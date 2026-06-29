왜 우리는 해마다 차별철폐대행진을 할까

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다. 글쓴이는 민주노총충북본부 수석부본부장입니다.

2026년 충북차별철폐대행진은 특수고용 플랫폼 노동자의 권리 보장, 원청교섭 실현, 이주노동자와 돌봄노동자에 대한 차별 철폐 등 노동 현장의 불평등을 바꾸자는 요구를 담고 시작됐다.일주일 동안 기자회견과 선전전, 집담회, 차별철폐대행진, 민주노총 최저임금 결의대회까지 이어지는 일정을 소화하며 거리에서 수많은 사람을 만났다.그 과정에서 우리 사회가 노동과 차별을 바라보는 다양한 시선도 함께 마주했다. 누군가는 응원을 보내주었고, 누군가는 불편한 시선을 보였다.한 사업자는 자신이 월매출 3억 원을 번다며 "왜 자꾸 최저임금을 올리려고 하느냐, 최저임금 인상이 사업을 어렵게 만든다"고 전화를 걸어 항의하기도 했다.하지만 정말 최저임금 인상이 사업을 유지할 수 없을 만큼 감당하기 어려운 수준이었다면, 최저임금 인상을 반대하는 사람들 역시 거리로 나와 목소리를 냈을 것이다. 그러나 내가 기억하는 한, 최저임금 대폭 인상을 반대하는 집회는 본 적이 없다.반대로 우리는 해마다 거리에서 최저임금 대폭 인상과 적용 대상 확대를 요구하며, 모든 노동자가 최소한의 삶을 보장받을 수 있도록 외쳐 왔다. 그만큼 최저임금의 대폭 인상은 절실하다. 그렇다고 거리에서 만난 것이 항의만은 아니었다.행진을 이어가는 동안 "정말 중요한 일을 대신 해 주셔서 고맙습니다."라고 인사를 건네기도 하고, 지나가던 어떤 이들은 "저분들이 최저임금을 올려 달라고 활동하는 분들이구나"라고 이야기하는 모습을 보기도 했다.짧은 한마디였지만 우리가 왜 거리에서 걷고 있는지, 왜 매년 차별철폐대행진을 이어가는지 다시 확인하게 되는 순간이었다.주간의 마지막 일정이었던 27일 토요일, 서울 안국역에서는 30도를 웃도는 무더위 속에서도 민주노총 최저임금 결의대회가 열렸다.그날 가장 마음에 남았던 것은 이제 막 사회에 첫발을 내디딘 청년 노동자의 발언이었다. 대학을 졸업한 뒤 취업을 준비하며 카셰어링 탁송노동을 하고 있다는 그는 "밤을 새워 일해도 교통비와 세금을 빼면 손에 남는 돈이 6만 원도 되지 않는다"고 말했다.위험한 과속과 난폭 운전으로 내몰리고, 고객과 관리인의 부당한 대우를 받으면서도 "요즘 같은 시대에는 양질의 아르바이트나 인턴 자리조차 구하기 어렵다"며 자신의 현실을 담담하게 전했다.그의 이야기를 들으며 많은 생각이 들었다. 우리 곁에는 이름만 다를 뿐 같은 고민과 같은 불안을 안고 하루하루를 버텨내는 노동자들이 너무나 많다.그래서 그의 이야기는 한 청년만의 사연이 아니라 오늘을 살아가는 노동자들의 현실이었고, 우리가 거리에서 최저임금 인상과 차별 철폐를 외칠 수밖에 없는 이유이기도 하다.이날 현장을 가득 채운 것은 단지 뜨거운 햇볕만이 아니었다. 차별 없는 세상을 향한 노동자들의 연대와 의지가 그 어느 때보다 뜨겁게 현장을 채우고 있었다.결국 차별 없는 일터가 안전한 일터다. 최저임금과 생활임금은 노동자의 생계와 존엄을 지키는 최소한의 기준이며, 누구나 차별 없이 지역에서 인간다운 삶을 살아갈 수 있도록 하는 사회의 기본적인 책임이다. 이를 위해서는 고용 형태와 계약 방식이 다르다는 이유로 노동자를 구분하고 차별하는 제도부터 바뀌어야 한다.무엇보다 근로기준법은 모든 노동자에게 차별 없이 적용되어야 하며, 특수고용 플랫폼 노동자와 초단시간 노동자, 5인 미만 사업장 노동자, 이주노동자도 예외가 되어서는 안 된다. 누구는 보호하고 누구는 배제하는 예외가 계속되는 한 차별은 사라질 수 없고, 안전한 일터 역시 만들어질 수 없다.원청 교섭 역시 원청과 하청이라는 이유로 발생하는 차별을 해소하는 중요한 출발점이다. 노동조건을 결정하는 원청이 책임 있게 교섭에 나설 때 노동조건은 개선되고 안전도 확보될 수 있다. 공공부문부터 모범 사용자로서 이러한 변화를 만들어 갈 때 민간으로도 책임 있는 교섭 문화가 확산될 수 있다.평등은 특별한 혜택이 아니다. 누구나 차별 없이 존엄을 인정받고 안전하게 일할 수 있도록 하는 우리 사회의 가장 기본적인 원칙이다. 혐오와 차별은 노동자를 갈라놓지만, 평등은 노동자를 보호한다. 차별은 위험을 만들지만, 평등은 안전을 만든다.충북차별철폐대행진 주간은 끝났지만, 우리의 활동은 여기서 멈추지 않는다. 차별철폐대행진은 일주일 동안의 행사로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶과 노동 현장에서 매일 이어져야 할 실천이다.우리는 다시 일상으로 돌아가 차별의 현실을 알리고, 더 많은 연대를 만들며 평등의 가치를 함께 키워갈 것이다.2027년 충북차별철폐대행진에는 올해보다 더 많은 이들과 함께하기를 기대한다. 차별은 개인의 문제가 아니라 우리 사회 모두가 함께 해결해야 할 과제이며, 한 사람의 참여가 또 다른 연대를 만들고 그 연대가 결국 세상을 바꾼다.내 동료를 위해, 내 친구를 위해, 내 가족을 위해, 그리고 거리에서 스쳐 지나가는 이름도 모르는 누군가를 위해 충북차별철폐대행진은 앞으로도 계속될 것이다.