국힘 전남도당 "전남광주 반도체산단 환영, 여야 힘 모아야"

큰사진보기 ▲국민의힘 전남도당 ⓒ 김형호 관련사진보기

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국민의힘 전라남도당(위원장 김화진)은 29일 "정부가 발표한 전남광주통합특별시 반도체 산업단지 조성 계획을 진심으로 환영한다"고 밝혔다.전남도당은 이날 오후 보도자료를 내고 "전남광주는 오랜 기간 수도권과 타 지역에 비해 대규모 민간투자와 국가 전략산업에서 소외돼 왔다"며 "그 결과 수많은 청년들이 양질의 일자리를 찾아 고향을 떠나야 했고, 지역 경제는 침체를 거듭해 왔다"고 밝혔다.이어 "이번 반도체 산단 유치가 현실화 된다면 지역 경제 활성화는 물론, 청년들에게 새로운 희망과 양질의 일자리를 제공하는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.전남도당은 다만 "기업의 투자 결정은 정치적 논리가 아니라 시장성과 경쟁력, 투자환경에 대한 종합적인 판단에 따라 이뤄져야 한다"고 강조했다.그러면서 정치권을 향해 "기업의 판단을 대신하려 하기보다 투자하기 좋은 환경을 조성하고, 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 지원하는 것이 본연의 역할"이라고 했다.정부에는 "이번 사업이 발표에 그치지 않고 성공적으로 추진될 수 있도록 산업용수와 전력 공급, 교통망, 정주여건 등 핵심 기반시설을 차질 없이 구축해야 한다"고 강조했다.또 "반도체 산업의 핵심인 안정적인 용수 확보와 전력 공급 계획은 국민이 납득할 수 있도록 충분히 설명하고, 사업 추진 과정 역시 투명하게 공개해야 할 것"이라고 했다.전남도당은 "이번 사업이 대한민국 산업 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 앞당기는 국가적 프로젝트가 되기를 기대한다"고도 했다.그러면서 "청년들이 더 이상 일자리를 찾아 고향을 떠나지 않고, 전남광주에서 꿈을 펼칠 수 있는 산업 생태계가 조성될 수 있도록 여야를 떠나 모든 역량을 모아야 한다"고 강조했다.정부는 이날 오후 청와대에서 이재명 대통령이 참석한 가운데 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 개최했다.이 자리에서 김정관 산업통상부 장관은 "서남권(전남광주)을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것"이라며 "총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다"고 말했다.최태원 SK그룹 회장은 "반도체 수요는 아주 견조하고 투자가 계속된다고 하더라도 여전히 공급 부족을 해소하기는 어렵다고 생각한다"며 "SK하이닉스는 부지와 전력, 용수, 인력 등 제반요건을 만족할 것으로 기대되는 서남권에 약 400조 원을 투자해 새로운 클러스터를 조성하겠다"고 밝혔다.이재용 삼성전자 회장도 반도체 투자 계획과 관련해 "대통령 말씀처럼 속도전"이라며 "여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다"고 밝혔다.