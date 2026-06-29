국힘, '호남 반도체 클러스터' 발표에 반발... "국가 균열 발전"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호남 반도체 투자에 반발하는 추경호-이철우추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘은 29일 이재명 대통령 주재로 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 "관치경제(官治經濟) 선전포고"라고 규정했다. 특히 호남권 반도체 클러스터 추진 내용을 두고는 "지역 간 갈등과 불신을 키우는 '국가 균열 발전'에 가깝다"라는 등 강도 높은 비판을 내놨다.국민의힘 소속 추경호 대구광역시장 당선인과 이철우 경북도지사는 이날 오후 서울 여의도 국회를 찾아 대구·경북(TK) 국회의원들과 긴급 기자회견을 열고 정부의 호남권 반도체 전·후 공정 투자 발표와 관련해 "반도체 팹(Fab, 공장) 입지 선정이 정치적 논리로 결정돼서는 안 된다"라며 우려를 표했다.이 지사는 "기형적으로 수도권 중심의 구조를 강화해 온 우리나라에서 비수도권에 국가첨단산업을 배치하는 것은 분명 환영할 일"이라면서도 "전 공정 팹까지 지정한 것은 지역 산업 기반과 경쟁력을 고려할 때 이해하기 어렵다. 많은 국민께서 '정치적 개입이 있는 거 아니냐'고 하는 것도 이런 부분이 납득되지 않기 때문"이라고 주장했다.이어 "반도체 산업 생태계는 하루아침에 쉽게 만들어지는 것이 아니다. 풍부한 전력과 산업용수, 협력 기업 네트워크, 물류 인프라, 우수한 인재를 기반으로 수십 년의 시간을 들여야 한다"면서 "이를 무시하고 정치적 개입으로 기업 입지를 유도하는 것은 반도체 산업의 글로벌 경쟁력을 떨어뜨리는 자해 행위"라고 강하게 비판했다.그러면서 TK 지역 반도체 관련 소부장(소재·부품·장비) 선도 기업과 협력 기업 등을 언급하며 "광주(호남권)에 전 공정 팹까지 가면(들어서면) 우리 지역에 있는 기업들이 다 따라 이전할 가능성이 있다. 그러니 이건 지역 균형 발전이 아닌, 지역을 완전히 차별하는 계획"이라고 말했다.추 당선인도 이날 정부 발표를 두고 "국가균형발전이 아니라 지역 간 갈등을 키우는 '국가 균열 발전'에 가깝다"며 "정부와 기업이 그 결정 과정과 절차를 국민과 주주 앞에 투명하게 설명하지 못한다면, 이번 발표는 영남과 호남을 또다시 갈라치는 정치적 결정이었다는 비판을 피하기 어려울 것"이라고 주장했다.그러면서 이 대통령과 삼성전자 및 SK하이닉스, 그리고 국회를 향해 각각 ▲ 대통령과 기업 총수 독대에서 어떤 논의가 있었는지 확인하기 위한 평가표와 검토 결과 공개 ▲ 이번 투자 결정이 정치적 고려가 아닌 시장과 경쟁력에 따른 판단이었다는 점 증명 ▲ 청와대와 관계 부처, 해당 기업의 입지 선정 과정 전반 검증 등을 요구했다.국민의힘 소속 이인선 대구시당 위원장과 구자근 경북도당 위원장은 "국가전략산업이 어느 한 지역의 정치적 성과를 위한 수단이 돼서는 안 된다"며 "무리한 투자를 유도하는 방식은 결코 성공할 수 없다. TK 국회의원들은 대한민국 산업 경쟁력을 훼손하는 어떠한 정치적 개입도 결코 좌시하지 않겠다"고 말했다.국민의힘은 이날 논평으로도 여러 차례 반발했다. 박성훈 수석대변인 명의의 논평에서는 오늘 이 대통령이 발표한 '3대 메가 프로젝트'를 두고 "미래 비전이 아니라 정략과 꼼수로 오염된 '관치·외압' 경제의 민낯이자, 권력이 시장을 접수하겠다는 관치 경제 선전포고였다"라고 했다.용수 부족 우려와 관련해 이 대통령이 "호남에는 물이 충분하다"라고 한 일에 대해선 "현실을 지우는 선동적 말장난"이라면서 "기존 수요도 감당하지 못해 농업용 저수지 물을 끌어다 쓰는 처지에 하루 수십만 톤의 초순수가 필요한 반도체 팹을 유치하겠다는 것은 산업정책이 아니라 정치적 망상이며 국가를 상대로 한 위험한 도박"이라고 했다.최은석 원내수석대변인 명의의 논평에서도 이날 국민보고회를 "메가허풍 국민보고회", "알맹이 없는 정치적 이벤트"라는 등의 비판이 이어졌다. "포장은 화려했지만, 왜 호남이어야 하는지, 어떤 검증과 절차를 거쳤는지에 대한 내용이 텅 비어 있었다"는 주장이다.이처럼 호남권 반도체 클러스터 추진 계획을 두고 비판이 계속되는 가운데, 호남 출신의 이정현 전 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보는 "호남 반도체 검증에 동의하지만, 검증이 시작 자체를 위축시키는 방향이 되어서는 안 된다", "호남은 너무 오래 기다렸다"는 등 환영 입장을 밝혀 주목받기도 했다.그는 지난 27일 페이스북에서 이런 의견을 밝힌 뒤, 29일 오전엔 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "투자자가 정말 자발적인 투자 의지가 있다고 생각했을 때, 이것은 단군 이래로 호남에서는 최고, 최대의 도약 또는 발전 기회"라며 "전남광주통합시민의 입장에서 춤이라도 추겠다. 정말 반가운, 그리고 기쁜 소식"이라고 했다.