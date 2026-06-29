용인 반도체단지 '지방 이전 논란' 일단락... 수도권 배제 조항 삭제

큰사진보기 ▲용인 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지가 들어설 처인구 이동 남사읍 일대 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지를 지방으로 옮기는 것 아니냐는 '지방 이전 논란'이 일단락됐다.지난 25일 입법예고된 반도체특별법 시행령안에 '수도권 배제 조항'이 빠진 것으로 확인됐다. 또 김용범 청와대 정책실장이 "용인을 옮기는 것이 아니라 지방에 제2클러스터를 새로 짓는 것"이라고 못 박았기 때문이다. 이에 대해 추미애 경기도지사 당선인 측은 조항 삭제를 환영했다.산업통상부는 25일 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법 시행령안'을 입법예고했다. 시행령안에는 반도체클러스터 지정에서 수도권을 배제하는 조항은 담기지 않았다.입법예고에 앞서 이상일 시장은 "수도권 배제 조항 삭제는 나라 경제의 중추인 반도체 산업의 미래를 위해 당연한 일"이라며 "그간 쓸데없는 조항으로 국민의 우려를 불러일으킨 정부는 성찰하기 바란다"고 밝혔다. 이 시장은 해당 조항에 대해 "용인 등 경기남부 도시의 반도체 투자를 막는 망국적 조항"으로 규정하고 즉각 폐기를 정부에 요구해 왔다.이언주 국회의원(용인시정·더불어민주당)도 26일 페이스북과 보도자료를 통해 시행령 정비로 제도적 불확실성이 해소됐다며 "국가 경쟁력과 지역균형발전은 상충하는 가치가 아니라 함께 달성해야 할 목표"라고 평가했다. 이 의원실은 국회 대정부 질문과 산업통상부 장·차관 면담, 대통령실 공동 건의서 전달, 기자회견 등을 통해 용인 반도체클러스터 원안 추진을 요구해 왔다.김용범 청와대 정책실장은 24일 서울 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 삼성전자·SK하이닉스의 호남·충청권 투자 확대와 관련해 "용인에 짓기로 한 것을 짓지 않고 지방으로 간다는 차원은 절대 아니다"라고 선을 그었다. 용인 등 수도권에 있는 것을 옮기는 게 아니라 지방에 제2클러스터를 조성한다는 의미다.김 실장은 반도체 수요 폭증으로 2044~2048년까지 예고됐던 수도권 클러스터 완공을 2034~2035년으로 앞당겨야 하며, 2035년 이후엔 수도권에는 추가 부지는 물론 전력·용수가 없다고 진단했다.경기도 차원의 환영도 나왔다. 추미애 경기도지사 당선인의 공정·혁신·포용 경기준비위원회 반도체초격차전략특별위원회는 25일 낸 보도자료에서 클러스터 지정 요건의 '수도권 외 지역일 것' 삭제를 환영하고, 추미애 당선인의 'K-반도체 완성형 생태계' 공약을 추진할 법적 여건이 마련됐다고 평가했다.반도체특위는 수도권의 기존 반도체 집적지역을 곧바로 특별법상 클러스터로 지정하고, 새 클러스터는 비수도권에 조성하는 이른바 '투 트랙 전략'을 제안했다. 초격차 유지와 국가균형발전을 동시에 달성하자는 구상이다. 특위는 "지금의 반도체 슈퍼사이클이 오히려 독이 될 수 있다"며 HBM 호황 이후를 대비해 온디바이스 인공지능(AI) 반도체와 시스템반도체로 무게중심을 옮겨야 한다고 강조했다.위원회는 전력·용수 인프라와 정주 시설 지원으로 경기도 반도체 클러스터를 완성하고, HBM 초격차를 유지하며 차세대 메모리·첨단 패키징 경쟁력을 강화하며, 팹리스를 육성해 인공지능·시스템반도체로 생태계를 다변화하겠다는 목표도 제시했다.이 같은 비수도권 신설 구상에 이상일 시장은 조건을 달아 호응했다. 이 시장은 "용인 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방의 신규 투자에 반대할 이유가 없다"면서도 "삼성전자와 SK하이닉스의 비수도권 신규 투자가 발표되면 용인 국가산단을 흔드는 일이 더는 생기지 않도록 대통령과 정부가 입장을 내야 한다"고 요구했다.수도권 배제가 시행령에 빠졌어도 '비수도권 우대' 기조가 시행령에 담겼다. 시행령안은 클러스터 지정과 입주기업 지원, 인력양성기관 지정 등에서 수도권 외 지역을 우대하도록 규정했다.논란의 불씨는 완전히 꺼지지 않았다. 국무총리 소속 사회대개혁위원회는 22일 "반도체 산업 정책에 공론의 장이 마련돼야 한다"는 입장을 내고 국회·정부·기업·전문가·시민사회가 참여하는 토론회 등을 제안했다.이에 이상일 시장은 보도자료를 내고 "이미 국책사업으로 진행 중인 용인 국가산단을 공론화 명분으로 시민사회 논쟁의 장으로 끌어들여 흔들려는 의도"라고 비판했다. 이 시장은 "반도체 산업은 정치가 아니라 산업 논리로 움직여야 한다"며 "미국·대만 등 반도체 선도국 가운데 기업의 투자 결정에 시민사회가 끼어들어 공론화한 사례가 있는지 제시하라"고 개혁위에 요구했다. 이 시장은 개혁위가 지난 2월 열려던 광장시민 토론회와 부산 토론회를 언급하며 용인 국가산단 흔들기를 시도했다고도 주장했다.한편 이상일 시장은 24일 "삼성전자가 국가산단에 계획대로 팹 6기를 세우겠다는 의지를 분명히 했다"고 밝혔다. 이 시장은 "그동안 용인 국가산단의 삼성전자 팹 일부를 호남으로 이전시키자는 등 흔들기를 계속해 온 데 대해 용인시민들이 시장과 함께 강력하게 대처해 온 것을 삼성전자 측도 잘 알고 있다"며 "용인시민들을 실망시키는 일은 일어나지 않을 것임을 삼성전자 측은 명확히 밝혔다"고 밝혔다.용인시는 정부에 부지 조성과 2단계 전력공급 계획 실행을 서두르라고 주문하고 있어 용인 반도체 국가산단 조성에 속도가 붙을지 관심이 쏠리고 있다.