박한식 교수 추모식에 한미 학계·종교계 인사 한자리에

한반도 평화 체제 구축과 남북 화해를 위해 평생을 바친 세계적 석학 고 박한식 조지아대학교(UGA) 명예교수와 그의 영원한 동반자 고 전성원(애칭 Wonie 워니) 여사를 기리는 추모식이 지난 26일(현지시간) 애틀랜타 카터 센터(The Carter Center,지미 카터 대통령 기념관)에서 열렸다.
이날 추모식은 단순한 애도의 자리를 넘어 고인의 유가족과 한국과 미국의 학계 및 종교계 인사, 시민 사회 인사들이 한자리에 모여 박 교수가 남긴 삶의 궤적과 '인간 박한식'의 숨은 면모를 입체적으로 조명하는 감동의 장이 되었다.
정동영 통일부 장관은 이준호 애틀랜타 총영사가 대독한 추모사를 통해 분단과 전쟁의 아픔을 몸소 겪으며 평생을 한반도 평화 연구와 남북 관계 개선에 바친 고 박한식 교수의 별세에 깊은 애도를 표했다.
정 장관은 "박 교수가 적대와 대결의 언어가 지배하던 냉전 시기에도 대화와 이해, 화해와 공존의 가능성을 결코 포기하지 않은 '행동하는 지식인'이자 '평화의 가교'였다"고 회고했다. 특히 김대중 전 대통령과 함께 한반도 평화의 시대를 설계했던 고인의 철학적 발자취는 오늘날 우리 시대의 가장 소중한 '지적 등불'로 영원히 남을 것임을 짚었다.
또한 "고인의 위대한 업적은 단순한 연구 성과를 넘어 분단의 차가운 현실 속에서도 평화를 포기하지 않았던 용기와 신념, 그리고 미래 세대를 향한 간절한 소망에 있었다"고 평가했다. 끝으로 정 장관은 한반도를 둘러싼 지정학적 정세가 여전히 녹록지 않은 지금, 고인이 평생 강조했던 대화와 평화의 가치를 이어받아 한반도의 항구적 평화 정착을 위해 더욱 노력하겠다는 다짐을 전했다.
분단 비극의 유년 시절에서 '1+1=1'의 동반자까지
추모식 전반부는 고인의 가족들이 기억하는 애틋한 기억들로 채워졌다. 박 교수의 막내 여동생 박경희씨는 1939년 중국 피난길에 태어나 4세까지 걷지 못할 정도로 병약했던 박 교수의 유년 시절을 회고했다.
박 교수는 어린 시절 일제강점기 탈출과 부친이 겪은 수난을 목격하며 분단의 아픔을 뼈저리게 느꼈고, 이는 훗날 평화운동의 자양분이 되었다. 1000명 중 단 30명만 선발하는 서울대 정치학과에 합격해 온 가족이 라디오 앞에서 합격 번호를 듣고 환호했던 순간, 그리고 고교 시절 인연을 맺어 결혼반지에 '1+1=1'을 새기며 미국 유학길에 올랐던 전성원 여사와의 순애보가 공개되어 감동을 주었다.
전성원 여사의 친정 조카 마틴씨 역시 고인을 추억했다. 그는 13남매 중 다섯째였던 전 여사가 1960년대 한국 여성으로서는 드물게 모자를 멋지게 쓰던 똑똑하고 멋진 여성이었으며, 세 자녀(클라라, 케네스, 섀런)의 소식을 들을 때마다 늘 깊은 자랑스러움을 표현했던 따뜻한 어머니였다고 기렸다.
동료와 평화 동지들의 증언… "행동하는 양심"
학계와 민간 외교 현장에서 박 교수와 함께했던 동지들의 생생한 증언도 이어졌다. 조지아대(UGA)에서 56년간 형제처럼 지낸 게리 버치(Gary Bertsch) 박사는 1970년 애틀랜타 정착 첫날 밤 길을 잃은 박 교수 가족을 맥도날드 경찰들이 에스코트해 주었던 일화를 소개해 미소를 자아냈다. 버치 박사는 Baldwin Hall 다락방에서 30년간 마주 보며 방을 썼던 추억을 나누며 "체구는 작지만 거대한 심장과 열정을 가진 사람"이라고 고인을 기렸다.
로이 크래프트(Roy Craft) 평화연구소 이사는 박한식 교수를 '단순한 지식 전달자'가 아닌 '존재 자체가 배움이었던 진정한 스승'으로 정의하며 고인을 기렸다. 위트가 빛나는 유머 감각을 지녔을 뿐만 아니라, 한 번 한 약속은 반드시 지켜내는 명예와 성실함을 지닌 '정말 좋은 사람'이었다고 말했다.
40년간 고인과 함께 북한을 오간 윤길상 목사는 박 교수를 상아탑에 갇히지 않고 현장에서 지식을 직접 실천(faith in assurance)한 '행동하는 양심'으로 정의했다. 특히 전성원 여사가 15년 이상 장기 투병할 때 "우리가 어떻게 만나 여기까지 왔는데 절대 보낼 수 없다"며 주변의 전문 기관 수용 권유를 거부하고 끝까지 직접 간병했던 박 교수의 눈물겨운 순애보를 증언해 객석을 숙연하게 만들었다.
44년간 동료이자 제자로 곁을 지킨 민수종 전 한국인권연구소장은 고인을 분노 대신 인내를, 소외 대신 포용을 실천한 동양적 전통의 '덕(Virtue)의 군자'로 칭송했다. 또한 1994년 1차 북핵 위기 당시 지미 카터 전 대통령의 방북을 클린턴 행정부에 제안하고 조율하여 한반도의 전쟁 위기를 막아낸 민간 외교의 거두였음을 다시 한번 확인시켰다.
현재 베이징에서 사역 중인 가톨릭 강주석 신부 역시 박 교수의 삶으로부터 깊은 영감을 받았음을 밝히며, 갈등의 부재를 넘어 인간 존엄에 기반한 참된 평화가 한반도에 실착되기를 기원하는 기도를 올렸다.
"지정 주차장을 내어준 스승"… 제자들이 기억하는 인간적 면모
제자들과 후학들이 기억하는 박 교수는 한없이 다정하고 세심한 멘토였다. 지도제자였던 권준택 교수는 박사 학위 논문 심사 당일, 극도로 긴장할 제자를 배려해 일부러 차를 집에 두고 출근함으로써 자신의 '교수 전용 주차 공간'을 비워주었던 박 교수의 따뜻한 일화를 공개했다.
제자들을 집에 불러 직접 치킨을 재워 요리해 주던 모습, 마이크를 잡고 감정을 다해 조용필의 '창밖의 여자'를 열창하던 소탈한 모습은 이력서(resume)가 결코 담아낼 수 없는 위대한 인간미였다고 회고했다.
2010년부터 고인을 부자 관계처럼 모셨던 장유선 교수 또한 특별한 기억을 소환했다. 장 박사는 수년간 매일 밤 11시에서 11시 30분 사이만 되면 박 교수가 전화를 걸어와 다정한 음성으로 "나 이제 자려고 전화했네"라며 일상적인 '취침 보고' 안부를 나누었던 다정한 면모를 전하며 고인을 깊이 그리워했다.
"평화는 안보가 아닌 조화와 발전"... 카터센터에 울려 퍼진 유산
2010년 박 교수에게 '간디-킹-이케다 평화상'을 수여했던 모어하우스대의 로렌스 카터(Lawrence Carter) 학장은 고인의 철학을 명쾌하게 정의했다.
카터 학장은 군사 동맹과 적을 규정해 타격하는 기존의 안보 패러다임은 끝났다며, 박 교수가 평생 외친 평화는 차이를 인정하고 포용하는 '조화(Harmony)'이며 다양성이 클수록 평화도 커진다는 점을 역설했다.
아울러 평생 장벽을 허물고 다리를 놓았던 박 교수의 추모식을 대화와 평화의 상징인 '지미 카터 센터'에서 개최하는 것은 매우 필연적이고 깊은 도덕적 용기의 상징이라고 의미를 부여했다.
사위 마틴 존스씨는 첫 만남 당시 박 교수가 딸에게 "저 마틴이라는 친구는 네 짝이 아니다"라며 반대했던 유쾌한 일화를 소개해 웃음을 안겼다. 동시에 장모인 전성원 여사 역시 아마존에서 늘 책을 주문해 읽고 연필로 빽빽하게 마진에 노트를 남기던 철저한 지식인이었음을 밝혔다.
가족 대표로 나선 큰딸 클라라 박씨는 "음악가로서 아버지가 말씀하셨던 '조화와 다양성의 평화'를 이제야 깊이 이해한다"며 평생 묵묵히 보이지 않는 곳에서 헌신을 다한 어머니 전성원 여사의 순수한 존재 자체가 곧 평화이자 사랑이었다고 고백했다.
이어 "인생의 마지막 10년 동안 아버지가 해외 출장을 내려놓고 투병하는 어머니 곁을 한순간도 떠나지 않으려 했던 모습을 통해 부모님의 인생이 아름답게 원을 그리며 마무리(Full Circle) 된 것에 깊은 치유와 감사를 느낀다"며 눈시울을 붉혔다.
현장에 참석한 이들은 고인이 좋아했던 'My Way'와 전성원 여사와 평생 즐겨 부르던 'Danny Boy'의 선율을 들으며, 고인이 평생에 걸쳐 뿌린 평화의 씨앗과 장벽을 허물고 다리를 놓는 역사적 과업에 대해 생각하는 시간을 가졌다.
현장 추모식의 전 과정은 유튜브 채널 'Open Forum'
을 통해 다시 시청할 수 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.