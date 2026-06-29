"AI시대 속도전만이 살길" 전국에 수천조 투자, 반도체국가로

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 손을 잡고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[산업통상부]

큰사진보기 ▲김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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[과학기술정보통신부]

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[기후에너지환경부]

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[국토교통부]

큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 저성장과 인구 감소, 글로벌 산업 재편이라는 복합 위기 속에서 인공지능(AI)을 국가 성장전략의 중심축으로 삼고, 반도체·피지컬AI·AI 데이터센터·전력·도시 인프라(기반시설)를 결합한 초대형 국가 프로젝트를 본격 추진한다. 국정 2년 차를 맞아 '회복'을 넘어 '대도약'으로의 전환을 선언했다.산업통상부·과학기술정보통신부·기후에너지환경부·국토교통부는 29일 오후 청와대 영빈관에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 대규모 투자 계획과 인프라 구축 전략을 공개했다. 정부는 이를 통해 잠재성장률 1%대 고착을 끊고, AI 혁명을 새로운 성장 엔진으로 전환하겠다고 밝혔다.첫 발표에 나선 김정관 산업통상부 장관은 첫 번째 메가프로젝트로 '반도체 초격차 전략'을 전면에 내세웠다. 핵심은 '3S+1F 전략'이다. 속도전(Speed), 거점전(Stronghold), 선도전(Spearhead) 그리고 총력지원(Full Support)을 결합해 한국 반도체 산업을 다시 성장 궤도에 올려놓겠다는 계획을 내놨다.김 장관은 "인공지능(AI) 대항해 시대에는 속도전만이 살길"이라며 "정부와 기업이 합심해 수도권 내 반도체 생산능력을 5년 내 2배로 확대하기로 했다"고 말했다.이에 따라 정부는 용인과 평택 중심의 수도권 반도체 생산라인 증설을 기존 계획보다 앞당겨 추진한다. 용인 국가산단과 일반산단 조성 기간을 각각 대폭 단축하고, 평택 생산라인도 동시 건설 방식으로 전환한다. 동시에 수도권 집중을 넘어 전국 단위의 반도체 생산축도 새로 짠다.가장 눈길을 끈 대목은 서남권 구상이다. 정부는 호남권에 800조 원 규모 기업 투자를 유치해 메모리 반도체공장(전공정 팹) 4기를 구축하고, 협력업체·인력·정주 여건까지 묶은 '제2 반도체 기지'를 조성하겠다고 발표했다. 김 장관은 "한국형 AI 산업혁명을 지역 성장과 연결하는 첫 모델로 서남권을 만들겠다"고 강조했다.충청권은 81조 원 규모 투자로 첨단 패키징 거점으로 육성된다. 온양·천안·청주를 중심으로 HBM(고대역폭메모리) 후공정 생태계를 확대하고, 동남권과 대경권은 전력반도체와 소재·부품·장비 혁신 거점으로 육성한다. 정부는 차세대 메모리와 AI 반도체, 국방반도체까지 포함해 향후 15년간 30조 원 이상을 연구개발과 실증에 투입할 계획이다.김 장관은 별도로 공개된 '제조AI 2030 전략'과 관련해 "M.AX, 즉 제조업의 인공지능 전환은 우리 제조업의 미래 경쟁력과 생존을 좌우할 핵심 과제"라며 "현장 데이터와 AI를 결합해 제조업 전반의 대전환을 실질적 성과로 연결하겠다"고 말했다.두 번째 발표자인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 AI를 산업의 새로운 기반시설로 규정했다. 그는 "피지컬 AI 1강이 되기 위해선 앞으로 3년이 골든타임"이라면서 "정부는 국가 전략산업으로 피지컬 AI를 육성하려고 한다"고 말했다.배 부총리는 로봇을 피지컬AI 시대의 핵심 플랫폼으로 보고, '3M 전략(M.AX·Master·Mass Production)'을 제시했다. 우선 제조업 AI 전환(M.AX)을 통해 산업 현장 전체에 AI 로봇을 확산한다. 업종별 특화 로봇을 개발하고 연간 1000개 이상 산업 현장에 보급할 계획이다. 2028년까지 10대 산업 특화 휴머노이드 상용화도 추진한다.핵심 경쟁력 확보(Master)를 위해서는 업종별 데이터팩토리를 구축하고, 로봇 파운데이션 모델과 핵심 부품 국산화를 추진한다. 특히 액추에이터·로봇손·센서 등 취약 분야 연구개발을 확대하고 전문인력 1만 명을 양성하기로 했다. 양산(Mass Production)은 지역이 맡는다. 새만금에는 로봇 파운드리와 부품 클러스터를 조성하고, 대경권에는 자동차·전자 산업과 연계한 실증 기반을 구축한다.배 부총리는 "풀스택(Full-Stak)을 국산화하는 것이 중요하다"며 "산업이 될 수 있도록 산학연 원팀을 결집하고 다양한 분야 실증사업을 추진하겠다"고 말했다.AI 데이터센터(AIDC)는 또 하나의 축이다. 그는 "AIDC는 인공지능을 뛰게 하는 심장 역할을 할 것"이라며 "2035년까지 총 18.4GW 규모 AIDC를 확보하겠다"고 밝혔다.정부는 2029년까지 550조 원을 투자해 8.4GW 규모 데이터센터를 먼저 구축하고, 이후 2035년까지 10GW를 추가 확충해 전체 투자 규모를 1000조 원 이상으로 확대한다는 계획이다. 울산·동해·세종을 비롯해 전국 권역별 데이터센터를 구축하고, 국산 NPU·전력·냉각·클라우드 솔루션 생태계까지 함께 육성해 AI 인프라 수출산업화를 추진한다.세 번째 발표는 AI 시대의 기반 인프라인 전력과 용수 공급 전략이었다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 반도체·AI 데이터센터·피지컬AI 경쟁력을 좌우하는 핵심 자원을 '전기'라고 규정했다. 그는 "반도체, AI 데이터센터와 같은 첨단 산업이 발전하기 위해서는 물과 전기가 꼭 필요하다"며 "기후부는 필요한 전기와 용수를 적기에 공급해서 대한민국 대도약을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.정부는 'AI 시대를 선도하는 전기국가 비전'을 통해 대규모 산업 투자에 필요한 전력과 용수를 적기에 공급하고, 전력 시스템 자체를 미래형으로 재편하겠다는 계획이다. 반도체 산단에는 송전망과 변전소 확충, 접속선로 구축을 통해 안정적 전력을 공급한다. 용인에는 기존 전력망을 최대 활용하면서 신규 선로는 지중화하고, 서남권에는 재생에너지와 원전을 조합해 공급한다.용수 공급도 병행한다. 용인은 통합용수공급사업 조기 완료와 재이용 확대, 서남권은 다목적댐과 대체 수자원을 활용해 대응한다. AI 데이터센터에는 재생에너지·원전·화력을 결합한 전원 믹스를 적용하고, 비수도권 데이터센터에 대해서는 계통 영향 평가를 신속 처리하기로 했다.AI 시대 전력 수요 급증에 대응하기 위해 에너지원을 총동원하겠다는 방침도 밝혔다. 김 장관은 "AI 시대 전기 수요는 전기차 확대, 산업과 건물의 전기화까지 감안하면 폭발적으로 늘어날 수밖에 없다"며 "태양광과 풍력, 원전과 소형모듈원전(SMR), LNG 수소 전환과 같은 모든 에너지원을 총동원해야 한다"고 설명했다.정부는 장기적으로 2030년까지 재생에너지 100GW를 조기 달성하고 원전·에너지저장장치(ESS)를 함께 확대한다는 계획이다. 또 지역별 전기요금제를 도입하고 초대형 AI 데이터센터 전용 요금체계도 마련한다.김 장관은 "기후부는 서남권 반도체 공장에 필요한 6.3GW의 전력과 65만 톤의 용수를 적기에 차질 없이 공급할 수 있도록 하겠다"며 "그 이상의 물과 전기도 미리 준비해 놓을 수 있도록 하겠다"고 말했다.그는 "이제는 바야흐로 전기의 시대다. 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI는 모두 전기 없이는 작동할 수 없다"면서 "기후 위기 대응과 에너지 안보 차원에서도 햇볕과 바람, 원전으로 전기를 만들고 이 전기로 AI 시대를 맞이해야 진짜 미래의 시대가 열리게 된다. 이제는 반도체 칩과 전기가 국가 전략의 핵심이 되는 시대"라고 강조했다.마지막 발표는 기업 투자와 지역 발전을 연결하는 공간 전략이었다. 김윤덕 국토교통부 장관은 '기업형첨단도시 조성방안'을 발표하면서 "기업의 지방 투자를 지역 성장으로 연결하는 새로운 공간 프로젝트"라고 설명했다.김 장관은 "과거 산업단지는 생산에는 매우 효율적이었지만 공장이 빽빽하고 도시와는 떨어져 있었으며 생활과 정주는 매우 열악했다"며 "이제 우리가 가야 할 길은 기업과 대학, 연구기관, 근무하는 사람들의 주거와 문화가 함께 존재하는 도시"라고 설명했다.정부는 기존 산업단지 중심의 공급자 방식에서 벗어나 기업이 원하는 입지와 개발 방식에 맞춘 도시 모델을 도입한다. 핵심 개념은 '첨단산업단지+도심융합특구+신도시'를 하나로 연결한 '코리도어 시티(Corridor City)'다.기업이 직접 개발에 참여할 수 있도록 규제를 완화하고, 공공지원 임대형 산단도 검토한다. 동시에 주거·문화·교육·의료 기능을 함께 배치해 기업 인재가 수도권 수준의 생활환경을 누릴 수 있도록 한다는 계획이다.지역 거점 국립대와 연계한 인력양성·연구 기반도 구축한다. 교통 인프라도 대폭 개선한다. 산단에서 정주지까지 30분, 공항·항만 등 물류거점까지 1시간 이내 이동을 목표로 도로·철도·대중교통 체계를 구축한다.무엇보다 공급 속도를 혁신한다는 점을 강조했다. 김 장관은 "기업 투자의 성패는 타이밍"이라면서 지금까지 산업단지 조성부터 공장 가동까지 통상 10년 이상 걸리던 절차를 통합하겠다고 했다. 또 이제는 인허가·보상·설계를 병행하는 패스트트랙 체계를 도입해 기간을 절반 이상 단축하겠다고 발표했다.한편 정부는 이날 발표한 3대 메가프로젝트와 전력·도시 인프라 전략을 통해 '대한민국을 회복 국면에서 대도약 국면으로 전환하는 초격차 전략의 핵심 축으로 삼겠다'는 점을 분명히했다.