울산 복지기관 통폐합 4년, 시민단체 "원상복귀 검토해야"

4년 전 울산에는 복지 분야 울산시 출자출연기관으로 20015년 설립된 '여성가족개발원'과 2021년 설립된 '사회서비스원' 두 곳이 있었다.
하지만 2022년 지방선거에서 당선된 국민의힘 김두겸 시장 민선8기는 "복지 서비스 업무의 비효율성을 제거하고 새로운 복지 수요에 보다 능동적으로 대응하기 위해서"라며 두 곳을 통폐합해 '복지가족진흥원'을 설립했다(관련기사: 울산시 '복지기관 통폐합' 추진에 민주노총 "졸속 통폐합"
https://omn.kr/20j1m).
2026년 6.3지방선거에서 더불어민주당 김상욱 민선9기 들어선 후 시민단체와 여성계에서 두 복지 기관의 원상복귀를 요구하는 목소리가 나오고 있다. 복지가족진흥원 업무보고를 앞둔 인수위가 지난 4년 간의 통합 성과를 검증한 후 대안을 마련해야 한다는 주문이다.
울산시민연대와 울산여성의전화는 29일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "통합 이후 4년이 지난 현재 당초 통합 목적이었던 조직 효율화와 기능 연계, 전문성 강화가 실제로 이루어졌는지를 객관적으로 검증해야 한다"며 인수위에 제안하는 '복지가족서비스원 운영실태 검토' 정책제안서를 발표했다.
이들은 제안서에서 "통합 전후 조직 운영, 예산, 연구 및 사업 실적, 사회서비스 법정 기능 수행 현황 등 객관적인 자료를 중심으로 성과와 한계를 검증해야 한다"고 요구했다.
특히 인수위가 중점적으로 다루어야 할 사항으로 ▲통합이 당초 목적을 달성했는지 ▲사회서비스 관련한 법정 기능과 공공돌봄 기능이 강화되었는지 ▲여성정책 연구와 사업 기능이 유지·강화되었는지 ▲민선9기가 복지와 여성 정책을 독립된 조직개편을 꾀하고 있는 상황에서 적절하게 대응할 수 있는지를 제안했다.
이들은 "최근 복지가족서비스원의 핵심사업 민간위탁 추진 과정에서 무리한 위탁으로 인한 기관 본연의 기능에 대한 우려가 제기됐다"라며 "이를 비롯해 통합돌봄 전면 시행에 따른 컨트롤타워 기능문제, 울산의 전국 최하위 수준 성평등지수 등 상황을 고려할 때 현재의 운영체계가 시민에게 더 나은 복지와 여성정책을 제공하고 있는지 점검할 필요가 있다"고 지적했다.
그러면서 "인수위원회가 업무보고와 객관적인 자료를 바탕으로 통합 운영의 성과와 한계를 확인하고, 시민에게 더 나은 복지서비스와 여성정책을 제공하기 위한 새로운 운영체계를 검토해야 한다"고 촉구했다.
이어 "향후 울산의 공공돌봄과 여성정책의 전문성과 실행력을 높일 수 있는 사회서비스원 및 여성가족재단(가칭)과 같은 전담기관으로의 재편 방안을 마련하기를 기대한다"고 덧붙였다.