세종시의회 여성 의원-여성연대 첫 상생 테이블 열어

큰사진보기 ▲29일 세종시의회 1층 대회의실에서 열린 세종시의회 여성 의원 당선인들과 세종여성연대의 첫 만남 〈제5대 세종시의회 여성정책 테이블 #1〉 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 세종여성연대는 제5대 세종시의회 여성 의원 당선인들을 초청해 ‘세종시의원 여성 당선인과 함께 만드는 여성친화도시 세종’을 주제로 여성정책 테이블을 진행했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이날 여성정책 테이블에서는 딱딱한 정책 건의나 형식적인 상견례를 탈피해, 참석자들이 세종시 여성·복지 현안에 대해 자유롭게 의견을 주고받는 허심탄회한 토론이 이어졌다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 참석자들은 이번 첫 만남을 시작으로 의회와 시민사회가 상생의 길을 찾고 성평등한 세종시를 만들어가는 데 적극 협력하기로 뜻을 모았다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종시의회 출범을 앞두고 세종시 여성 의원들과 지역 여성시민사회가 정당과 정치적 입장을 넘어 '세종형 성평등 도시'를 만들기 위해 머리를 맞댔다.세종지역 11개 단체·기관으로 구성된 세종여성연대는 29일 오후 세종시의회 1층 대회의실에서 제5대 세종시의회 여성 의원 당선인들을 초청해 '세종시의원 여성 당선인과 함께 만드는 여성친화도시 세종'을 주제로 〈제5대 세종시의회 여성정책 테이블 #1〉을 개최했다.이번 만남은 제9회 전국동시지방선거를 통해 세종시의회에 입성하게 된 여성 의원들의 당선을 축하하고, '성평등 지역사회 조성'이라는 공통의 목표를 위해 의회와 시민사회의 긴밀한 파트너십을 구축하고자 마련됐다.이날 행사에는 전체 세종시의회 여성 의원 당선인 9명 중 김현미(소담동), 김효숙(어진·나성동), 박란희(다정동), 박병남(아름동), 이순열(도담동), 정연희(조치원1) 등 지역구 의원 당선인 6명과 곽효정(국민의힘), 김명숙(더불어민주당) 등 비례대표 의원 당선인 2명을 포함해 총 8명이 참석했다. 여기에 세종여성연대 소속 11개 단체·기관 대표 등 총 20여 명이 자리를 함께해 뜻깊은 소통을 나눴다.이날 여성정책 테이블에서는 딱딱한 정책 건의나 형식적인 상견례를 탈피해, 참석자들이 세종시 여성·복지 현안에 대해 자유롭게 의견을 주고받는 허심탄회한 토론이 이어졌다. 이 과정에서 의회와 시민사회의 실질적인 연대 방안에 대한 깊이 있는 제언과 날카로운 쓴소리도 가감 없이 오갔다.시민사회 측은 의정활동의 든든한 파트너가 될 것을 약속하면서도, 최근 마무리된 시의회 원 구성에서 의장단 등 최고 권력 배분에 여성이 소외된 점에 대해 아쉬움을 전했다. 이에 대해 여성 당선인들은 "보이는 것과 달리 의회 안에서 실질적인 역할을 하는 주요 상임위원장을 여성 의원들이 맡아 역량을 발휘할 예정"이라며 "행정복지뿐만 아니라 도시환경, 교육안전 등 전 상임위에 골고루 배치되어 의정활동 전반에 성인지적 관점을 적극적으로 녹여내겠다"고 화답했다.이어진 자유 발언 순서에서는 ▲예산 심사 시 제출되는 성별영향평가서를 의회와 시민사회가 공동 모니터링해 정책으로 연결하자는 의원 당선자 측 제안을 시작으로 ▲경력보유 여성을 위한 실질적인 인증제 및 인턴십 연계 ▲'젊은 도시' 프레임에 가려져 소외된 읍면지역 고령 여성들의 인권 향상과 복지 인프라 확충 시급성 ▲디지털 성범죄 및 스토킹 등 진화하는 신종 젠더 폭력에 대응할 촘촘한 지역 사회 안전망 구축 등 현장의 고민이 담긴 다각적인 현안들이 분출됐다.참석자들은 이번 첫 만남을 시작으로 의회와 시민사회가 상생의 길을 찾고 성평등한 세종시를 만들어가는 데 적극 협력하기로 뜻을 모았다. 특히 현안 중심의 소통과 공부 모임을 지속하기 위해 조만간 '여성정책 테이블 #2'를 마련해 두 번째 만남을 기약하기로 했다.이날 행사를 주관한 이옥분 여성긴급전화1366 세종센터장은 "오늘 이 자리는 의회와 시민사회가 서로의 위치에서 가졌던 고립감과 외로움을 깨고 서로를 든든한 파트너이자 동지로 확인한 뜻깊은 시작점"이라면서 "정당과 입장을 떠나 세종시민들의 성평등하고 안전한 삶을 위해 의회와 여성계가 늘 이렇게 격의 없이 소통하며 실질적인 대안을 만들어 가기를 기대한다"고 말했다.한편, 이번 행사를 주최한 세종여성연대는 이슈별로 함께하는 느슨한 연대체로, 이날 행사에는 사)세종YWCA, 사)세종여성, 나다움협동조합, 세종여성살림터복숭아공동체, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 세종여성기업인협의회, 세종특별자치시여성단체협의회, 여성긴급전화1366세종센터, 움직임협동조합, 지속가능여성발전연구원 등 11개 단체·기관이 함께했다.