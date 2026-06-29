"성장의 숫자를 도민의 삶으로"... 추미애, 민선9기 경기도 청사진 공개

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 29일 열린 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 종합보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'의 김영진 부위원장이 22일 정책브리핑을 열고, 경기도의 심각한 재정 상황을 공개하며 강도 높은 구조조정과 제도 개선 필요성을 제기했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 29일 열린 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 종합보고회에서 김태년 경기준비위원회 위원장으로부터 120대 정책 제안을 전달받고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 29일 열린 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 종합보고회에서 김태년 경기준비위원회 위원장으로부터 경기도민의 기대와 바람이 담긴 '녹보수' 화분을 전달받고 있다. '녹보수'의 꽃말은 행운, 제물, 번영이다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 29일 열린 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 종합보고회에서 경기준비위원회의 활동과 성과에 대한 발표를 경청하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

추미애 경기도지사 당선인이 민선 9기 경기도정의 청사진을 공개하며 "성장의 열매가 몇몇 지표에 머물지 않고 도민의 살림과 일자리, 안전으로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다. 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'가 마련한 120대 정책 제안을 도정의 핵심 실행 과제로 삼겠다는 뜻도 분명히 했다.추미애 당선인은 29일 열린 경기준비위원회 종합보고회에서 "도민의 뜻을 모아 설계도를 그려주셨으니 이제 그 위에 도민이 체감하는 변화를 세우는 일은 제 몫"이라며 "취임과 동시에 사업의 우선순위와 추진체계를 꼼꼼히 살펴, 한 과제도 소홀히 하지 않고 책임 있게 실행하겠다"고 말했다.이번 종합보고회는 지난 15일 출범한 경기준비위원회의 활동을 마무리하는 자리이자, 오는 7월 1일 출범하는 민선 9기 경기도정의 정책 방향을 공식적으로 제시한 자리였다.준비위원회는 이날 '공정·혁신·포용'을 새로운 경기도의 3대 핵심 가치로 제시하고, 이를 토대로 120대 정책 제안을 추미애 당선인에게 전달했다. 공정·혁신·포용 분야별로 각각 40개씩의 핵심 정책을 담았으며, 준비위원회는 이를 "도민의 목소리와 전문가의 의견을 바탕으로 만든 민선 9기 도정 설계도"라고 설명했다.이날 추미애 당선인이 가장 무게를 실은 부분은 재정 문제였다.그는 "준비위원회 활동 기간 가장 크게 다가온 것은 경기도 재정의 엄중한 현실이었다"며 "좋은 정책은 차고 넘쳤지만, 그것을 받쳐줄 곳간 사정은 결코 넉넉하지 않았다"고 진단했다.이어 "곳간이 넉넉할 때 일을 잘하는 것은 누구나 할 수 있지만, 어려울 때 한 분의 도움이라도 도민의 삶으로 돌려보내는 것이 진짜 도정의 실력"이라며 "보여주기식 사업은 과감히 덜어내고 안전과 돌봄, 일자리처럼 도민의 삶을 떠받치는 분야에 재원을 우선 투입하겠다"고 강조했다.이를 위해 그는 취임 직후 '재정혁신TF'를 가동해 경기도 재정을 전면 재설계하고, 미래 성장동력을 확보하기 위한 '(가칭) 경기미래투자공사' 설립 준비 TF도 함께 운영하겠다고 밝혔다.이는 최근 준비위원회가 연이어 제기했던 경기도 재정위기 문제를 민선 9기 출범 직후부터 핵심 과제로 다루겠다는 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.추미애 당선인은 경기도의 경제적 위상과 도민 체감경기 사이의 괴리를 민선 9기 최대 과제로 제시했다.그는 "경기도는 인구 1,420만 명, 지역내총생산 전국 1위, 대한민국의 심장이며 세계가 주목하는 반도체 산업의 중심"이라면서도 "반도체가 호황이라지만 도민의 장바구니는 가벼워지고 청년의 일자리는 여전히 걱정"이라고 진단했다.이어 "거대한 성장의 숫자와 도민이 체감하는 일상 사이의 거리를 좁히는 것이 도정의 가장 큰 과제"라며 "경기도가 가진 저력을 도민 한 사람 한 사람이 손에 쥘 수 있는 변화로 만들겠다"고 강조했다. 단순한 성장 중심의 도정이 아니라 성장의 성과를 생활 속 변화로 연결하는 '체감형 성장'을 민선 9기의 핵심 철학으로 제시한 셈이다.김태년 경기준비위원장은 이날 "120대 정책 제안은 준비위원회가 홀로 만든 것이 아니라 현장의 목소리와 전문가의 지혜, 도민의 뜻을 모아 만든 약속"이라고 평가했다.준비위원회는 15일 동안 위원과 전문위원, 공무원 등 약 300명이 참여해 116차례 업무보고, 277차례 내부회의, 151건의 간담회·현장 방문을 진행하는 등 500회가 넘는 정책 소통을 이어갔다. 또 온라인 '당선인에게 바란다' 창구를 통해 접수한 3,020건의 도민 의견도 정책에 반영했다고 밝혔다.접수된 의견 가운데 84.1%인 2,541건이 교통·건설·환경 분야에 집중됐으며, 준비위원회는 이를 토대로 수도권 원패스 도입, 경기편하G버스 확대, 일산대교 출퇴근 통행료 무료화, 공공택지 중심 주택공급 확대 등을 주요 정책에 포함했다.이 밖에도 경기미래투자공사 설립, 도지사 직속 AI수석 신설, K-반도체 클러스터 생태계 조성, AI 기반 응급환자 이송체계 구축, 경기청년 마음건강 책임제, 경기복지생활권(G-care) 구축 등이 120대 정책에 포함됐다.김태년 위원장은 "경기준비위원회는 활동을 종료하지만 제2의 준비위원회가 돼 민선 9기 경기도정의 성공을 끝까지 지원하겠다"고 말했다.이번 종합보고회는 인수위원회의 활동을 결산하는 자리를 넘어 민선 9기 경기도정의 운영 철학과 정책 우선순위를 공식화한 자리라는 의미가 있다. 특히 '공정·혁신·포용'이라는 가치 아래 AI 기반 행정혁신, 재정 구조개혁, 미래산업 투자, 교통·돌봄 등 도민 체감 정책을 전면에 내세운 만큼, 향후 실제 예산 편성과 정책 집행 과정에서 이러한 구상이 얼마나 현실화할지가 민선 9기 도정의 성패를 가를 핵심 과제가 될 것으로 보인다.