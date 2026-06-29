박한식 교수 추모식에 한미 학계·종교계 인사 한자리에

▲"교수님께서는 분단과 전쟁의 아픔을 몸소 겪으신 뒤, 평생을 한반도 평화 연구와 남북관계 개선에 바치셨습니다. 적대와 대결의 언어가 지배하던 시기에도 대화와 이해 화해와 공존의 가능성을 포기하지 않으셨습니다. 학자로서 연구실에만 머무르지 않고 행동하는 지식인으로서 한반도 평화의 길을 찾기 위해 끊임없이 노력하셨습니다." (정동영 통일부 장관) ⓒ 전희경 관련사진보기