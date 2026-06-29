일자리·돌봄 함께 살린다… 최현덕, 사회연대경제 해법 찾는다

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장 당선인이 사회연대경제를 기반으로 한 지역경제 활성화와 민생경제 정책 방향을 모색하기 위해 중앙정부와 지방정부가 함께하는 정책간담회에 참석했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장 당선인이 사회연대경제를 기반으로 한 지역경제 활성화와 민생경제 정책 방향을 모색하기 위해 중앙정부와 지방정부가 함께하는 정책간담회에 참석했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

최현덕 남양주시장 당선인이 사회연대경제를 기반으로 한 지역경제 활성화와 민생경제 정책 방향을 모색하기 위해 중앙정부와 지방정부가 함께하는 정책간담회에 참석했다.남양주시장직 인수위원회 시민주권위원회는 최 당선인이 29일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '민선 9기 지방선거 당선자 사회연대경제 정책간담회'에 참석해 지역 여건에 맞는 정책 실행 방안과 중앙·지방정부 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.전국사회연대경제지방정부협의회가 주최한 이번 간담회에는 윤호중 행정안전부 장관을 비롯해 민선 9기 광역·기초단체장 당선인, 사회연대경제 관계자 등 120여 명이 참석했다.간담회에서는 사회연대경제 기본법 시행에 맞춰 중앙정부와 지방정부 간 협력체계 구축 방안과 지역 맞춤형 정책 추진 방향에 대한 논의가 이어졌다.사회연대경제는 협동조합과 사회적기업, 마을기업, 자활기업 등 지역 공동체를 기반으로 일자리 창출과 돌봄, 지역소멸 대응, 기후위기 대응 등 다양한 사회문제를 해결하는 경제 모델이다.최 당선인은 남양주시의 지역 특성과 시민 수요를 반영한 사회연대경제 정책을 검토하고, 민선 9기 시정 철학인 '시민주권'을 민생경제 분야에서도 실현할 수 있는 방안을 점검했다.최현덕 당선인은 "사회연대경제는 시민의 삶 가까이에서 일자리와 돌봄, 지역공동체를 함께 살리는 정책"이라며 "중앙정부와 긴밀히 협력해 남양주에 맞는 정책을 구체화하고 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.