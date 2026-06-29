정청래가 노 전 대통령 장례식 참석 못 했다? 사실과 달라

▲결정적으로 당시 봉하마을에 조문한 인사들을 소개한 보도에서도 정 전 대표의 이름을 찾을 수 있었다. 2009년 5월 24일 오후 10시에 보도된 "'국가와 민족의 비극'… 정치인 조문 발길"이라는 제목의 <한겨레> 기사는 "24일 봉하마을에 차려진 노 전 대통령의 빈소에는 정치인들의 발길도 이어졌다"며 한화갑·정대철·한광옥·이부영·장영달·이목희·정봉주 등 전직 의원들과 함께 정청래 의원도 빈소를 찾았다고 보도했다. ⓒ <한겨레> 보도 갈무리 관련사진보기