'미래가 모이는 도시'… 성수석호 이천시정 밑그림 나왔다

큰사진보기 ▲민선 9기 이천시정을 이끌 성수석 당선인이 시정 비전을 '미래가 모이는 도시 이천'으로 확정하고, 청년과 기업, 산업이 함께 성장하는 미래도시 조성에 나선다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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민선 9기 이천시정을 이끌 성수석 당선인이 시정 비전을 '미래가 모이는 도시 이천'으로 확정하고, 청년과 기업, 산업이 함께 성장하는 미래도시 조성에 나선다.이천시장직 인수위원회(위원장 서학원)는 29일 민선 9기 시정 비전과 슬로건을 확정했다고 밝혔다.새로운 시정 비전은 '미래가 모이는 도시 이천', 슬로건은 '통(通)하는 이천, 웃어라 이천'이다.인수위는 이번 비전에 대해 사람과 기업, 기술, 문화, 기회가 모이는 대한민국 미래 성장도시를 만들겠다는 의지를 담았다고 설명했다.특히 청년과 젊은 세대가 모여드는 도시를 조성하고, 산업과 일자리, 생활환경을 함께 발전시켜 미래세대가 정착할 수 있는 경쟁력을 갖춘 도시로 성장시키겠다는 목표를 제시했다.비전 실현을 위해 ▲산업혁신 ▲교통망 확충 ▲안심도시 ▲교육도시 ▲문화·관광 활성화 ▲평생복지 ▲지속가능한 미래농업 ▲시민참여 시정혁신 등 8대 실천 전략도 마련했다.또 공직사회 운영 원칙으로는 '시민소통', '청렴신뢰', '스마트행정', '함께성장'을 4대 시정방침으로 제시했다.인수위원회는 그동안 시정 업무보고와 분과별 논의를 거쳐 민선 9기 시정 철학과 정책 방향을 담은 비전 체계를 마련했다고 설명했다.성수석 당선인은 "이번 비전과 슬로건은 민선 9기의 출발점이자 시민과의 약속"이라며 "변화와 도전의 시대를 시민과 함께 열어가며 새로운 이천의 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.한편 인수위원회는 오는 7월 20일까지 공약사업의 필요성과 기대효과, 재정 여건 등을 종합적으로 검토하며 민선 9기 시정 준비를 이어갈 계획이다.