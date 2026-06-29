"30만 생존권 벼랑 끝... 홈플러스 정상화, 정부와 국회가 나서라"

큰사진보기 ▲마트산업노동조합 대전세종충청본부, 민주노총 대전지역본부, 서비스연맹 대전세종충청본부, 세상을 바꾸는 대전민중의힘, 진보당 대전광역시당은 29일 오후 대전시청 북문 앞에서 '30만 노동자 소상공인 다 죽는다! 정부와 국회, 홈플러스 정상화 촉구 공동 기자회견'을 열고 정부와 국회에 홈플러스 정상화를 위한 즉각적인 개입을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마트산업노동조합 대전세종충청본부, 민주노총 대전지역본부, 서비스연맹 대전세종충청본부, 세상을 바꾸는 대전민중의힘, 진보당 대전광역시당은 29일 오후 대전시청 북문 앞에서 '30만 노동자 소상공인 다 죽는다! 정부와 국회, 홈플러스 정상화 촉구 공동 기자회견'을 열고 정부와 국회에 홈플러스 정상화를 위한 즉각적인 개입을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲마트산업노동조합 대전세종충청본부, 민주노총 대전지역본부, 서비스연맹 대전세종충청본부, 세상을 바꾸는 대전민중의힘, 진보당 대전광역시당은 29일 오후 대전시청 북문 앞에서 '30만 노동자 소상공인 다 죽는다! 정부와 국회, 홈플러스 정상화 촉구 공동 기자회견'을 열고 정부와 국회에 홈플러스 정상화를 위한 즉각적인 개입을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

홈플러스 청산 위기가 임박한 가운데, 대전 지역 노동·시민사회·진보정당이 정부와 국회에 홈플러스 정상화를 위한 즉각적인 개입을 촉구하고 나섰다.마트산업노동조합 대전세종충청본부, 민주노총 대전지역본부, 서비스연맹 대전세종충청본부, 세상을 바꾸는 대전민중의힘, 진보당 대전광역시당은 29일 오후 대전시청 북문 앞에서 '30만 노동자 소상공인 다 죽는다! 정부와 국회, 홈플러스 정상화 촉구 공동 기자회견'을 열었다.이들은 이날 "정부·민주당은 홈플러스 정상화 약속 이행하라", "홈플러스 정상화 정부와 국회가 나서라", "30만 생존권 위기 국회와 정부는 민생을 지켜내라"라는 구호를 외치며, 홈플러스 회생을 위한 정부와 국회의 책임 있는 대응을 요구했다.이들은 기자회견문을 통해 "지금 이 순간에도 서울 광화문 광장에서는 마트 노동자들이 47일이 넘도록 목숨을 건 무기한 단식 농성을 이어가고 있다"며 "동료와 가족의 생존권을 지키기 위해 곡기를 끊은 노동자들이 연이어 병원으로 실려 가는 현실 앞에 참담함을 느낀다"고 밝혔다.이어 "이 노동자들의 절규는 전례 없는 대규모 기업 청산 위기와 30만 명의 생존권이 걸린 파국을 막아 달라는 절박한 호소"라며 "서울회생법원이 정한 가결 시한인 7월 3일이 불과 며칠 앞으로 다가왔고, 이대로 청산이 결정된다면 30만 민생이 길거리로 내몰리는 국가적 참사가 될 것"이라고 주장했다.이들은 홈플러스 위기의 원인을 사모펀드 'MBK파트너스의 약탈적 경영'이라고 지목했다. 이들은 "시장 점유율 2위였던 홈플러스의 몰락은 사모펀드 MBK파트너스의 약탈적 차입매수, 무분별한 자산 매각, 수조 원대 배당 잔치가 불러온 금융 투기의 결과물"이라며 "자본의 탐욕이 지나간 자리에 남은 것은 노동자들의 피눈물뿐"이라고 비판했다.또한 "지난 1년간 3000명이 넘는 노동자가 해고됐고, 3500명이 강제 휴업에 들어갔다"며 "이제 MBK는 부실 책임을 회피한 채 익스프레스를 헐값 매각하며 자신들의 투자금만 챙겨 떠나는 '먹튀 청산' 수순을 밟고 있다"고 주장했다.이들은 "투기자본이 도망치는 동안 노동자 10만 명, 8000개 입점업체, 1800개 납품업체와 농민 등 30만 국민이 연쇄 도산 위기에 직면했고, 지역경제는 뿌리째 흔들리고 있다"며 "먹튀 투기자본이 저지른 만행의 대가를 왜 그 자리를 지켜 온 노동자와 중소상공인이 온몸으로 감당해야 하느냐"고 따져 물었다.그러면서 이재명 정부와 국회가 즉각 응답해야 한다고 촉구했다. 이들은 "시한이 코앞인데도 정부와 여당은 책임을 회피하고 실질적인 해결 의지를 보이지 않고 있다"며 "정치가 희망 고문만 하는 사이, 대량 실업의 고통과 사회적 비용은 고스란히 국민에게 전가될 것"이라고 경고했다.이들이 요구한 첫 번째 해법은 '홈플러스 정상화를 위한 노사정 4자 특별 협의 테이블' 구성이다. 이들은 "정부, 채권단, 대주주, 노동자가 참여하는 집중 협상과 중재 공간을 국회 차원에서 즉각 마련해야 한다"고 밝혔다.두 번째로는 '대량실업 사태 방지를 위한 홈플러스 회생 심사 유예 촉구 결의안' 채택을 요구했다. 이들은 "기계적인 법리 적용으로 청산이 결정되지 않도록 법원에 청산 결정 2개월 유예를 공식 요청해 해법을 찾을 최소한의 기간을 확보해야 한다"고 주장했다.이들은 끝으로 "투기자본 MBK의 파렴치한 청산 음모를 즉각 중단시키고, 30만 홈플러스 노동자와 중소상공인의 일터와 삶을 반드시 지켜내야 한다"며 "사람을 살리는 것이 민생이다. 국회와 정부는 홈플러스 노동자와 소상공인의 생존권을 지켜야 한다"고 강조했다.세 번째로는 정부의 공적 개입을 촉구했다. 이들은 "정부는 더 늦기 전에 유암코를 통한 공적 개입을 결단해야 한다"며 "투기자본의 탐욕을 방치하지 말고, 정부가 가진 권한으로 실질적인 금융·구조조정 해법을 제시해야 한다"고 요구했다.이날 현장 발언에 나선 이정은 마트산업노동조합 홈플러스지부 세종지회장은 "MBK 인수 전 홈플러스는 전국 141개 대형마트와 370여 개 익스프레스, 직원 2만 2000여 명, 연매출 8조 원에 달하는 유통기업이었다"며 "지금은 매장이 67개까지 줄어 생존의 벼랑 끝에 서 있다"고 말했다. 그는 "정부가 정말 민생을 책임지겠다면 지금이라도 이해관계자들을 한자리에 모아 해법을 찾아야 한다"고 호소했다.연대발언에 나선 김율현 민주노총 대전본부장은 "노동자들은 홈플러스를 살리기 위해 할 수 있는 모든 것을 다 하고 있고, 무기한 단식은 47일을 맞았다"며 "청산 절차 기한을 연장하고 정부의 긴급 운영자금을 투입하지 않는다면 30만 명에 달하는 노동자와 입점업체, 협력업체, 소상공인이 벼랑 끝으로 내몰리게 된다"고 말했다.정현우 진보당대전시당 위원장은 "법원이 7월 3일까지 자금 조달 계획이 마련되지 않을 경우 회생 절차를 폐지하겠다고 통보한 상태"라며 "회생 절차가 폐지되면 곧바로 청산 단계로 넘어가고, 노동자와 소상공인은 연쇄 도산의 위기에 내몰린다"고 밝혔다. 그러면서 "이재명 대통령이 직접 나서야 한다"고 촉구했다.