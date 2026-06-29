종합특검, 관저 앞 '윤석열 인간방패' 국힘 의원들 추가 입건

큰사진보기 ▲국민의힘 나경원, 김기현 의원 등이 지난해 1월 6일 오후 서울 용산구 한남동 대통령 관저 정문앞에서 ‘내란수괴’ 혐의를 받는 윤석열 당시 대통령에 대한 공수처의 체포영장 집행을 막기 위해 대기한 뒤 기자회견을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 1월 6일 오전 윤석열 당시 대통령 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 대통령 관저 앞에 온 국민의힘 김기현 의원을 비롯한 30여명 의원들이 취재진 앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲홍장원 전 국가정보원 1차장이 지난달 22일 '계엄 정당화 메시지 전달' 의혹과 관련해 피의자 신분으로 조사를 받기위해 과천 권창영 2차 종합 특별검사팀으로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 26일 오후 서울 용산구 서울역 대합실에서 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨의 매관매직 의혹 사건 1심 선고공판이 생중계되고 있다. 이날 재판부는 김씨에게 징역 7년을 선고했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

종합특검(특별검사 권창영)이 이른바 '윤석열 체포방해' 사건에 가담한 의혹을 받는 국민의힘 의원들을 연달아 추가 입건했다. 나경원 의원에 이어 김기현·권영진·윤상현 의원을 특수공무집행방해 혐의 피의자로 추가 입건한 것이다.전직 대통령 윤석열은 2024년 12월 3일 선포한 비상계엄이 시민 저항 등에 의해 저지된 후 고위공직자범죄수사처(공수처) 등에서 자신에 대한 체포영장 집행을 시도하자, 공권력(대통령경호처)을 사유화해 법원이 발부한 영장 집행에 불응했다. 윤씨의 체포영장집행방해 사건을 심리한 1·2심 법원은 윤씨의 혐의(특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해, 범인도피)를 모두 유죄로 인정한 바 있다.권영빈 특검보는 29일 오후 2시 경기도 과천 특검 사무실에서 가진 정례브리핑에서 "내란특검(특별검사 조은석)은 국가수사본부로부터 (윤석열 체포방해 관련) 나경원 등에 대한 고발 사건을 이첩받은 뒤 하나도 수사하지 않고 갖고 있다가 지난해 12월 9일 각하 (처분하고 사건을) 종료했다"며 "그러나 종합특검은 지난 3월 26일 재기수사를 결정했다"고 말했다.권 특검보는 "내란특검에서는 '추후 새로운 증거가 발견되는 등 범죄 혐의에 대한 수사를 재개할 필요가 있을 수 있으므로' 수사자료를 관계 기관에 송부한다는 단서규정을 명시해 각하 결정했다"면서도 "(이후) 재판에서 공수처 수사권 및 체포영장 적법성이 모두 인정돼 윤석열에게 유죄가 선고되는 등의 사정변경이 있다"고 설명했다.이어 "종합특검은 사건 재기 (결정) 이후 공수처 검사 등 체포영장 집행에 참여한 공무원 10여 명을 조사하고 체포영장 집행 당시 채증 영상을 분석하는 등 추가 수사를 통해 (당시) 체포영장 집행을 방해한 나경원 등 국회의원이 있었음을 확인했다"고 부연했다.그러면서 "(특히) 체포방해 행위가 확인된 국민의힘 의원들 중 SNS나 언론 인터뷰를 통해 공수처 수사권 및 영장 집행 부당성을 적극 주장하는 등 범행에 주도적 역할을 수행한 김기현·권영진·윤상현 의원을 추가 입건했다"고 말했다.권 특검보는 입건된 현직 의원들에 대한 신병처리에 대해선 말을 아꼈다. 권 특검보는 "나경원 의원실은 내일(6월 30일)까지 서면답변 자료를 제출하겠다고 했으나 현재까지 답변하겠다거나 출석하겠다는 응답은 없다"고 했다. 추가 입건된 의원들에 대해서는 "지난 24일 출석요구서를 보낸 바 있다"고 했다.권 특검보는 "아무래도 피의자들이 국회의원이시고 여러가지 사정을 들어 출석을 거부할 수 있다"며 "우리 특검의 수사기간이 얼마 남지 않은 관계로 출석 요구를 계속하되 수사기간이 종료될 즘 수사내용을 검토한 뒤 처리 여부를 결정할 예정"이라고 했다.권 특검보는 최근 4차례에 걸쳐 소환한 홍장원 전 국가정보원 1차장에 대해선 추가 소환할 계획이 없다고 밝혔다. 홍 전 차장은 비상계엄 선포 뒤 국정원에서 열린 정무직 회의와 부서장 회의에 차례로 참석해, 국군방첩사령부와 연락 체계를 구축하고 계엄사 합동수사본부 지원을 논의한 혐의를 받는다. 조태용 당시 국정원장 지시를 받고, 해외 담당 부서를 통해 계엄 정당화 메시지를 영문으로 번역하고 주한 미국 중앙정보국(CIA)에 전달하도록 한 혐의도 받는다.권 특검보는 12.3 내란 당시 윤석열의 정치인 체포 지시를 폭로한 홍 전 차장이 언론을 통해 자신의 혐의를 부인하는 입장을 밝히는 데 대해 "저희 특검이 확보한 자료와 관계자들의 진술 속 홍 전 차장이 부인하는 내용에 부합하는 증거는 하나도 없다"며 "혐의를 입증하는 데 전혀 어려움이 없다"고 자신감을 내비쳤다. 또 "종합특검의 수사가 문제가 있다는 지적에 대해서는 절대로 동의할 수 없다"고 엄포를 놓기도 했다.한편 김지미 특검보는 이날 김건희 매관매직 사건 1심 선고에서 유죄로 인정된 이른바 '디올백 수수 사건'을 윤석열 정부 검찰이 무마했다는 의혹에 대해 "당장 김건희씨를 피의자로 입건할 예정은 없다"고 밝혔다. 김건희씨는 대통령 권력을 등에 업고 최재영 목사로부터 합계 540만 원 상당의 샤넬 화장품 세트·디올 백 등을 수수한 혐의로 1심 법원에서 유죄가 나왔다.다만 김 특검보는 "이것을 (세간에서) 명시적으로 수사무마라고 부르고 있으나 (검찰이) 애초에 '무혐의'로 결론을 정해놓고 수사를 무마했는지에 대해선 검토가 필요한 부분이 있다"며 "(종합특검이 수사 중인) 도이치모터스 주가조작 수사무마 사건과는 양상이 다르다"고 했다.종합특검은 검찰이 피의자였던 김건희 측과 서면 답변서를 주고받은 과정에서 서로 답변을 논의했다는 정황을 파악해 수사팀을 이끌던 이창수 전 서울중앙지검장과 최재훈 전 서울중앙지검 반부패2부장 등을 청탁금지법 위반 등의 혐의로 입건했다.종합특검은 대검찰청 압수수색 과정에서 '비상계엄 하 재판 관할'이라는 제목의 문건을 확보한 것을 계기로 심우정 전 검찰총장 등 당시 대검 지휘부가 위헌·위법적인 계엄 선포에 가담하거나 동조했는지 여부도 계속 수사할 예정이다.