국힘 충청권 "호남 반도체 결정 근거 공개하라"

큰사진보기 ▲국민의힘 충청권 국회의원 및 시·도지사 일동은 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "기업의 자율적 경영을 정치 논리로 침해해서는 안 된다"며 이재명 정부의 호남 반도체 투자 방침을 비판했다. ⓒ 성일종 의원사무실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

정부가 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 축으로 한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 발표하자 국민의힘 충청권 국회의원과 시·도지사들이 "반도체 정치질"이라며 강하게 반발했다. 정부는 충청권을 첨단 패키징 거점으로 육성하겠다는 계획을 제시했지만, 국민의힘은 호남 반도체 클러스터 결정 과정과 전력·용수·인력 등 입지 근거를 공개하라고 요구했다.국민의힘 충청권 국회의원 및 시·도지사 일동은 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "기업의 자율적 경영을 정치 논리로 침해해서는 안 된다"며 이재명 정부의 호남 반도체 투자 방침을 비판했다.이날 기자회견에는 박덕흠·이종배·성일종·엄태영·강승규·장동혁·윤용근 의원과 김영환 충북지사, 최민호 세종시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장이 이름을 올렸다.대표 발언에 나선 성일종 의원은 "정부가 해야 할 제1의 일은 용인 산단의 조기 완공에 대한 지원"이라며 "유한한 임기의 정권이 기업의 결정권을 왜 마음대로 침해하느냐"고 말했다.성 의원은 이어 "기업의 자율 결정이라면 왜 대통령이 삼성전자와 SK하이닉스 회장을 만나고 청와대에서 대국민 보고대회를 여는 것이냐"며 "권력이 기업 경영에 관여하는 것은 자유시장경제를 파괴하는 행위"라고 주장했다.성 의원은 호남권 반도체 클러스터의 전력·용수·인력 여건도 문제 삼았다. 그는 "호남은 만성적인 물 부족 지역 중 하나인데, 이 문제가 제기되자 충청권 용수를 끌어다 연결한다는 이야기까지 나오고 있다"며 "정부는 호남 반도체 유치를 결정한 근거가 된 모든 데이터를 내놓아야 한다"고 요구했다.그는 "충청권은 용수와 전력, 교통망, 연구개발 인프라, 기업 생태계를 갖추고 있다"며 "천안·아산에는 삼성전자의 반도체 패키징 기반이 있고, 청주에는 SK하이닉스 생산 거점과 대규모 첨단 패키징 투자가 자리하고 있다. 대전에는 대덕연구개발특구와 KAIST, 정부출연연구기관이 있다"고 강조했다.성 의원은 또 "2021년 문재인 정부도 판교와 온양을 잇는 축, 이천·용인·청주를 연결하는 K-반도체 벨트 전략을 발표했고, 윤석열 정부도 경기 용인과 충남 천안, 대전 유성의 반도체 산단 조성을 발표했다"며 "이재명 정부가 이를 뒤집으려면 근거를 명명백백히 밝혀야 한다"고 말했다.다만 이날 오후 정부 발표 내용만 놓고 보면 충청권이 완전히 배제된 것은 아니다. 정부는 서남권에 800조 원 규모의 반도체 팹 4기와 협력사·인력 생태계를 조성하고, 충청권에는 81조 원을 투자해 첨단 패키징 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.정부는 온양·천안에 신규 HBM 관련 시설을 구축하고, 청주에는 HBM 패키징 투자 등을 적기에 이행하도록 지원하겠다는 계획을 내놨다. 삼성전자와 SK하이닉스의 기존 후공정·메모리 생산 기반을 활용해 충청권을 AI 반도체 시대의 후공정 핵심축으로 삼겠다는 구상이다.정부가 밝힌 용인 반도체 클러스터 계획도 축소나 이전이 아니라 조기 완공에 가깝다. 정부는 용인 국가산단과 일반산단의 최종 팹 완공 시점을 각각 7년, 12년 단축해 5년 안에 메모리 생산 능력을 2배로 확대하겠다고 밝혔다.호남권 용수 논란에 대해서도 정부는 충청권 용수 인입이 확정된 것처럼 해석되는 데 선을 긋고 있다. 정부는 서남권에 필요한 산업용수를 다목적댐, 발전용수, 농업용수, 하수 재이용수 등 대체 수자원을 조합해 공급하겠다는 방침을 밝혔다.결국 쟁점은 '충청권 배제'라기보다 '충청권 내 산업 배치'로 좁혀진다. 정부 계획에서 충청권은 첨단 패키징 거점으로 포함됐지만, 구체적으로 거론된 도시는 온양·천안·청주에 그쳤다. 서산·태안은 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 어느 분야에서도 명시적으로 등장하지 않았다.서산·태안 입장에서는 충남 서북부 산업벨트가 국가 첨단산업 구상에서 별도 거점으로 반영되지 못한 셈이다. 대산석유화학단지와 대산항, 서산공항, 국방·항공·첨단소재 산업과의 연계 가능성을 어떻게 국가 프로젝트에 반영할지가 향후 과제로 남았다.박수현 충남도지사 당선인은 지난 16일 서산 타운홀미팅에서 "서산을 인공지능·첨단산업의 중심지로 육성하겠다"는 공약을 재확인한 바 있다. 7월 1일 민선 9기 출범 이후 정부 메가프로젝트와 서산·태안권 발전 전략 사이의 간극을 어떻게 메울지가 첫 시험대가 될 전망이다.