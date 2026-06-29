마을식당에 '행복슈퍼' 까지... 농어촌기본소득, 옥천을 바꾼다

큰사진보기 ▲29일 옥천군은 관내 청산농협과 협력해 농촌 지역의 식품 사막화 문제를 해소하고 농어촌 기본소득과 연계한 '찾아가는 행복슈퍼' 사업을 정식 운영한다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲농어촌기본소득 시범사업을 진행하고 있는 옥천군(군수 황규철, 더불어민주당) 관내 면단위 지역에 변화의 바람이 불고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

농어촌기본소득 시범사업을 진행하고 있는 옥천군(군수 황규철, 더불어민주당) 관내 면단위 지역에 변화의 바람이 불고 있다.식당이 사라졌던 면단위 지역에 식당이 생기고, 생필품을 구매할수 있는 장터가 생겼다.농어촌기본소득이 시행되기 전에는 상상도 못했던 일이다.29일 옥천군은 관내 청산농협과 협력해 농촌 지역의 식품 사막화 문제를 해소하고 농어촌 기본소득과 연계한 '찾아가는 행복슈퍼' 사업을 정식 운영한다고 밝혔다.'찾아가는 행복슈퍼'는 교통이 불편하거나 대형마트 등 유통시설 접근이 어려운 마을 주민들을 위해 식료품과 생필품을 직접 판매하는 이동형 슈퍼마켓이다.안남·안내·청성·청산면 63개 마을을 대상으로 월요일부터 금요일까지 매주 5일간 운형한다. 모든 마을에 2주에 한 차례씩 순회 방문한다.이번 사업으로 주민들은 가까운 곳에서 필요한 물품을 편리하게 구매할 수 있어 생활 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.그동안 면단위 지역주민들은 작은 생필품을 구매하려 해도 옥천읍으로 나와야 했다.상청리는 옥천읍에 속하지만 시내에 떨어진 외진 공간이었다. 어르신들은 버스를 타야 읍내에 나가 장을 볼 수 있었다. 물론 한 끼 식사를 해결 할 수 있는 식당조차 없었다.농어촌 기본소득이 시행되면 변화가 일었다.지난 5월 30일, 이 마을 주민이 시어머니가 운영하던 구멍가게 자리에 '용암 식당'을 열었다. 메뉴는 금강에서 직접 잡은 올갱이로 끓인 국밥과 칼국수다.식당을 창업한 주민 A씨는 "기본소득 지급 이후 '한번 해보라'라며 주민들이 응원을 보냈다"며 "농번기면 식사 한 끼 제대로 챙기기 어려운 주민들과 식당 하나 없는 마을 현실을 보며 창업을 결심했다"고 밝혔다.비슷한 시기 옥천군 청성면 주민자치회 등은 기본소득을 지역 안에서 소비하려는 뜻으로 협동조합을 만들었다.협동조합을 통해 사과·토마토 등 농산물, 달걀·생선·만두 등 식료품과 생활필수품을 파는 팝업 장터(벼룩시장)를 열었다.옥천군의 변화가 의미 있는 것은, 농어촌 기본소득 시행초기 나타난 문제에 대해 주민들의 창의를 바탕으로 하나 하나 해결하는 방식으로 진화하고 있다는 것이다.옥천군은 지난 2월과 3월 동안 세 차례에 걸쳐 기본소득 지원금 204억 4400만 원을 주민 4만 5000여 명에게 지급했다.이 중 166억 1000만 원이 이달 20일까지 사용됐다. 권역별로는 옥천읍에 지급된 122억 3500만 원 중 106억 9000만 원(87.4%)이 사용됐다. 8개 면은 82억 900만 원 중 59억 2000만 원이 소비되어 72.1%의 사용률을 보였다.읍·면별 사용지역 현황은 옥천읍이 113억 9400만 원(68.6%)으로 가장 높은 것으로 나타났다. 그다음은 이원면 14억 5100만 원(8.7%), 청산면 12억 3700만 원(7.4%) 순이다.사용 금액이 가장 낮은 곳은 청성면 1억 400만 원(0.6%)이다.수치에서 보여지듯이 옥천읍을 제외한 면단위 지역은 돈이 있어도 쓸 곳이 없다는 지적이 많았다.이런 문제점을 발견한 옥천군과 주민들은 마을에 식당을 만들고, 시장을 만드는 방식으로 대응하고 있는 셈이다.농어촌 기본소득이 면단위 마을에, 식당과 슈퍼를 만들며 삶의 질 향상과새로운 경제순환구조를 만드는 방향으로 한 걸음, 한걸음 진화하고 있다.