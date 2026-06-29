주택 3만 호 공급·기업 유치…박관열 당선인 '광주 대전환' 시동

큰사진보기 ▲박관열 광주시장 당선인은 주택 3만 호 공급을 기반으로 한 인공지능(AI) 스마트 도시 조성을 추진하기 위해 경기주택도시공사, 광주도시관리공사, 민선 9기 인수위원회 직통도시환경분과와 정책 회의를 개최했다고 29일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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박관열 광주시장 당선인이 주택 3만 호 공급과 인공지능(AI) 기반 스마트 자족도시 조성을 위한 정책 추진에 속도를 내고 있다.박관열 광주시장 당선인은 주택 3만 호 공급을 기반으로 한 인공지능(AI) 스마트 도시 조성을 추진하기 위해 경기주택도시공사, 광주도시관리공사, 민선 9기 인수위원회 직통도시환경분과와 정책 회의를 개최했다고 29일 밝혔다.이번 회의에서는 광주역세권을 중심으로 혁신타운 기업유치를 활성화하고 3만 호 규모의 공공주택지구 지정 추진 방안을 중점적으로 논의했다. 특히, 올해 8월 준공을 목표로 조성 중인 광주역세권 혁신타운을 기반으로 기업유치를 확대해 지역 일자리 창출과 산업 경쟁력을 강화하는 방안이 제시됐다.아울러 추미애 경기도지사 당선인의 '경기 공공주택 55만 호 공급' 공약과 연계해 박 당선인의 1호 공약인 '주택 3만 호 신도시(AI) 대전환'을 추진하기 위한 광주시 공공주택지구 지정의 필요성을 설명하고 협력 방안을 논의했다.광주시는 각종 중첩 규제로 인접 시군과 비교해 지역 발전에 제약을 받고 있으며 용인 반도체 산업단지 통합 용수관로 매설에 따른 추가적인 부담도 감수하고 있는 만큼, 광주역세권 중심의 공공주택지구 지정을 통해 자족 기반을 마련할 필요가 있다는 입장을 밝혔다.이에 경기도와 경기주택도시공사 차원에서도 산업과 연계한 양질의 주택 공급을 통해 청년, 신혼부부, 고령층 등 다양한 계층의 주거 안정을 지원하고 지역 성장 기반을 구축할 수 있도록 협력해 나가자는 의견이 제시됐다.박관열 당선인은 "안전한 주거와 첨단산업이 결합된 자족도시 조성을 통해 시민이 함께 성장하는 인공지능 스마트시티 광주 대전환을 이루겠다"며 "지역경제 활성화와 시민 삶의 질 향상을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.