤 어떻게 될지 걱정스럽다"며 "정부 발표가 국민 전체를 향한 공정한 결정인지 아니면 특정 지역을 배제하기 위한 정치적 결정인지 냉정하게 돌아봐야 한다"고 의구심을 나타냈다.기자회견에 함께 한 지역 정치인들도 정책 결정 과정에 정치적 압박이 있는 것 아니냐며 의구심을 나타냈다.이인선 국민의힘 대구시당위원장과 구자근 경북도당위원장은 "국가전략산업이 어느 한 지역의 정치적 성과를 위한 도구가 되어서는 안 된다", "정부가 특정 지역으로 기업 투자를 유도하거나 압박하는 방식은 결국 반도체 산업의 경쟁력과 공급망 안정성을 훼손하는 자해행위" 등의 거친 표현을 사용하며 정책결정 과정에서 정부의 압박이나 외압이 없었는지 파헤치겠다고 밝혔다.