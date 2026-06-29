강훈식 "물 부족론, 보수언론 프레임...대통령 90도 인사 진심, 큰절 말렸다"

큰사진보기 ▲강훈식 비서실장과 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 대화하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 이재용 삼성전자 회장에게 인사하고 있다. 왼쪽은 최태원 SK그룹 회장. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다. 오른쪽은 이재용 삼성전자 회장. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강훈식 청와대 비서실장이 29일 발표된 삼성전자·SK하이닉스의 서남권 반도체 클러스터 투자와 관련 "2년 안에 기반 공사를 마련하고 기업들이 공장을 짓는 것을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 또한 삼성전자 등이 용인 반도체 클러스터 다음의 차세대 입지로 서남권을 낙점한 가장 큰 이유는 다른 지역에 비해 싼 땅값 때문이라고 밝혔다.강 실장은 이날 오후 기자들을 만나 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회' 관련 설명과 질의응답을 진행하면서 이러한 뜻을 밝혔다.특히 국민의힘 등 야권에서 반도체 생산에 필수적인 물이 부족하다고 주장하는 데 대해서는 "프레임이다. 이게 보수언론이 얘기한 것 아니냐"라며 "정부가 용수 공급에 대해서 그 정도도 확인 안 하고 발표할 정도의 실력이 없지 않다"라고 반박했다."용인과 다르게 공모나 경쟁 절차 없이 정부 주도로 입지를 결정했다"는 야권의 비판에도"과도하다"고 평했다. 또 "기업을 정부가 이렇게 하라고 해서 할 수 있었으면 윤석열 정부 때 좀 열심히 하지 그랬었나 하는 생각도 든다"라며 "정말 정쟁을 위한 메시지 이상도 이하도 아니라고 생각한다"라고 말했다.강 실장은 먼저 "정부는 그간 반도체를 국가핵심전략산업으로 매우 중요하게 다뤄왔고 작년 12월 대통령 주재로 열린 반도체산업전략회의에서 '남부권 반도체 혁신벨트 조성'을 보고한 바 있다"라며 "오늘 국민보고회는 그 연장선상에서 지난 반년 이상 준비한 결과물"이라고 설명했다.특히 기업들이 세계적인 반도체 수요 폭증에 대응하기 위해 ▲ 용인 반도체 클러스터 완공시기 10년 이상 대폭 단축 ▲ 추가적인 반도체 클러스터 조성 ▲ 기가와트 단위의 초거대 AI데이터센터 구축 등을 정부에 제안하고 건의한 것이라고 못 박았다.그러면서 "용인 반도체 클러스터는 삼성전자와 SK하이닉스가 계획하고 있는 팹 10기 모두를 계획대로 건설해 나갈 것"이라며 "오히려 기업들이 건설 시점을 당기는 방안을 요청한 만큼, 전력과 용수가 적기에 공급될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.무엇보다 강 실장은 이날 국민보고회가 끝이 아니라고 했다. 이에 대해 그는 "오늘 투자가 발표된 만큼 머지않아 대통령이 프로젝트 추진 상황을 직접 그리고 수시로 챙기는 것을 국민 여러분께서는 보실 수 있을 것"이라며 "오는 8월 11일 반도체특별법이 시행되면 대통령께서 위원장을 맡는 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회도 출범하게 된다"라고 말했다.그러면서 "기업 프로젝트별로 관계 부처가 모두 포함된 TF를 만들고, 청와대에도 전담관을 두어 가용한 모든 수단을 동원해 지원할 계획"이라며 "내일부터는 호남권, 충청권, 영남권에서 릴레이 국민보고회가 예정돼 있고, 지역별로 해당 권역에 대한 기업들의 투자 발표가 있을 예정"이라고 덧붙였다.투자 규모에 대해서도 "단군 이래 이런 규모의 투자가 릴레이로 발표된 사례가 없다"라며 "호남에는 제2 반도체 생산 거점을 조성하고, 충청에는 반도체·디스플레이·2차전지·바이오, 영남에는 방산·항공·우주를 중심으로 첨단산업을 육성해 나갈 것"이라고 했다.아울러 "이번 투자로 소위 '반도체 남방한계선'이 붕괴됐고, 지방에서도 대규모 첨단산업이 가능하다는 것이 증명됐다"라며 "다른 지방정부들도 지역 특성에 부합한 핵심 산업 육성 투자 방안을 적극 강구해 주실 것을 부탁드린다. 중앙정부가 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.강 실장은 서남권 반도체 클러스터 구축 목표 시점을 묻는 말에 "일본 구마모토 지역에 2년 만에 반도체 공장이 들어섰다고 한다"라며 "2년 안에 기반 공사를 충분히 마무리 하고 기업들이 공장을 짓기 시작하는 것을 목표로 하고 있다. 그러기 위해 대통령께서 직접 주재하는 회의를 한다고 말씀드릴 수 있다"라고 말했다.지금 발표된 것보다 "더 많은 투자가 있을 것"이라고도 강조했다. 이에 대해 그는 "삼성전자가 1985년부터 2025년까지 반도체로 번 총수익이 295조 원인데 올 한 해의 수익이 350조 원"이라며 "일부 야당에서 (정부가) 기업의 팔을 비틀어서 한다는 건 (이런) 기업의 사정을 전혀 모르고 하는 얘기"라고 했다. 그러면서 "(삼성전자 등은) 우리가 이렇게 하지 않으면 글로벌 경쟁에서 1등을 할 수 없다는 두려움도 있기 때문"이라고 덧붙였다.전력·용수공급에 차질이 없다는 점도 상세히 설명했다. 강 실장은 먼저 "서남권에 가동 중인 원전 운영을 연장하거나 신규 원전 건설도 예정하고 있나"는 취지의 질문에 "12차 전력수급기본계획에 원전 포함된 내용이 들어갈 것으로 생각하시면 된다. LNG와 수소, 모든 다양한 재생에너지 포함해서 들어갈 것"이라고 했다.소위 '용수 부족론'에 대해서는 일부 언론과 야당에서 만든 프레임이라고 반박했다. 그는 "각종 댐의 여유 물량이 24만 톤 정도 있고 과대 배분돼 미사용 중인 용수도 19만 톤 정도 있다. 동복댐을 15층으로 증고할 경우에 늘어나는 25만 톤처럼 기존 댐을 강화했을 때 생기는 것도 있고 하수를 재이용하는 경우에도 30만 톤 정도 충분히 가능하다고 본다"라며 "정부가 용수 공급에 대해서 그 정도도 확인 안 하고 발표할 정도의 실력 없지 않다"라고 했다.이어 "하천 용수가 (가뭄 등으로) 감량된다면 농업 용수를 어떻게 감량하고 어떻게 하는지 시뮬레이션을 지금 만들고 있다"라며 "용수가 부족한 상황에서 뭐를 쥐어짜는 게 아니고 있는 용수를 다중으로 모아서 어떻게 효율적, 산업적으로 쓸 수 있을지 메커니즘을 만드는 것"이라고 말했다.'반도체 클러스터 유치를 위한 공모나 절차가 없어서 부당하다'라는 취지의 주장에는 "(호남이) 일단 땅값이 싸다. 개발이 안 돼서 땅이 싼 데"라며 기업이 용수·전력·땅값·인력 모두를 고려해서 판단한 것이라고 강조했다. 또한 "기업을 정부가 이렇게 (투자)하라고 해서 할 수 있었으면 윤석열 정부 때 좀 열심히 하지 그랬나 이런 생각이 좀 든다"라며 "(야당 주장처럼) 그렇게 되지 않는다"라고 말했다.이와 관련 청와대 관계자는 2023년 정부의 첨단전략산업 특화단지 공모절차도 평택·용인에 대한 투자를 결정한 기업의 요청에 따른 것이었다면서 오는 8월 반도체특별법 시행 후에 유사한 절차가 예상된다고 부연했다.강 실장은 '용인 반도체 클러스터 완공시점 단축을 위해 현재 지역 주민들의 반대가 큰 송전망 건설도 서둘러야 하는데 어떤 해법을 마련 중이냐'는 취지의 질문에는 "(주민들이) 안 된다고 하시면 기존 선로 용량을 증설하고, 또 전력망 중복 구간에 대해서 공동으로 건설하고, 일부 구간을 지중화하고 주민들의 수용성을 높이는 방안을 추진할 것"이라고 답했다. 투자 유치 등을 놓고 지역 간 경쟁 구도가 형성됐기 때문에 그에 따라 주민 수용성이 높아질 가능성도 있다고 내다봤다.한편 이재명 대통령이 이날 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장에게 90도로 허리를 굽혀 인사한 이유에 대해서는 "대통령도 오랜만에 감격하셨다. 큰절하고 싶다고 표현하셨는데 참모들이 말렸다"라고 설명했다.그러면서 "아까 대통령의 90도 인사는 진심으로 고마워서 나오는 거다, 이렇게 생각하시면 될 것 같다"라며 "일자리가 중요하고, 대한민국을 살리기 위해서 대통령은 그 이상의 것도 할 각오를 가지고 있다, 이렇게 말씀드리겠다"라고 덧붙였다.