대전사랑카드 캐시백, 7~8월 일시 중단... 9월 '온통대전 2.0' 재개

큰사진보기 ▲대전사랑카드 캐시백 일지 중단 안내문. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시가 재정 부족을 이유로 대전사랑카드 캐시백 지급을 오는 7월 1일부터 8월 31일까지 두 달간 일시 중단한다. 다만 기존 충전 잔액과 이미 적립된 캐시백은 중단 기간에도 정상적으로 사용할 수 있으며, 카드 결제 기능도 그대로 유지된다.대전시는 29일 "현재 대전사랑카드로 운영 중인 지역화폐 캐시백 지급을 7월과 8월 두 달간 한시적으로 중단한다"며 "이번 조치는 지역화폐 사업을 중단하려는 것이 아니라, 9월 '온통대전 2.0'으로 안정적으로 재개하기 위한 불가피한 조치"라고 밝혔다.대전시에 따르면 올해 1월부터 3월까지는 월 30만 원 한도 내에서 10% 캐시백을 지급했으나, 4월부터는 월 25억 원 규모의 국비 범위 안에서만 캐시백을 운영해 왔다. 시비 추가 재원을 확보하지 못한 상태에서 국비에만 의존하다 보니 매월 8일 전후로 예산이 조기 소진되는 일이 반복됐다.이로 인해 시민들 사이에서는 캐시백 지급 시기가 일정하지 않다는 이른바 '고무줄 캐시백' 지적이 제기됐고, 이용 불편도 커졌다. 대전시는 이러한 불안정한 운영을 반복하기보다 7~8월 동안 시스템 정비와 안정적 재원 기반 마련에 집중하겠다는 방침이다.대전시는 오는 9월부터 지역화폐 서비스를 '온통대전 2.0'으로 개편해 재개할 계획이다. 온통대전 2.0은 기존 대전사랑카드 캐시백 운영의 불안정성을 줄이고, 시민들이 보다 예측 가능하게 이용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞출 것으로 보인다.대전시 관계자는 "7~8월 캐시백 중단으로 불편을 드리게 된 점을 매우 송구스럽게 생각한다"며 "이번 중단 조치는 9월부터 보다 안정적이고 예측 가능한 온통대전 2.0 마련을 위한 불가피한 과정"이라고 말했다.이어 "오는 9월 선보일 온통대전 2.0을 통해 안정적인 서비스와 더욱 큰 혜택으로 찾아뵙겠다"며 "시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 덧붙였다.