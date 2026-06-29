국민주권전국회의, '6.3 국민주권후보' 당선 축하패 전달

큰사진보기 ▲기념촬영당선 축하연을 갖고 기념촬영하는 6.3 지방선거에서 승리한 ‘국민주권후보’ 당선자들과 국민주권전국회의 관계자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲축하패국민주권후보 당선 축하패 ⓒ 국민주권전국회의 제공 관련사진보기

국민주권전국회의가 지난 6.3 지방선거에서 승리한 '국민주권후보' 당선자들을 축하하고, 향후 지방자치 현장에서 구현할 시민주권의 비전을 공유하는 자리를 가졌다.국민주권전국회의는 29일 오전 7시 30분, 서울시의회 인근에 위치한 '컨퍼런스하우스달개비'에서 당선 축하 조찬 행사를 개최했다.이번 6.3 지방선거에서 국민주권전국회의가 선정하고 지지한 '국민주권후보'들은 ▲광역단체장 3곳 ▲기초단체장 17곳 ▲광역의원 및 기초의원 7명이 당선했다.이날 행사에는 3선 자치단체장으로 당선된 이승로 성북구청장, 유동균 마포구청장, 김동욱 도봉구청장, 류경기 중랑구청장, 김미경 은평구청장을 비롯하여 김원기 의정부시장, 한대희 군포시장, 신동화 구리시장, 황인호 대전광역시 동수청장, 홍은정 서울시의원(도봉구), 조병진 경기도의원(의정부), 김해숙 서대문구의원 당선인 등 12명의 당선자들과 국민주권전국회의의 이래경 상임의장, 이동진 상임대표, 김영종 서울본부상임대표, 강성윤 금융주권위원장, 김용정 건설위원장, 하준영 AI스마트케어위원장, 서평강 소버린AI부위원장 등 직능위원장과 이진선 사무총장 등이 참석해 자리를 빛냈다.이래경 상임의장과 이동진 상임대표는 환영사와 축사를 통해 당선자들에게 축하의 인사를 건네며, 지역 사회에서 주권재민의 가치를 실현해 줄 것을 당부했다. 이래경 상임의장은 환영사와 함께 프레드 블록의 <삶터를 책임지는 사회>(이동구 옮김. 여문책)라는 책을 당선자들에게 선물로 증정하였다.이어 진행된 축하패 전달식에서는 당선자들의 사진과 함께 문구가 담긴 '당선축하패'가 수여됐다. 축하패에는 당선 축하 및 시민주권시대를 열어가기를 기대하는 격려의 메시지가 담겼다.지방선거 승리의 기쁨을 나누는 것에 그치지 않고, 향후 지방정부의 구체적인 운영 방향과 사업 비전을 논의하는 생산적인 대화도 이어졌다.국민주권전국회의 측은 이날 행사에서 각 지방정부 내 '시민주권위원회' 신설과 관련한 사업 방향을 안내했다. 시민이 직접 시정에 참여하고 목소리를 낼 제도적 기반을 마련하겠다는 취지다.특히 현장에서는 지역금융활성화와 관련한 정책 연구 추진 계획도 발표되어 눈길을 끌었다.이날 행사를 기획한 국민주권회의 김병식 전략기획본부장은 "지역 경제의 자생력을 높이기 위한 지역금융활성화 연구를 조속히 추진해 당선자들과 공유할 예정"이라며 "실효성 있는 정책이 수립될 수 있도록 당선자분들의 적극적인 관심과 도움을 바란다"고 첨언했다.이번 조찬 행사는 국민주권 후보자들의 당선의 기쁨을 확인하는 동시에, 민선 지방자치의 새로운 패러다임인 '시민 중심의 정치'를 실현하기 위한 연대와 협력의 의지를 다지는 신호탄이 되었다는 평가를 받고 있다.한편 이날 행사에는 그동안 국민주권회의 사무총장을 맡아 헌신해 온 박승복 사무총장의 이임식도 함께 열렸다.