"WCP 충주공장, 한 해 발암물질 1천 톤 배출하는데 기본적인 안전수칙도 없어"

큰사진보기 ▲전국금속노동조합 대전충북지부와 WCP지회는 29일 고용노동부 충주지청 앞에서 기자회견을 열고, 이차전지 습식 분리막 제조기업인 WCP의 붕괴된 안전보건관리체계를 고발하며 사측의 산업안전보건법 위반 처벌과 고용노동부의 즉각적인 특별근로감독을 촉구했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲. 2024년 기준 WCP 충주공장은 매년 120톤의 디클로로메탄을 사용해 충주시 내 발암물질 배출 사업장 1위를 기록 중이며, 청주 오창공장까지 포함할 경우 연간 1천여 톤에 달해 충청북도 전체 발암물질 배출량의 53%를 차지한다. ⓒ 화학물질안전원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견 참가자들은 이날 ▲WCP의 안전보건방침 즉각 이행 ▲안전보건관리체계 확립 ▲고용노동부의 전면적인 특별근로감독 실시를 요구했다. 사측과 노동부가 현장의 붕괴된 안전을 계속 방치할 경우, 지역 시민사회와 연대해 끝까지 법적 책임을 묻고 투쟁하겠다며 기자회견을 마친 노조는 이후 고용노동부 충주지청에 사측의 산업안전보건법 위반 사항을 고발하고, 특별근로감독 요청을 위한 면담을 진행했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

글로벌 이차전지 시장을 선도한다는 화려한 수식어 뒤에는 1급 발암물질의 위협과 200도가 넘는 기계의 열기 속에 방치된 노동자들의 위태로운 하루가 있다. 7년 전, 유해물질 중독 사고가 있었지만 노동자들은 변한 게 없다고 말한다. "안전하게 일하고 살아서 퇴근하고 싶다"는 외침이 다시 한번 고용노동부 앞을 향했다.전국금속노동조합 대전충북지부와 WCP지회는 29일 고용노동부 충주지청 앞에서 기자회견을 열고, 이차전지 습식 분리막 제조기업인 WCP의 붕괴된 안전보건관리체계를 고발하며 사측의 산업안전보건법 위반 처벌과 고용노동부의 즉각적인 특별근로감독을 촉구했다.WCP는 글로벌 기업 더블유스코프(W-SCOPE)의 자회사로, 분리막 용매로 1급 발암물질인 '디클로로메탄'을 대량 사용하고 있다. 2024년 기준 WCP 충주공장은 매년 120톤의 디클로로메탄을 사용해 충주시 내 발암물질 배출 사업장 1위를 기록 중이며, 청주 오창공장까지 포함할 경우 연간 1천여 톤에 달해 충청북도 전체 발암물질 배출량의 53%를 차지한다. 디클로로메탄은 국제암연구소(IARC)가 지정한 1급 발암물질이자, 급성 사망까지 유발할 수 있어 고용노동부가 특별관리대상물질로 지정한 고위험 물질이다.지난 2019년 12월 WCP 오창공장에서는 이 물질에 중독된 노동자 1명이 목숨을 잃고 1명이 다치는 중대재해가 발생했다. 사고 직후 사측은 제막라인과 용매 이송 배관을 완전 밀폐형으로 전환하겠다고 공언했으나, 7년이 지난 지금도 지켜지지 않고 있다는 것이 노조의 주장이다.이날 현장 발언에 나선 제막 공정 김건영 조합원은 생산성에 밀려버린 위험천만한 현장을 생생하게 고발했다. 그는 "생산성을 맞춰야 된다는 이유로 200도가 넘는 고온의 수지가 나온 뒤 설비를 멈추지 않은 상태에서 청소하고 있다"라며 "저희가 원하는 것은 대단한 것이 아니다. 위험한 작업을 할 때 설비를 멈춰달라는 것"이라고 호소했다. 또한 기계가 돌아가는 상황에서 노동자가 설비 상·하부에 직접 들어가 청소하는 아찔한 현실과 턱없이 부족한 인력이 사고 위험을 가중시키고 있다고 지적했다.최성훈 WCP 지회장 역시 사측의 안전불감증을 강하게 비판했다. 최 지회장은 "노동부와 기후환경부의 감시가 없을 때면 제품 불량을 줄인다는 핑계로 밀폐설비의 덮개를 열어둔 채 작업을 강행하고 있다"면서 "1급 발암물질이 작업장 전체로 확산되는 위험천만한 상황"이라고 말했다.이어 "청소와 정비 작업 시 유해가스 농도 측정이라는 기본적인 안전수칙조차 지켜지지 않고 있다"면서 "노동조합이 문제를 제기하면 회사는 '어쩔 수 없다'라고 말한다. 그러나 노동자의 목숨 앞에서 '어쩔 수 없다'라는 말은 변명이 될 수 없다"라고 일갈했다.이날 기자회견에서는 이윤만을 쫓는 사측뿐만 아니라, 중대재해가 터져야만 움직이는 고용노동부의 '사후약방문'식 늑장 행정에 대한 분노도 쏟아졌다.임성우 금속노조 대전충북지부 사무국장은 "현장에서 안전 수칙이 지켜지지 않은 채 노동자들이 작업을 계속 이어가고 있고, 그것에 대해서 항의하는 노동조합의 의견에 회사는 계속 무성의한 입장만 반복하면서 안전 관리 체계를 무시하고 있는 상황"이라며 노동부가 선제적으로 감독에 나설 것과 노조의 정당한 안전 감시 활동 보장할 것을 촉구했다.김민우 민주노총 충북지역본부 수석부본부장 또한 "노동자의 생명과 안전보다 기업의 이윤을 우선시하는 경향이 어떤 결과를 낳았는지 지금까지 반복되어 온 산업재해의 역사가 분명히 증명하고 있다"라며 노동부의 철저한 예방과 실질적인 감독을 요구했다.기자회견 참가자들은 이날 ▲WCP의 안전보건방침 즉각 이행 ▲안전보건관리체계 확립 ▲고용노동부의 전면적인 특별근로감독 실시를 요구했다. 사측과 노동부가 현장의 붕괴된 안전을 계속 방치할 경우, 지역 시민사회와 연대해 끝까지 법적 책임을 묻고 투쟁하겠다며 기자회견을 마친 노조는 이후 고용노동부 충주지청에 사측의 산업안전보건법 위반 사항을 고발하고, 특별근로감독 요청을 위한 면담을 진행했다.