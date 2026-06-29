이재용·최태원 "대체 불가능한 나라 만들자", 4755조 투자

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 오른쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다. 오른쪽은 이재용 삼성전자 회장. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 이재용 삼성전자 회장에게 인사하고 있다. 왼쪽은 최태원 SK그룹 회장. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

삼성과 SK그룹이 모두 4755조 원에 달하는 대규모 국내 투자 계획을 29일 공개했다. 삼성전자를 비롯해 삼성전기 등이 2655조 원, SK 하이닉스 등이 2100조 원을 투자한다. 이번 투자를 통해 이들은 전남·광주를 비롯해 수도권과 충청 등을 포괄하는 '반도체 벨트'에 속도를 낼 예정이다. 앞서 이재명 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 두 그룹사의 대규모 투자 결정과 관련, 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 "국가 영웅"으로 치켜세운 바 있다.삼성은 이날 별도의 자료를 통해, 기존 반도체 클러스터(평택·용인) 육성에 2030조 원을 투입하고, AI 반도체·로봇·배터리·IT 부품 등 미래 먹거리 분야를 중심으로 호남·충청·영남권에 625조 원을 추가 투자한다고 밝혔다.권역별 투자 비중을 살펴보면 호남이 가장 크다. 삼성은 총 425조 원(반도체 400조 원 포함)을 투입해 광주 신규 반도체 팹 건설과 디지털 트윈 기반 혁신 허브 구축에 나설 계획이다. 아울러 삼성SDS는 해남에 '솔라시도 AI 데이터센터'를 건립해 소버린 AI 인프라를 확보하고, 삼성물산은 태양광 및 수소 실증단지를 조성한다. 전북 고창에는 삼성전자의 첨단 물류센터가 들어설 예정이다.충청권에는 총 140조 원이 투자된다. 천안·온양에는 56조 원 규모의 HBM(고대역폭메모리) 팹을, 아산에는 삼성디스플레이가 67조 원을 들여 폴더블 등 차세대 스마트폰용 생산기지를 짓는다. 이외에도 천안에는 삼성SDI의 차세대 배터리 마더팩토리, 세종에는 삼성전기의 AI 서버용 패키지 기판 라인이 생긴다.영남권에도 60조 원이 투입된다. 구미에는 삼성전자의 휴머노이드 로봇 라인과 삼성SDS AI 데이터센터를, 부산에는 삼성전기의 MLCC·패키지 기판 생산시설을 각각 만든다. 울산에는 삼성SDI의 전고체 배터리·ESS(에너지 저장 장치) 시설이 들어선다. 거제에는 삼성중공업의 고부가가치 선박 건조 거점이 조성된다.이재용 회장은 이날 보고회에서 "AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못한 속도로 변화하고 있어 저희를 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발하는 수요에 대응하기에는 부족하다는 게 시장의 시각"이라고 말했다.그는 "기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단 투자 일정이 많이 빨라졌고, 저희가 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 많이 앞당겨졌다. 대통령께서 말씀하신 대로 '속도전'"이라고 공감했다. 그러면서 "여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 등 여러 인프라에 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 (반도체 생산거점) 후보지로 계획하고 있다"고 밝혔다.그는 "기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대체불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"며 "저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 되어 영광으로 생각하고 있다. 열심히 하겠다"고 말했다.대규모 투자 계획안을 내놓은 건 SK그룹 역시 마찬가지다. SK그룹은 이날 보도 참고자료를 통해 AI 데이터센터 구축에 약 1000조 원, 반도체 생산능력 확장에 1100조 원 등 총 2100조 원 규모의 대규모 투자 로드맵을 공개했다.우선 SK는 SK텔레콤을 중심으로, 전국에 총 15GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 조성하기로 했다. 1단계로 전력과 부지가 확보된 지역에 5GW 규모를 우선 만들고, 2단계로 2035년까지 10GW를 추가해 완성하겠다는 계획이다. 현재 SK텔레콤은 AWS(아마존웹 서비스)와 협력해 울산 AI 데이터센터를 만들고 있다. 아울러 엔비디아와 함께 차세대 AI 데이터센터인 'AI 팩토리' 구축에도 속도를 내고 있다.반도체 부문에서는 용인·청주·서남권을 잇는 'AI 메모리 생산벨트' 구축에 나서기로 했다. 특히 2045년 완공 예정이었던 용인 반도체 클러스터의 4번째 팹 건설 일정을 12년 앞당겨 2033년까지 마무리할 계획이다. 이후 총 600조 원이 투입된다. 기존 생산거점이었던 청주에도 낸드 팹 건설·HBM 후공정 패키징 역량 강화를 위해 100조 원을, 서남권에는 차세대 생산거점 조성을 위해 400조 원을 단계적으로 투입할 예정이다. 구체적인 공장 부지는 오는 30일 열릴 '서남권 투자계획 국민보고회'에서 공개될 걸로 보인다.최태원 회장은 보고회에서 "AI를 통해 지능을 생산하는 시장을 창출해 사회적 비용을 절감하고 국민경제를 성장시켜야 한다"고 강조했다. 이어 "대한민국이 AI 소비국에서 수출국으로 전환하는 것이 이번 프로젝트의 핵심"이라며 "AI 인프라를 신속하고 규모 있게 구축하여 글로벌 생태계를 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편 삼성전자와 SK하이닉스 쪽은 이날 자유토론에서 '원스톱 행정지원'이나 전력·용수 등의 경쟁력 있는 공급 보장, 정주여건 개선 등을 정부에 건의했다. SK하이닉스 쪽은 추가로 오는 8월 시행을 앞둔 반도체 특별법의 수혜 대상에 용인 산단, 청주 지역도 포함해달라고 요청했다.이재명 대통령은 "신속한 원스톱 행정절차를 직접 책임지겠다"며 청와대 내 전담팀을 구성해 사업이 완료될 때까지 확실히 챙기겠다고 밝혔다. 전력·용수와 관련해서도 그는 "반도체 특별법에 따라 정부가 확실히 책임지겠다"며 "정주여건 개선도 대대적으로 추진할 것"이라고 강조했다. 이 대통령은 "반도체 기업들이 정부에 부담하는 세금이 크게 늘어날 것"이라며 "기업과 동업자 정신을 발휘해 정부가 끝까지 지원하겠다"고 덧붙였다.용인 산단에 특별법을 적용해달라는 요청에 그는 "원칙적으로 지원이 필요하다"고 공감하면서도, 예산 지원 규모는 나중에 실무진끼리 다시 논의하자며 즉답을 피했다. 교육 문제에 대해서는 광역통합특별법을 활용한 특수 교육 방식 도입 등 가능한 모든 방안을 동원하겠다고 답했다.