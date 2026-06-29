박은정 "검찰개혁추진단 자료 일체 공개하라"

큰사진보기 ▲검찰개혁<검찰개혁추진단 자료 일체를 국회에 제출해 주십시오>라는 제목의 글을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 조국혁신당 박은정 의원 ⓒ 박은정 의원 페이스북 캡쳐 관련사진보기

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국무총리실 산하 '검찰개혁추진단'이 출범 8개월 만에 정부 입법안 제출을 철회하면서, 추진단의 활동 내역과 예산 집행을 투명하게 공개하라는 요구가 나오고 있다.조국혁신당 박은정 의원은 지난 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '검찰개혁추진단 자료 일체를 국회에 제출해 주십시오'라는 제목의 글을 올렸다. 박 의원은 정부가 검찰개혁 입법을 주도하겠다는 약속을 파기했다고 지적하며 추진단의 전면적인 자료 검증을 요구했다.박 의원은 "정부에서 국무총리실에 검찰개혁추진단을 만들어 검찰개혁 법안을 주도하겠다고 하여 국회는 지금까지 정부 입법안을 기다려왔다"고 밝혔다.형사소송법 개정과 검찰개혁 정부안 마련을 위해 지난해 10월 1일 출범한 검찰개혁추진단에는 약 17억 3200만 원의 예산이 배정됐다. 국회는 정부가 신뢰성 있는 개혁안을 도출할 것으로 기대하며 입법 논의 속도를 조절해 왔다는 것이 박 의원의 설명이다.그러나 김민석 국무총리는 지난 25일, 검찰 보완수사권 폐지라는 최종 입장 전제하에 정부 차원의 별도 입법안은 제출하지 않고 국회의 논의와 결정을 존중하겠다는 뜻을 표명했다. 이에 따라 추진단이 그동안 준비해 온 정부 입법안 제출은 사실상 철회됐다.이를 두고 박 의원은 "지난 8개월 동안 17억 3200만 원의 예산을 사용하고도 끝내 정부 입법안을 제출하지 못한 이유가 무엇이냐"며 "총리실 검찰개혁추진단이 수사·기소 분리를 위해 어떤 제도 설계와 논의를 진행했는지 국민은 알 권리가 있다"고 강력히 비판했다.박 의원은 추진단이 작성한 회의자료를 비롯해 연구용역·논문·여론조사·통계·인터뷰 자료와 언론에 보도된 수개 버전의 형사소송법 개정안, 그리고 예산 집행 내역 등 일체의 자료를 국회에 제출할 것을 공식 요구했다.이처럼 일각에서는 '정부안을 기다리는 동안 검찰개혁 입법 논의가 지연되었음에도, 결국 정부가 안을 내지 않으면서 추진단의 8개월 활동이 원점으로 돌아갔다'는 지적이 제기되고 있다. 그동안 추진단은 법조계와 학계 전문가들을 참여시켜 공소청 신설, 보완수사권 유지 여부, 전건 송치제도 등을 논의하고 여론조사와 자문위원회 운영에 예산과 행정력을 투입해 왔다.정부안 제출 철회에 대해 법조계 안팎에서도 비판이 나오고 있다. 추진단 자문위원장을 맡았던 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수는 지난 26일 자신의 페이스북에서 "수십억 원의 예산과 인력을 투입해 만든 결과를 스스로 없던 일로 만든 셈"이라며 "책임정치의 실종"이라고 지적했다.