태안 유일의 선박검사장 광신조선소, 상시적 지역 거점 안전 관리 플랫폼 구축

큰사진보기 ▲‘KOMSA 지정 선박검사장’ 현판식태안 유일의 선박검사장인 ‘광신조선소’가 ‘KOMSA 지정 선박검사장’으로 지정되며 지역의 거점 안전관리 플랫폼 구축의 한 축을 담당하게 됐다. 사진은 지난 23일 광신조선소에서 한국해양교통안전공단(KOMSA) 태안지사와 현판식을 갖고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안 유일의 선박검사장인 ‘광신조선소’가 ‘KOMSA 지정 선박검사장’으로 지정되며 지역의 거점 안전관리 플랫폼 구축의 한 축을 담당하게 됐다. 사진은 지난 23일 광신조선소에서 한국해양교통안전공단(KOMSA) 태안지사와 현판식을 갖고 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

545km의 해안선으로 둘러싸인 충남 태안군 유일의 선박검사장인 광신조선소(대표 편태현)가 선박검사 행정의 현장 밀착화로 상징되는 'KOMSA 지정 선박검사장'으로 지정되며 지역의 거점 안전관리 플랫폼 구축의 한 축을 담당하게 됐다.한국해양교통안전공단(KOMSA) 태안지사는 지난 23일 충남 태안군 안면읍 창기리에 위치한 현장에서 'KOMSA 지정 선박검사장'으로 광신조선소를 지정하고 현판식을 했다.한국해양교통안전공단(KOMSA) 지정 선박검사장은 공단이 어선 및 소형 선박 밀집 지역, 권역별 검사 수요 등을 고려해 현장에 직접 구축한 '상설 선박검사 및 해양안전 거점 인프라'를 의미한다.지정 선박검사장이 없던 이전에는 선박검사원이 어촌계나 조선소를 일일이 찾아가는 출장 방식이었지만 상설 검사 공간과 설비를 갖춘 지정 선박검사장이 생기면서 안정적인 검사 서비스를 받고 있다.지정 선박검사장으로 선정된 광신조선소에서는 선박검사 신청부터 검사 수행, 증서 발급까지 원스톱 서비스로 평균 처리 기간을 기존에 대비해 단축되는 한편 현장에서 검사와 기술 검토가 신속하게 연계돼 성어기 등 현장 작업 일정에 맞춘 유연한 검사 조율이 가능하다.어업인과 선주의 시간 및 비용 부담 완화 효과까지도 기대되는 지정 선박검사장은 단순히 선박의 상태를 체크하는 단순 검사장 기능을 넘어 '지역 거점 안전 플랫폼'이 구축됐다는 의미도 갖는다.광신조선소 편태현 대표는 지정 선박검사장 현판식 이후 "광신조선소는 태안에 하나뿐인 지정 검사수리장"이라며, "향후 어민분들의 편의성에도 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.