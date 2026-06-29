"추미애, 요양보호사 처우개선 복지 증진 나서야"

큰사진보기 ▲- 전국요양보호사협회 경기지부, 요양보호사 처우개선 촉구 기자회견 ⓒ 전국요양보호사협회 경기지부 안양지회 관련사진보기

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전국요양보호사협회 경기지부(아래 경기지부)가 29일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 추미애 경기도지사 당선인에게 요양보호사 처우개선과 복지 증진 등을 요구했다. 요양보호사의 전문성 향상을 위한 세부 시행 계획 수립도 요구했다.기자회견에 박옥분 경기도의원(수원)도 함께했다. 박 의원은 "경기도가 앞장서서 요양보호사님들의 노고와 헌신에 보답할 수 있도록 처우개선에 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.기자회견 직후 <오마이뉴스>와 한 통화에서는 "우리 사회 필수 노동자임에도 처우가 열악하다"며 "이제 여성 도지사가 탄생했으니, 돌봄 문제를 세밀하게 봤으면 좋겠다"는 바람을 전했다.경기지부는 기자회견문을 통해 "수많은 요양보호사들이 열악한 노동환경 속에서도 묵묵히 어르신을 돌보고 있지만, 이에 대한 경기도의 정책적 관심과 실질적인 지원은 턱없이 부족한 상황"이라고 설명했다.이어 "추미애 당선자의 공공요양원확대 정책을 두 손 들어 환영한다"며 "공공요양기관비율 0.3%라는 부끄러운 경기도에서 하루빨리 벗어나도록 강력하게 추진해 달라"고 요구했다.하지만 "요양보호사를 비롯한 돌봄종사자들에 대한 공약은 찾을 수 없어 안타깝다"며 "이와 관련해 도지사 선거과정에서 요양보호사들의 정책제안을 한 바 있다"라고 밝히며 정책 설명을 덧붙였다.경기지부가 제안한 정책은 요양보호사 처우개선비 지급(복지포인트 포함)과 예방접종 지원 확대, 유급병가 지원 및 대체인력 지원, 장기요양요원지원센터 운영 내실화, 사회적 인식개선 등이다.사회적 인식 개선과 관련해 경기지부는 "요양보호사에 대한 인식이 과거 '아줌마'에서 '요양보호사'로 전환되고 있지만, 여전히 요양보호사를 낮게 보는 경향이 있다"며 "인식 개선은 단순히 요양보호사 일자리의 안전성을 확보하는 것이 아니라 우리 사회에 돌봄에 대한 사회적 가치를 높이는 것과 연결되어 있다"라고 그 필요성을 강조했다.