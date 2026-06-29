"절반의 공백 채우다"... 청주 현대사 다룬 최초의 책 나왔다

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한국 현대사의 격랑 속에서 청주 지역의 표정을 보여주는 <청주 기억여행>(저자 박만순, 도서출판 고두미)이 출간됐다.<청주 기억여행>은 24년째 6.25 때 학살된 이들의 진상규명과 명예회복을 위해 활동하고 있는 저자가 집필한 본격 청주 현대사이다. 주한미군 정보(G-2) 보고서, 1946년 청주지방법원 검사국이 조사한 문서, 1950년 청주시 인민위원회가 생산한 문서 등 자료와 전직 경찰·우익단체 구성원·보도연맹원 들의 증언을 토대로 역사를 생생하게 복원했다.모두 9장으로 구성된 <청주 기억여행>은 해방 직후부터 1960년 4.19 혁명까지 다양한 사건과 인물을 다루었다. 청주형무소 문을 열고 나서는 독립투사들의 형형한 눈빛과 그들을 향해 환호하는 시민들, 지식인·기독교인·친일파·유력자가 뒤섞여 정치적 우위를 선점하려는 투쟁, 한반도를 둘러싼 국제정세에 따라 요동치는 좌우 대립, 6.25 발발과 함께 벌어진 민간인 학살, 극단의 시대에 균열을 낸 4.19 혁명과 민주화 열망 등 민중들의 삶에 지대한 영향을 미친 사건들이 파노라마처럼 펼쳐진다.특히 인민위원회의 토지개혁 등 인공 시절의 행정 활동을 다룬 부분은 어떤 공식 기록물에서도 볼 수 없었던 희귀한 자료라서 주목된다.<청주 기억여행>은 저자의 민간인 학살 진상규명 활동, 이른바 '기억전쟁'의 연장선상에 놓여 있다. 민간인 학살 사건을 온전히 이해하기 위해서는 현대사를 제대로 알아야겠다는 생각이 들었는데, 민간단체나 개인이 출간한 야사(野史)·회고록 들은 절반의 진실만 말해주는 한계에 아쉬움을 느꼈고, 그 갈증이 절반의 공백을 공식적인 자료와 구체적인 증언으로 채우는 작업을 하도록 이끌었다. 저자가 "청주 현대사를 본격적으로 다룬 최초의 책"이라고 자부하는 이유다.박만순 충북역사문화연대 대표는 "자료를 찾고 해석하고 서술하는 작업이 쉽진 않았지만 퍼즐을 맞추듯 현대사의 면면을 복원하는 일이 즐거웠다"며 "귀한 자료를 아낌없이 제공해준 분들과 함께 우리 지역의 역사를 다시 쓰게 된 것 같다"고 의미를 부여했다. 아울러 "이 책이 불행한 역사를 기억하고 재해석함으로써 극단의 시대를 완전히 끝내는 데 기여했으면 좋겠다"고 바람을 피력했다.24년째 6·25 때 학살된 이들의 진상규명과 명예회복을 위해 활동하고 있다. 충북 도내 2000개 마을을 방문해 실태조사를 했고, 전국 여러 곳을 다니며 구술을 수집하고 있다. 국가폭력과 충북 현대사 연구에 발품을 팔고 있다.저서로 <기억전쟁>과 <골령골의 기억전쟁> <박만순의 기억전쟁 1~4> <정진동 평전>이 있다. 현재 '충북역사문화연대'와 '사단법인 함께사는우리' 대표를 맡고 있다.