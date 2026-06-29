여주시보건소, 장애인 건강보건관리사업 보건복지부 장관 표창

큰사진보기 ▲경기 여주시보건소가 장애인 건강권 향상과 맞춤형 재활서비스 제공에 기여한 공로를 인정받아 '2026년 장애인 건강보건관리사업 유공' 보건복지부 장관 표창을 수상했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시보건소가 장애인 건강권 향상과 맞춤형 재활서비스 제공에 기여한 공로를 인정받아 '2026년 장애인 건강보건관리사업 유공' 보건복지부 장관 표창을 수상했다.여주시는 지난해 경기도 지역사회중심재활사업 우수기관으로 경기도지사 표창을 받은 데 이어 올해는 전국 단위의 보건복지부 장관 표창을 수상하며 장애인 건강관리 분야 우수기관으로 다시 한번 인정받았다고 29일 밝혔다.여주시보건소는 의료 접근성이 낮은 장애인을 대상으로 찾아가는 재활운동지도와 방문 재활서비스를 운영하며 맞춤형 건강관리 서비스를 제공해 왔다.또 보건소 내 상시 재활 프로그램을 운영하는 한편, 지역 의료기관과 복지관 등 유관기관과 협력체계를 구축해 장애인의 지속적인 재활과 건강관리를 지원하고 있다.길혜란 여주시 건강증진과장은 "지난해에 이어 올해도 뜻깊은 상을 받게 된 것은 시민들과 지역사회의 적극적인 협력 덕분"이라며 "앞으로도 장애인과 비장애인 모두가 건강한 삶을 누릴 수 있도록 촘촘한 건강관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.한편 여주시 지역사회중심재활 프로그램은 여주시보건소 건강증진과 방문돌봄팀을 통해 안내받을 수 있다.