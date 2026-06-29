민형배 "전남광주 800조 투자 환영, AI 강국 도약 앞장"

▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 29일 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터 4층에서 언론브리핑을 열고 삼성전자와 SK하이닉스의 전남광주통합특별시 800조 원 반도체 투자 결정에 대해 환영의 뜻을 밝히고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기