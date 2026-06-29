삼전닉스, 광주·전남에 800조 반도체 메모리 팹 4기 구축

삼성전자와 SK하이닉스가 전남광주통합특별시에 800조 원을 투자해 반도체 메모리 팹 4기를 구축한다.
김정관 산업통상부 장관은 29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이 같은 내용의 메모리 반도체 투자 계획을 발표했다.
정부는 서남권을 한국형 인공지능(AI) 산업혁명과 지역경제 성장 1호 모델로, 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성한다.
전남광주통합특별시에는 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조 원을 투자해 각각 2기씩, 메모리 팹 4기를 구축한다.
기업들의 신규 팹 부지 수요에 대응하기 위해 인프라, 정주 여건, 인력 등을 종합적으로 고려한 결정이라고 김 장관은 설명했다.
정부가 전력·용수 등 인프라를 공급하고, 기업과 협력해 인허가부터 건축까지 최대한 시간을 단축해 생산 능력을 신속하게 확충할 방침이다.
전남광주통합특별시에는 AI 데이터센터도 들어설 것으로 보인다.
SK하이닉스가 울산(1GW) 외에 호남권·중부권·대구경북권·강원권(각 1GW) 별로 추가 입지를 검토하고 있다.
오는 2023년까지 10GW를 추가해 15GW까지 확장한다.
정부가 전력, 부지, 인허가 등을 신속하게 지원하고 민간이 AI 데이터센터 구축·운영, 글로벌 투자 유치 등을 맡는다.
반도체 인력양성은 GIST(지스트·광주과학기술원)와 전남대학교 등 거점 국립대학교가 담당한다.
GIST는 글로벌 교육 프로그램(Arm School Program)의 공식 파트너로 선정돼, 'GIST-Arm School 반도체 설계 교육 프로그램'을 본격적으로 운영한다.
내년에는 남부권 연합 공대 인력양성 사업까지 새롭게 추진, GPU 및 MLOps 엔지니어 ▲장비 개발·유지보수 엔지니어 등 반도체 인력 10만 명을 양성한다.
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