믿을 수밖에 없었던, 소백산에서 처음 만난 사람의 말

큰사진보기 ▲소백산 운해홀딱 반한 구름 바다 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲어의곡 탐방로 입구새벽 5시 동 튼 등산로 ⓒ 박서진 관련사진보기

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"아가씨 혼자 산에 오면 위험해요. 잘 따라오세요."

큰사진보기 ▲돌계단하나! 둘! 셋 ... 숫자세기 하다 보면 어느새 도착 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲전나무군락지빽빽한 나무 사이 사이 비집고 들어오는 바람과 빛 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲확 트인 능선시원한 바람 맛집 ⓒ 박서진 관련사진보기

"조금 더 올라가면 운해 보실 수 있겠어요."

큰사진보기 ▲그림 같은 집산 언덕 커다란 액자 ⓒ 박서진 관련사진보기

'조금 더 일찍 왔으면 더 웅장한 운해를 볼 수 있었을 텐데…'

"지금도 충분 하단다."

큰사진보기 ▲짝꿍향기 따라 찾아 온 나비 ⓒ 박서진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns에도 실립니다.

유명 관상가가 관악산을 '개운명당'이라 이야기했다는 말에 많은 사람들이 그 곳을 찾는다고 한다. 기운 좋은 곳이라는 말에 나 역시 귀가 솔깃했다. 하지만 단양에서 서울까지의 거리는 마음 속 생각으로만 머물게 했다. 돌이켜보면 늘 마음은 앞서는데 몸은 쉽게 움직이지 않았다. 코앞에 있는 소백산도 벼르고 벼르다 찾는 나였으니 말이다. 그렇게 지난 일요일 새벽, 태산 같은 몸을 일으켜 소백산으로 향했다.소백산은 1987년 18번째 국립공원으로 지정되었으며, 지리산, 설악산, 오대산에 이어 국립공원중 네 번째로 넓은 산이다. 해발 1439.5m 비로봉을 중심으로 국망봉, 연화봉, 도솔봉 등이 이어지는 웅장한 산줄기를 품고 있다. 이번 산행은 어의곡을 들머리로 비로봉까지 오르는 코스다.새벽 5시, 쌀쌀한 기운에 바람막이 지퍼를 목 끝까지 올렸다. 이미 만석이 된 주차장에서는 마을 어르신께서 등산객들의 차량을 안내하고 계셨다. 삼삼오오 짝 지은 등산객들 사이에 나도 자연스럽게 섞여 산길에 올랐다. 소백산에는 새로운 데크 길이 생겨 있었다. 하지만 나는 흙 길의 촉감이 좋아 데크 옆 가장자리 흙을 밟으며 천천히 걸었다.짙은 녹음은 바라보기만 해도 미소가 지어졌다. 조용한 숲 속 산새 소리에 등산객들의 발걸음이 더해져 하나의 음악처럼 어우러졌다. 건장한 아들과 함께 온 노부부는 혼자 산에 오른 내가 걱정되는 듯 일행이 있는지 물으셨다.오십 줄 아줌마를 아가씨라 불러주는 마음에 괜히 기분이 좋아져 콧노래가 나왔다. 산에서는 작은 말 한마디도 따뜻한 힘이 된다. 어의곡에서 비로봉까지는 왕복 약 10.6km, 4~5시간 정도 소요된다. 새밭 공용 주차장을 이용할 수 있으며 무료이고, 정상까지 가는 구간에는 별도의 화장실이 없어 미리 준비하는 것이 좋다.크고 작은 돌이 이어진 울퉁불퉁한 길에서는 넘어지지 않도록 천천히 발을 내디뎠다. 걸음을 늦추니 보이는 것들이 많아졌다. 작은 들꽃은 조용히 피어 있었고, 활짝 펼친 고사리는 마치 공작새 처럼 푸른 자태를 뽐냈다. 울창한 숲 때문인지 바위마다 내려앉은 푸릇한 이끼는 자연이 입혀준 옷처럼 아름다웠다.숨이 찰 때마다 잠시 멈춰 고개를 들었다. 나무 사이로 펼쳐지는 초록빛 풍경은 금세 지친 몸에 힘을 채워주었다. 앞서가던 사람들도, 뒤따르던 사람들도 어느 순간 각자의 속도로 흩어졌다. 인기척 없는 숲 속에서 들리는 것은 오롯이 나의 숨소리 뿐이었다. 불안정하게 흔들리는 숨을 의식하며 천천히, 깊게 내쉬었다. 이 순간의 숨소리가 마치 어린 시절 엄마 몰래 먹던 사탕처럼 달게 느껴졌다.높은 계단을 지나자 넓은 평상이 나타났다. 남은 거리 2.1km! 에너지바로 부족한 힘을 채우고 한참을 쉬었다. 여러 팀을 먼저 보내고 다시 배낭을 고쳐 메었다. 이제부터는 계단의 연속이었다. 하지만 서두르지 않고 쉬어가며 오르니 오히려 체력은 오래 유지됐다.빽빽한 전나무 사이로 스며드는 바람이 땀을 식혀주었다. 두꺼운 등산화 아래로 느껴지는 흙 길의 감촉도 좋았다. 어느 순간 힘듦은 사라지고 발걸음은 가벼워졌다. 고요했던 전나무 숲이 어느새 나만의 작은 무대가 되어 있었다.비로봉까지 1.6km! 이제부터는 시야가 활짝 열리는 능선길이다. 파란 하늘 아래 초록 바람이 넘실거리며 어깨 춤을 추는 듯했다. 하산하는 등산객 한 분이 말했다.그 말에 느긋했던 걸음이 조금 빨라졌다. 산에서는 처음 만난 사람의 말도 믿게 된다. 서로의 힘겨움을 충분히 알기에 가능한 일 것이다. 정상 가까이에 다다르자 바람은 더욱 거세졌다. 모자가 날아가 잃어버릴 뻔했지만 아깝지 않았다. 등 줄기를 타고 흐르던 땀은 어느새 차가운 바람 속에 사라졌다.비로봉 정상석 뒤로 펼쳐진 구름 바다는 꿈인지 현실인지 모를 만큼 신비로웠다. 휴대폰 카메라를 높이 들어 하늘을 담았다. 같은 하늘인데도 바라보는 사람마다 다른 모습으로 남을 것 같았다.잠시 욕심이 올라왔다.하지만 마음 한편에서 조용한 목소리가 들리는 듯했다.가장 좋은 기운이 머무는 곳은 어쩌면 멀리 있는 명당이 아니라, 내가 기꺼이 걸어 올라간 그 자리일지도 모르겠다.