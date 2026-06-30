노을 아래 황금빛 유혹, '제5회 하솔마을 해바라기축제' 개최

큰사진보기 ▲‘제5회 하솔마을 해바라기축제’가 7월 4일부터 5일까지 하솔마을 해바라기 정원 일원에서 열린다. ⓒ 하솔마을 관련사진보기

큰사진보기 ▲아름다운 낙조와 어우러지는 ‘노을 포인트’가 일품인 하솔마을 전경. ⓒ 정상권 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

햇살이 뜨거워지면 화려한 황금빛 물결과 함께 활기가 넘쳐나는 마을이 있다. 서산시 성연면 예덕2리, 일명 '하솔마을'이 그 주인공이다.이 마을 해바라기 정원 일원에서 오는 7월 4일부터 5일까지 '제5회 하솔마을 해바라기축제'가 열린다.지금은 매년 수많은 관광객의 발길이 이어지는 명소로 거듭났지만, 하솔마을이 처음부터 이처럼 활기찼던 것은 아니다. 여느 농촌 마을과 마찬가지로 하솔마을 역시 인구 감소와 급격한 고령화라는 농촌 특유의 소멸 위기를 피해 갈 수 없었다. 마을의 생기가 점차 흐려지던 유래 없는 쇠락의 길목에서, 주민들은 주저앉는 대신 역발상을 선택했다.유병돈 이장을 중심으로 뜻을 모은 주민들은 5년 전부터 마을 곳곳에 해바라기를 심고 정성껏 가꾸기 시작했다. 거창한 목적보다는 "우리만 보기에는 너무 아깝다"는 소박하고 이웃 사랑 넘치는 마음이 시초였다. 주민들이 십시일반 힘을 모으고 정성을 다해 일구어낸 작은 꽃밭은 점차 소문을 타기 시작했고, 마침내 서산시를 대표하는 주민 주도형 축제로 자리 잡았다.올해로 5회째를 맞이한 이번 축제는 주민들이 직접 기획하고 참여한 만큼 화려함보다는 따뜻하고 정겨운 프로그램들로 가득 채워졌다. 축제의 서막을 알리는 개막식은 7월 4일 오후 4시에 개최된다. 축제 동안 방문객들은 아름다운 해바라기 꽃길을 걸으며 일상의 피로를 씻어내는 '해바라기 힐링 코스'를 만끽할 수 있다.또한, 흥겨운 우리 가락을 전하는 풍물놀이 공연과 낭만적인 색소폰 연주가 축제장에 울려 퍼질 예정이다. 특히 주목할 만한 프로그램은 다채로운 의상과 소품을 활용해 인생 사진을 남길 수 있는 '해바라기 무료 사진 체험'이다.정주은 청춘작가의 전문적인 촬영을 통해 하솔마을에서의 아름다운 추억을 무료로 선물 받을 수 있어 매년 인기만점이다. 이외에도 하솔 해바라기 사진전, 루시모델 아카데미가 선보이는 미니 패션쇼, 그리고 청정 서산의 신선함을 가득 담은 지역농산물 판매장터까지 다채롭게 마련되어 오감을 만족시킬 예정이다.하솔마을 해바라기축제는 특히 아름다운 낙조와 어우러지는 '노을 포인트'가 일품으로 소문나면서 전국의 사진작가들 사이에서는 '출사 성지'로 명성이 자자하다.하솔마을 유병돈 이장은 "주민들이 온 마음을 모아 1년 동안 정성껏 가꾼 해바라기 정원에서 많은 분들이 위로와 행복을 얻어 가시길 바란다"며 "소박하지만 따뜻한 정이 넘치는 하솔마을에서 올여름 가장 아름다운 추억을 만들어 보시라"고 초대의 말을 전했다.