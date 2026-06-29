'올공' 청년들 국회 부른 국힘... 장동혁 "부정선거 외칠 자유"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 및 좌담회 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다'에 참석자들의 토론을 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 및 좌담회 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다'에 참석자들의 토론을 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘은 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 이른바 '올림픽공원(아래 올공) 집회'에 참여한 청년들을 29일 국회로 부르고 마이크를 쥐여줬다. 이들 중 일부는 이번 선거를 "시작부터 끝까지 불법으로 점철된 명백한 부정선거"라고 규정했고, 장동혁 국민의힘 대표는 "국민들은 '부정선거'라고 외칠 자유가 있다"라며 호응했다.국민의힘 대외협력위원회(위원장 김장겸 의원)는 이날 오전 국회의원회관 제1세미나실에서 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다' 좌담회를 열었다. 좌장을 맡은 김 의원은 개회사에서 "올공 집회는 누군가의 기획이나 동원에 의해 이뤄진 게 아니"라면서도 "청년들의 열정에 정치권이 응답하지 못한 건 사실"이라며 행사 취지를 밝혔다.토론자로 참여한 30세 귀농 준비 청년 김위종씨는 "부정의 사전적 정의는 '올바르지 아니하거나 옳지 못함'이다"라며 "이 기준에 비추어 볼 때 이번 6.3 지방선거는 시작부터 끝까지 불법으로 점철된 명백한 부정선거"라고 발언했다. 그러면서 "무너진 국민 주권을 되찾기 위해 반드시 전국 단위 재선거가 실시돼야만 할 것"이라고 덧붙였다.극우 성향 청년 단체 신전대협(신전국대학생대표자협의회) 의장 김채운씨는 "선관위는 수많은 선거 부실 문제와 관련해 긴 시간 개혁을 요구받았음에도 아무 개혁이 없었다"며 "참정권 침해가 예견돼 왔다는 이야기"라고 했다. 충북 청주에서 왔다는 26세 대학생 김한씨는 올공 집회를 "6.3 재선거 촉구 잠실민주화운동"이라고 명명하기도 했다.장동혁 대표는 이런 토론을 1시간 30분간 지켜보며 연신 메모했다. 그러고는 호응했다. 장 대표는 이 청년들에게 "200% 공감한다"며 "국민들은 투표용지 부족 사태로 잃은 한 표를 정치권이 어떻게 해결할 것인지 답을 요구하고 있다. 그걸 '부실선거'가 아닌 '부정선거'라고 표현한다고 하더라도 본질은 달라지지 않는다"라고 말했다.이어 "국민들은 그렇게 ('부정선거'라고) 외칠 자유가 있다. '부정선거'든, '일부 재선거'든, '전국 재선거'든 거기(올공)에 나온 국민들은 외칠 자유가 있다"라고 강조했다. 그러면서 "오늘 더불어민주당이 그나마 (투표용지) 특검을 수용하겠다고 한 것도 한 달 가까이 올공에서의 목소리가 끊이지 않고 이어졌기 때문"이라고 주장했다.장 대표는 또 "선관위를 입주 청소 수준으로 완전히 청소하고, 사전 투표 폐지 등 국민적 요구에 맞는 제도 개혁도 이뤄내겠다"고 공언하기도 했다. 한편 이날 위원회 산하 기구로 발족한 청년주권포럼의 임시 대표를 맡은 임도형씨는 "(포럼의) 뜻에 공감해 50여 명의 청년이 모였다"고 알렸다.이날 좌담회엔 장 대표와 김 의원을 비롯해 정점식 원내대표, 박성훈·최보윤 수석대변인, 김민수·신동욱·조광한 최고위원, 박준태 당대표 비서실장 등 지도부와 김미애·김민전·김소희·나경원·배준영·서천호·엄태영·윤상현·윤용근·이달희·이만희·이상휘·이인선·이종욱·이진숙·조배숙·조승환·최은석 의원이 참석했다.