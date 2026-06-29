2억 5870만 원 회수·반납, 기관경고도 3건… 충남도감사위의 태안군 감사 결과 보니

큰사진보기 ▲태안군청 전경충청남도감사위원회가 태안군의 주요 사업과 조직·인력 운용·예산집행 실태 전반을 점검하는 정기 종합감사를 통해 들여다본 결과 3건의 기관경고와 함께 2억5870만원을 회수하거나 반납하게 하는 재정상의 처분을 내렸다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충청남도감사위원회가 태안군의 주요 사업과 조직·인력 운용·예산집행 실태 전반을 점검하는 정기 종합감사를 진행한 결과 3건의 기관경고와 함께 2억 5870만 원을 회수하거나 반납하게 하는 재정상의 처분을 내렸다.충청남도감사위원회는 태안군이 2023년 1월부터 2025년 12월 말까지 수행한 주요사업과 기관운영 관련 사항을 대상으로 ▲청렴 분야, ▲문책 관련, ▲보조금 관련, ▲제도개선, ▲건설공사, ▲계약심사 등 주요사업 분야에 대해 지난 3월 23일부터 4월 3일까지 10일간 16명의 감사인원을 투입해 실지감사에 나섰다.그리고, 감사 결과 위법 부당사항과 관련해 지난 4월 3일 이주영 부군수와 기획예산담당관 등이 참석한 가운데 감사 마감회의를 열었다. 이 자리에서 업무처리 경위, 향후 처리대책 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환한 후 내부 검토를 거쳐 지난 5월 28일 감사위원회의 의결로 감사 결과를 최종 확정하고 지난 19일 충남도감사위 누리집에 공개했다.감사 결과 ▲행정상 처분으로는 '징계처분자 복무 관리 및 연가보상비 지급 등 부적정' 등 시정 24건, '자격증 가산점 중복 부여 등 부적정' 등 주의 32건, 권고 1건, 개선 1건, 통보 5건 등 63건을, ▲재정상으로는 회수 1억 2476만 원, 반납 909만 원, 감액 1억 723 만원 등 모두 2억 5870만 원을 처분 내렸다. 신분상으로는 중징계와 경징계는 없고, 훈계 21건, 주의 55건에 3건의 기관경고를 처분했다.특히, 충남도감사위는 태안군에 3건의 기관경고를 처분했는데, ▲교육훈련 실적관리 부적정 ▲문화공연, 축제분야 수의계약 부적정 ▲저공해자동차 의무 구매‧임차 등 관련 업무처리 소홀 등에 기관경고와 함께 신분상 처분도 내렸다.구체적으로는 '문화공연, 축제분야 수의계약'과 관련해 지난 2023년 1월 등 9200만 원의 문화공연 용역 계약 등 18건의 계약, 계약금액 13억 1800만원이 경쟁입찰 대상이었지만 별다른 근거 없이 수의계약으로 체결했다고 지적했다.특히, 2025년 2월 5일 공연 등 1억 2300만 원의 문화공연 대행 용역을 체결하면서 지방계약법 시행령(제25조 제1항 4조 자목)을 근거로 수의계약을 체결했지만, 이는 "특정인의 기술‧품질이나 경험‧자격이 필요한 조사‧설계‧감리‧특수측량‧훈련‧시설관리‧교육‧행사‧정보이용‧의상(의류) 구매 계약을 체결하는 경우에 수의계약을 체결할 수 있다는 내용으로, 공연 대행용역은 해당되지 않는데도 관련 법령을 제대로 검토하지 않는 등 계약업무를 소홀히 했다"고 지적했다.태안군은 충남도감사위의 이같은 지적을 수용하면서 "앞으로 관련 법령을 면밀히 검토하여 계약업무를 추진하겠다"는 의견을 제시한 것으로 나타났다. 이에 충남도감사위는 태안군수에게 "앞으로 '지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률' 등에 따른 수의계약 대상여부를 면밀히 검토하여 경쟁입찰 대상을 수의계약으로 체결하는 일이 없도록 주의하기 바란다"고 주의 처분과 함께 "관련 업무를 소홀히 한 문화공연 담당자 등의 관련자에게 '훈계' 처분하니, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하기 바란다"고 '기관경고' 처분을 내렸다.이와 함께 충남도감사위는 '저공해자동차 의무 구매‧임차 등 관련 업무처리'에 대해서도 기관경고와 함께 담당자에게는 '주의' 처분을 내렸다.충남도감사위에 따르면 태안군은 2023년 3월부터 2025년 12월까지 총 51대의 공용차량을 신규 구매 및 임차하는 등 2025년 12월 현재 총 168대의 공용차량을 운영하고 있다.'대기환경보전법'(제58조의6 제1항 및 제58조의7 제1항)에 따르면 국가기관 등의 장은 자동차를 새로 구매하거나 임차하려는 경우 회계연도의 시작 전까지 해당 회계연도의 저공해자동차 구매‧임차계획을 기후에너지환경부장관에게 제출하도록 되어 있으며, 저공해자동차 구매‧임차실적을 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 기후에너지환경부장관에게 제출하도록 되어 있다.감사 결과 태안군은 태안군은 '대기환경보전법'(제58조의6 제1항)에 따라 회계연도의 시작 전까지 해당 회계연도의 저공해자동차 구매‧임차계획을 기후에너지환경부장관에게 매년 제출해야 하는데도 2024년~2026년까지 총 25대를 구매 또는 임차할 계획을 수립하고도 그 중 20대에 대한 저공해자동차 구매‧임차계획을 제출기한(전년도 12월)까지 제출하지 않았다.또한 2023년~2025년 동안 태안군에서 신규로 구매 또는 임차한 저공해자동차 현황을 확인한 결과, '대기환경보전법 시행규칙'(제75조의15 제1항)에서 정하고 있는 의무 구매‧임차 비율(100%)을 준수하지 못했다. 그로 인해 태안군은 '대기환경보전법' 제94조에 따라 지난 3년간 총 509만 원의 과태료를 납부한 것으로 확인되는 등 저공해자동차 의무 구매‧임차 의무를 소홀히 하여 불필요한 예산을 낭비했다고 지적했다.이와 관련해 태안군은 감사 결과를 수용하면서도 "관련 업무가 이원화되어 있어 업무 추진에 미흡한 점이 있었으나, 앞으로 관련 부서와 긴밀한 협조를 통해 개선해 나가겠다"는 의견을 제시했다.충남도감사위는 이같은 감사 결과에 따라 충남도지사에 "'대기환경보전법' 위반으로 지난 3년간 과태료를 납부했는데도 아무런 대책 등을 마련하지 않은 태안군에 대해 '충청남도 공무원 경고등 처분에 관한 규정'에 따라 '기관경고'" 조치를 내리도록 했다.태안군수에는 "'대기환경보전법'에 위배되는 일이 없도록 저공해자동차 구매·임차(실적) 관리 등을 효율적으로 수행할 수 있는 구체적인 방안을 마련하고, 저공해자동차 구매·임차계획 미제출 등 관련 업무를 소홀히 처리한 관련자에게 '주의(대체처분)' 처분"하도록 통보했다.충남도감사위는 '교육훈련 실적관리'에 대해서도 '기관경고'를 내렸다. 감사 결과에 따르면 2023년~2025년까지 승진대상자의 교육훈련실적 인정시간을 점검한 결과, 51명은 185개 교육과정에 대해 총 927시간 27분(55,647분)이 중복된 것으로 확인됐다.특히, 10개 과정에서 총 107시간 31분이 중복, 인정됐는데, 이를 제외할 경우 2024년 12월 31일자 기준으로 승진에 필요한 교육훈련시간(499시간)에서 62.5시간이 부족하게 되는 등 4명은 승진임용에 필요한 기준을 충족하지 못했는데도 승진임용되는 결과를 가져왔다.그런데도 태안군은 소속 직원들의 교육훈련실적 입력시간이 적정한지를 분기별로 점검하지 않고 있는 것으로도 확인되는 등 교육훈련 실적관리를 소홀히 하고 있는 것으로 확인됐다.태안군은 이를 인정하면서 "앞으로 직원들의 교육훈련 실적관리를 철저히 하겠다"는 의견을 제시했고, 이에 충남도감사위는 태안군수에게 "앞으로 '지방공무원 교육훈련법' 등에 따라 소속 직원들의 교육훈련 인정시간이 중복 입력되는 일이 없도록 교육훈련시간 입력 및 점검‧관리시스템을 재정비하는 등의 방안을 강구하기 바란다"고 통보하면서 소속 직원들의 교육훈련 실적관리를 소홀히 한 사실에 대해서는 '기관경고' 했다. 덧붙여 관련 업무를 소홀히 한 관련자들에게는 '주의'와 '훈계'의 신분상 처분도 내렸다.