민형배 "전남광주 800조 투자 환영, AI 강국 도약 앞장"

민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 29일 삼성전자와 SK하이닉스의 전남광주통합특별시 800조 원 반도체 투자 결정에 대해 "대한민국이 세계 최고의 반도체 강국으로 도약하고, 인공지능(AI) 시대를 선도하는 길에 전남광주가 앞장서겠다"며 환영의 뜻을 밝혔다.
민 당선인은 이날 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터 4층에서 언론브리핑을 갖고 "정부가 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 발표한 국토 공간 대전환 구상을 크게 환영한다"며 이같이 말했다.
민 당선인은 "국가의 미래를 위해 큰 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊이 감사드린다"며 "800조 원 투자를 결정해 준 삼성과 SK에도 감사드린다"고 입을 열었다.
그는 "이번 발표는 전남광주뿐만 아니라 영남권, 충청권까지 함께 아우르는 국가 균형성장 전략"이라며 "수도권 일극 집중의 한계를 넘고, 지역이 각자의 강점을 바탕으로 새로운 성장의 주역이 되는 출발점"이라고 평가했다.
이어 "전남광주는 준비된 곳"이라며 "넓은 부지, RE100을 뒷받침할 신재생에너지 기반 등 반도체 팹 입지로서 어느 지역보다 훌륭한 여건을 갖추고 있다"고 설명했다.
기업의 투자 과정에서 불편을 겪지 않도록 적극적이고 과감한 행정 지원도 약속했다.
민 당선인은 "저렴한 토지 제공 등을 포함해 기업이 체감할 수 있는 인센티브를 준비하겠다"며 "전력과 용수 공급 체계를 안정적으로 갖추고, 신속한 인허가와 행정 지원을 제공하겠다"고 말했다.
또 "기업이 원하는 인재 양성 시스템을 만들고, 살고 싶은 정주 여건을 조성하겠다"며 "더 채워야 할 부분은 새로 출범하는 통합특별시와 이재명 정부가 함께 책임지고 풀어가겠다"고 강조했다.
"행정통합 지원 예산 20조, 반도체·AI 전체 투자할 수도"
정부가 전남광주통합특별시에 지원하기로 한 20조 원 규모의 재원을 반도체와 AI 산업 기반 조성에 적극적으로 투자하겠다는 의지도 밝혔다.
앞서 이재명 대통령은 이날 대국민 보고회에서 민 당선인을 언급하며 "대규모 산업 벨트를 만들어 내기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 구축 지원이 필요하다. 지방정부의 매칭이 필요한데 광주·전남지역은 이번 통합에 따른 지원금을, 적게는 5조 원에서, 많게는 20조 원 전체를 투자할 수도 있다는 입장을 내고 계신다"고 설명한 바 있다.
이에 대해 민 당선인은 "목표는 분명하다. 반도체 공장이 최대한 빠른 속도로 건설되고, 이재명 대통령 임기 안에 HBM 생산이 시작될 수 있도록 하는 것"이라며 "전남광주통합특별시는 과감하고 충분한 기업 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.
그러면서 "기업의 결단이 지역의 성장으로 이어지고, 지역의 성장이 다시 국가의 성장으로 이어지는 지역 주도 성장모델을 전남광주통합특별시가 만들겠다"고 덧붙였다.
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