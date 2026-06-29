주말 이틀간 8500명 몰렸다…하남시 어린이 물놀이장 '북적'

큰사진보기 ▲하남시는 관내 어린이 물놀이장 7곳에 개장 첫 주말 동안 약 8500명의 시민이 방문했다고 29일 밝혔다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 지난 27일 개장한 어린이 물놀이장이 첫 주말부터 많은 시민이 찾으며 여름철 도심 속 대표 피서 공간으로 자리 잡고 있다.하남시는 관내 어린이 물놀이장 7곳에 개장 첫 주말 동안 약 8500명의 시민이 방문했다고 29일 밝혔다.집 가까운 곳에서 물놀이를 즐길 수 있는 생활밀착형 여가시설로 입소문을 타면서 어린이와 가족 단위 이용객들의 발길이 이어지고 있다.특히 올해는 폭염을 식혀주는 쿨링포그(냉방 증발장치)를 확대 설치하고, 인근 공원 주차장의 무료 이용시간도 기존 2시간에서 3시간으로 한시 연장해 이용 편의를 높였다.이현재 하남시장은 개장 이후 물놀이장을 찾아 운영 상황을 직접 점검하고 시민들의 의견을 청취했다.현장에서는 유모차 이용객을 위한 경사로와 임시 그늘막, 튜브 공기주입기 등 편의시설을 살피고 이용 과정에서 불편한 점이 없는지 확인했다. 시는 현장에서 나온 의견을 운영에 적극 반영해 시민 불편을 최소화할 계획이다.이용객들은 시설 관리 상태와 안전 운영에 만족감을 나타냈으며, 아이들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있고 부모들도 편하게 휴식을 취할 수 있다는 반응을 보였다.시는 개장에 앞서 전기안전관리 전문기관과 함께 배전함과 차단기 등 전기설비 전반에 대한 안전점검을 마쳤으며, 운영 기간에도 안전요원을 상시 배치하고 수질과 시설물을 지속적으로 관리할 방침이다.물놀이장은 오는 8월 30일까지 주말과 공휴일에 운영되며, 초등학교 여름방학 기간에는 평일에도 문을 연다.이현재 하남시장은 "시민들이 안전하고 쾌적하게 물놀이장을 이용할 수 있도록 현장의 작은 불편까지 세심하게 살피겠다"며 "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 아이들과 가족 모두가 안심하고 즐길 수 있는 여름철 휴식공간을 만들어 가겠다"고 말했다.