대전시장직 인수위 "민선8기 4대 문제사업, 책임 규명 필요"

큰사진보기 ▲박정현 민선9기 대전광역시장직 인수위원회 위원장이 22일 오전 인수위 대회의실에서 기자회견을 하고 있다(자료사진). ⓒ 박정현 관련사진보기

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민선9기 대전광역시장직 인수위원회가 민선8기 주요 현안사업에 대한 자체 점검 결과를 발표하고, 도시철도 2호선 트램 사업과 3칸 굴절버스 도입 사업 등 4개 사업에서 심각한 문제가 확인됐다고 밝혔다.인수위는 29일 보도자료를 통해 '민선8기 4대 주요 문제사업'으로 ▲도시철도 2호선 트램 사업 기간 지연 은폐 정황 ▲3칸 굴절버스 졸속 선구매 ▲대전사회복지관 부지 고가매입 의심 ▲보문산 '프르내' 자연휴양림 토지매입 논란 등을 제시했다.인수위는 "이들 사업은 개별 사업의 문제를 넘어 민선8기 시정에서 반복된 대형사업 추진 방식의 문제를 보여준다"며 "민선9기 출범 이후 사업별 계약, 부지 선정, 보상 과정과 추가 예산 및 시민 부담, 법령·절차 준수 여부, 사업 지속·보완·재조정 필요성을 점검해야 한다"고 밝혔다.아울러 필요할 경우 감사 및 수사의뢰까지 검토해야 한다고 제안했다. 인수위는 이 밖에도 0시 축제의 실효성과 운영 과정상 문제점을 지적하며 축소 또는 폐기 검토를 요청했고, 대전부청사와 대전관광공사 사옥 매입 과정의 의혹에 대해서도 진상규명이 필요하다고 덧붙였다.인수위 관계자는 "인수위는 행정처분이나 사업 중단을 결정하는 조직은 아니지만, 민선9기 출범 전 시민 부담이 큰 사업의 문제점을 확인하고 차기 시정이 무엇을 검증해야 하는지 제시할 책임은 있다"며 "이들 사업에 대한 책임 규명 절차가 필요하다는 입장"이라고 밝혔다.우선, 트램 사업과 관련해서는 개통 시기가 당초 2028년 말에서 2030년 6월로 약 1년 6개월 미뤄지고, 총사업비도 1515억 원 늘어나는 것으로 확인됐다고 밝혔다. 특히 담당 부서가 2025년 11월 사업 연기가 불가피하다는 사실을 인지했고, 이를 2026년 4월 이장우 시장에게 보고했음에도 같은 해 6월 행정부시장 발표 전까지 외부에 공개되지 않았다며, 지연 사실을 고의로 은폐한 것인지 확인이 필요하다고 주장했다.수소 인프라 구축 문제도 지적됐다. 인수위는 수소 생산시설 입지 확보와 대규모 사업비 조달이 쉽지 않아 트램 개통이 추가로 지연될 가능성도 배제할 수 없다고 봤다.3칸 굴절버스 사업은 기본계획과 기반시설, 운영체계가 확정되지 않은 상태에서 차량 구매가 먼저 진행됐다는 점이 문제로 지적됐다. 해당 사업은 계약금액 92억4000만 원 중 선금 72억9200만 원이 지급됐으나, 계약사의 경영 악화로 잔여 2대 납품에 차질이 빚어진 상태다.인수위는 차량이 중국 CRRC에서 제작되고 ㈜피라인모터스가 공급하는 구조였지만, 계약사가 회계법인 감사에서 의견거절을 받았고 대금이 중국 제작사로 송금되지 않았다고 밝혔다. 또 굴절버스가 만차 시 총중량 54톤에 달해 도로법상 운행제한 기준인 총중량 40톤을 초과한다며, 별도 운행 허가와 하중 반영 특례, 고강도 포장 시공 등이 필요한 상황이라고 지적했다.대전사회복지회관 부지 매입과 관련해서는 매입가격 적정성에 대한 의혹이 제기됐다. 인수위에 따르면 대전시는 2024년 12월 13일 중구 대흥동 일원 부지를 93억2000만 원에 매입했는데, 이는 공시지가 약 22억4000만 원의 약 4배에 이르는 수준이다.또 중구청이 처음 추천한 부지는 매입계획 결재와 가격협상 이행각서까지 체결됐으나, 약 2주 만에 변경됐고 그 사유가 명확하지 않다고 밝혔다. 매입 대상 부지에 담보신탁과 다수의 압류가 설정돼 있었고, 계약 체결 약 10개월 뒤에야 소유권이 이전된 점도 쟁점으로 제기했다.보문산 '프르내' 자연휴양림 토지매입 사업에 대해서도 추진 적정성 논란이 제기됐다. 이 사업은 2021년 4월 허태정 당시 시장 재임 시 토지 소유자가 제안했으나, 일부 토지 소유자의 미동의와 약 300억 원에 이르는 사업비, 진입로 문제 등으로 사실상 반려됐던 사안이다. 그러나 이장우 시장 취임 이후 다시 추진돼 민선8기 100대 핵심과제로 선정됐다.인수위는 대전시가 2022년 말 언론브리핑에서 국비 공모로 재원을 마련하겠다고 밝혔지만, 휴양림 조성 자체에는 국비 투입이 어려운 사업으로 확인됐다고 밝혔다. 실제 국비 신청은 진입도로 개설을 위한 개발제한구역 주민지원사업 중심으로 이뤄진 것으로 파악된다며, 체납 등 문제가 있는 토지를 고가에 매입했다는 의혹 등에 대해 대전시 자체 감사가 필요하다고 주문했다.인수위는 민선9기 출범과 함께 이들 사업에 대한 계약 과정과 예산 부담, 법령 준수 여부, 향후 사업 지속 가능성 등을 종합적으로 검토하고, 시민 피해와 재정 손실을 최소화하는 방안을 마련해야 한다고 강조했다.