전남광주 각계 한목소리 … '800조 반도체 투자 환영'"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 손을 잡고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전남광주 각계가 정부와 삼성전자·SK하이닉스가 29일 발표한 800조 원 규모 국토 서남권(전남광주) 반도체 투자 계획을 일제히 환영했다.민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 이날 정부·기업의 투자 계획 발표 직후 기자회견을 열고 "국가의 미래를 위해 큰 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊이 감사드린다"며 "800조 원 투자를 결정해 주신 삼성과 SK에도 감사드린다"고 밝혔다.민 당선인은 "이번 발표는 전남광주뿐만 아니라 영남권, 충청권까지 함께 아우르는 국가 균형성장 전략"이라며 "수도권 일극 집중의 한계를 넘고, 지역이 각자 강점을 바탕으로 새로운 성장의 주역이 되는 출발점"이라고 의미 부여했다.이어 "전남광주는 준비된 곳"이라며 "넓은 부지, RE100(기업의 재생에너지 100% 활용)을 뒷받침할 신재생에너지 기반 등 반도체 팹 입지로서 어느 지역보다 훌륭한 여건을 갖추고 있다"고 강조했다.그러면서 "더 채워야 할 부분은 새로 출범하는 통합특별시정부와 이재명 정부가 함께 책임지고 풀어가겠다. 기업이 투자 과정에서 불편을 겪지 않도록 행정이 먼저 움직이겠다"고 약속했다.김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인도 환영 입장문을 내고 이번 투자 결정에 대해 "역사적인 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 마지막 '기회의 땅' 전남광주에 날아든 '희망가'"라고 의미를 부여했다.이어 "이번 투자 계획은 우리 아이들에게 다시 없을 진로 선택의 기회를 안겨줄 것"이라며 "전남광주의 아이들이 일자리를 찾아 지역을 떠나며 교육 소멸의 위기를 낳았던 악순환도 끊어낼 수 있을 것"이라고 기대했다.그러면서 "때맞춰 출범하는 전남광주통합특별시교육청은 이 기회를 반드시 살려 아이들에게 희망의 미래를 안겨줄 것"이라며 "전남광주의 아이들이 지역에서 배우고, 지역에서 취업하고, 정착할 수 있는 '교육 지산지소'의 선순환을 만들어 내겠다"고 강조했다.국민의힘과 더불어민주당 등 지역 정치권도 환영 입장을 냈다.국민의힘 전남도당(위원장 김화진)은 보도자료를 내고 "이번 사업이 대한민국 산업 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 앞당기는 국가적 프로젝트가 되기를 기대한다"고 밝혔다.이어 "청년들이 더 이상 일자리를 찾아 고향을 떠나지 않고, 전남광주에서 꿈을 펼칠 수 있는 산업 생태계가 조성될 수 있도록 여야를 떠나 모든 역량을 모아야 한다"고 당부했다.더불어민주당 광주시당(위원장 양부남)도 환영 성명에서 "이번 투자가 벼랑 끝에 내몰린 지방소멸 위기를 정면으로 돌파하고, 지역 청년들에게 희망의 일자리를 제공할 '가뭄 끝의 단비'이자 미래를 향한 마중물이 될 것"이라고 기대했다.전남도의회도 환영 입장문을 통해 " '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 의 호남권 반도체 생산거점 육성 계획에 대해 적극적인 환영의 뜻을 밝히며, 전폭적인 추진을 기대한다"고 밝혔다.민주노총 광주본부도 입장문을 내고 "정부와 삼성·SK가 발표한 호남 반도체 클러스터 조성 계획을 환영한다"며 "이번 사업이 지역소멸의 위기를 극복하고 국가균형발전의 전환점이 될 수 있도록 신속하게 추진되기를 바란다"고 했다.광주·전남지역대학교 총장협의회 회원 대학 총장 일동도 환영 성명을 내고 "전남광주 21개 대학 총장들은 적극적인 환영과 지지를 표하며 향후 반도체 클러스터의 성공적인 안착을 위해 최선을 다해 지원할 것"이라고 지지 의사를 밝혔다.정부는 이날 오후 청와대에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 개최했다.이 자리에서 김정관 산업통상부 장관은 "서남권(전남광주)을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것"이라며 "총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다"고 밝혔다.최태원 SK그룹 회장은 "반도체 수요는 매우 견조하고, 투자가 계속되더라도 공급 부족을 해소하기는 쉽지 않을 것으로 본다"며 "SK하이닉스는 부지와 전력, 용수, 인력 등 제반 요건을 충족할 것으로 기대되는 서남권에 약 400조 원을 투자해 새로운 반도체 클러스터를 조성하겠다"고 말했다.이재용 삼성전자 회장은 반도체 투자 계획과 관련해 "대통령 말씀처럼 결국 속도전"이라며 "여러 지역 가운데 전력과 용수, 인력 확보, 각종 인프라와 인센티브 지원 등이 기대되는 광주를 유력 후보지로 검토하고 있다"고 밝혔다.[관련기사]